ఎర్రకోట ఉగ్రదాడి కేసులో ఉరిశిక్ష- దిల్లీ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు

ఉరిశిక్షను పునఃపరిశీలించాలని కోరుతూ లష్కర్-ఈ-తోయిబా ఉగ్రవాది పిటిషన్- విచారణకు అంగీకరించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం

SC on Red Fort Case Delhi
SC on Red Fort Case Delhi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 11:54 AM IST

1 Min Read
Red Fort Case Delhi : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఎర్రకోట ఉగ్రదాడి కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆ కేసులో ముగ్గురు ఆర్మీ జవాన్ల హత్యకు పాల్పడ్డ లష్కర్-ఈ-తోయిబా ఉగ్రవాది మొహమ్మద్ ఆరిఫ్‌కు విధించిన ఉరిశిక్షపై సుప్రీంకోర్టు గురువారం నోటీసులు జారీ చేసింది. తనకు విధించిన శిక్షను పునఃపరిశీలించాలని కోరుతూ ఆరిఫ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను విచారించేందుకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం అంగీకరించింది.

సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక ధర్మాసనం ఆ పిటిషన్‌ను విచారించింది. ఆ ధర్మాసనంలో న్యాయమూర్తులు విక్రమ్ నాథ్, జేకే మహేశ్వరి కూడా సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఆరిఫ్ తరఫు న్యాయవాది చేసిన వాదనలు, గత తీర్పుల నేపథ్యంలో కేసును మరోసారి పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని కోర్టు భావించింది. దీంతో పిటిషన్‌పై దిల్లీ ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేస్తూ స్పందించాలని ఆదేశించింది.

RED FORT CASE DELHI
