సైన్యంలోని మహిళా అధికారులకు పూర్తి పింఛన్ ప్రయోజనాలు: సుప్రీంకోర్టు
షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ మహిళా అధికారులు పూర్తి పింఛన్ పొందే హక్కు ఉంది- 2021కు ముందు పదవీ విరమణ చేసివారు కూడా పూర్తి పింఛన్కు అర్హులు: సుప్రీంకోర్టు
Published : March 24, 2026 at 12:59 PM IST
SC on Army Permanent Commission : త్రివిధ దళాల్లోని మహిళా అధికారులకు పూర్తి పెన్షన్ ప్రయోజనాలు కల్పించాలని సుప్రీం కోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. సైన్యం, నౌకాదళం, వాయుసేనలోని మహిళా షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ అధికారులకు పూర్తి పింఛన్ ప్రయోజనాలు పొందటానికి హక్కు ఉందని పేర్కొంది. సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్, జస్టిస్ ఎన్.కోటీశ్వర్ సింగ్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పు వెలువరించింది. మహిళా అధికారులు ముందే పదవీ విరమణ చేస్తే పెన్షన్కు అవసరమైన 20ఏళ్ల సర్వీస్ను పూర్తి చేసినట్లుగా పరిగణిస్తారని ధర్మాసనం పేర్కొంది. 2019నాటి విధానపరమైన మార్పులు, సాయుధ దళాల ట్రిబ్యునల్ తీర్పుల ఆధారంగా 'శాశ్వత కమిషన్' నిరాకరించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ వింగ్ కమాండర్ సుచేత ఎడన్, ఇతరులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చింది.
రాజ్యాంగంలోని 142 అధికరణ ప్రకారం కోర్టుకు సంక్రమించిన అసాధారణ అధికారాలతో ఈ తీర్పు ఇచ్చినట్లు తెలిపింది. 2019, 2020, 2021 సెలక్షన్ బోర్డుల్లో శాశ్వత కమిషన్ కోసం పరిగణించిన అందరూ ఈ ప్రయోజనానికి అర్హులని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. మహిళా అధికారుల వార్షిక రహస్య నివేదికలను చాలా సాధారణంగా రాశారని, వారు తమ కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లరనే ముందస్తు ఊహతో ఇలా చేయడం వారి మెరిట్ను దెబ్బతీసిందని CJI వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పింఛన్ నవంబర్ ఒకటి 2025 నుంచి అమలులోకి వస్తుందని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ప్రస్తుతం విధుల్లో లేనివారికి వింగ్ కమాండర్ హోదాలో నోషనల్ టైమ్-స్కేల్ ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలనే విన్నపాన్ని సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. వాయుసేన, నౌకాదళం, సైన్యంలో అనుసరించిన మూల్యాంకన నమూనాల్లో లోపాలు ఉన్నాయని, వాటిని వెల్లడించకపోవడం వల్ల అధికారులపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిందని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది.