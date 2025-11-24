ETV Bharat / bharat

రాజకీయ పార్టీలకు 'క్యాష్ డొనేషన్స్​​'పై పిటిషన్​- కేంద్రం, ఈసీకి నోటీసు జారీ చేసిన సుప్రీంకోర్టు

రాజకీయ పార్టీలకు నగదు విరాళాలపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్​- కాంగ్రెస్, బీజేపీలకు నోటీసులు జారీ చేసిన సుప్రీంకోర్టు

Published : November 24, 2025 at 5:22 PM IST

SC Notice To Political Parties : సుప్రీంకోర్టు సోమవారం కేంద్రం, ఎలక్షన్ కమిషన్​ సహా పలు రాజకీయ పార్టీలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. రాజకీయ పార్టీలు రూ.2వేల కంటే తక్కువ మొత్తంలోని నగదు విరాళాలను లెక్కాపత్రం లేకుండా స్వీకరించడానికి అనుమతించే ఐటీ చట్టంలోని నిబంధనలను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్​పై​ ప్రతిస్పందించాలని కోరింది.

రాజకీయ పార్టీలకు ఇచ్చే విరాళాల విషయంలో పారదర్శకత లేకపోతే, అది ఎన్నికల ప్రక్రియ స్వేచ్ఛను దెబ్బతీస్తుందని ఆరోపిస్తూ సుప్రీంకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు అయ్యింది. విరాళాలు ఇచ్చే దాతలు, వారి ఉద్దేశాలు ఓటర్లకు తెలియాలని, ఇలా జరగకపోతే వ్యక్తులు ఓటు వేసే విషయంలో హేతుబద్ధమైన, తెలివైన నిర్ణయం తీసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఆ పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు రాజకీయ పార్టీని నమోదు చేయడానికి, ఎన్నికల చిహ్నాన్ని కేటాయించడానికి ఏ రాజకీయ పార్టీ- నగదు రూపంలో విరాళాలు స్వీకరించకుండా షరతులు విధించాలని, ఇందుకోసం ఎలక్షన్​ కమిషన్​కు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని పిటిషన్​లో కోరారు. దీనితో నాలుగు వారాల తర్వాత దీనిని విచారణ చేస్తామని జస్టిస్​ విక్రమ్​నాథ్​, జస్టిస్ సందీప్​ మెహతాలతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. అంతేకాదు దీనిపై ప్రతిస్పందించాలని కోరుతూ ఎన్నికల సంఘం, కేంద్రం, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లాంటి అనేక పార్టీలకు నోటీసులు జారీ చేసింది.

ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961లోని సెక్షన్​ 13ఏ లోని క్లాజ్(డీ) రాజ్యాంగ విరుద్ధమని, దానిని కొట్టివేయాలని పిటిషనర్​ కోరారు. అంతేకాదు సుప్రీంకోర్టు 2024లో ఎన్నికల బాండ్ల పథకాన్ని రద్దు చేస్తూ ఇచ్చిన తీర్పును కూడా ప్రస్తావించారు.

బహిర్గతం చేయాల్సిందే!
రాజకీయ పార్టీలు విరాళాలు సేకరించేటప్పుడు, డొనేషన్స్ ఇచ్చే వారి పేర్లు, ఇతర వివరాలను కచ్చితంగా బహిర్గతం చేయాలి. అంతేకాదు విరాళాల సేకరణ విషయంలో పారదర్శకత కోసం, నగదు రూపంలో డొనేషన్స్​ తీసుకోకుండా పార్టీలను ఆదేశించాలని పిటిషనర్​ తరఫు న్యాయవాది జయేశ్​ కె. ఉన్నికృష్ణన్​ పేర్కొన్నారు.

'ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్​ 13 ఏ ప్రకారం, రాజకీయ పార్టీలకు- సెక్యూరిటీలపై వచ్చే వడ్డీ, ఇంటి ఆస్తిపై, ఇతర వనరుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం, స్వచ్ఛంద విరాళాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాలకు ఇన్​కమ్ ట్యాక్స్​ లెక్కల నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. దీని వల్ల పారదర్శకత లేకుండా పోతుందని' పిటిషనర్​ పేర్కొన్నారు. అందుకే రాజకీయ పార్టీల ఖాతాలను స్వతంత్ర ఆడిటర్ల చేత ఆడిట్ చేయించేలా పోల్ ప్యానల్​ను ఆదేశించాలని పిటిషనర్​ సుప్రీంకోర్టును కోరారు. అంతేకాదు ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్​ 142, 143 కింద గత ఐదేళ్లుగా రాజకీయ పార్టీలు దాఖలు చేసిన ఐటీ రిటర్నులు, ఆడిట్ నివేదికలను పరిశీలించడానికి కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు (సీబీడీటీ)ని ఆదేశించాలని అన్నారు. 1951 ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 29సీ ప్రకారం, ఐటీ చట్టం సెక్షన్​ 13ఏ నిబంధనలు పాటించడంలో విఫలమైన రాజకీయ పార్టీలపై పన్ను, జరిమానా విధించడం సహా ప్రాసిక్యూషన్ ప్రారంభించేలా సీబీడీటీని ఆదేశించాలని కోరారు.

భారతదేశంలో నేడు డిజిటల్ చెల్లింపులు అసాధారణ రీతిలో పెరిగాయి. ముఖ్యంగా యూపీఐ చెల్లింపులు భారీ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. అందువల్ల ఐటీ చట్టం, 1961లోని సెక్షన్​ 13ఏ(డీ) కింద నగదు రూపంలో వచ్చిన ఆదాయాన్ని మినహాయించడాన్ని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ సమర్థించలేము అని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు.

