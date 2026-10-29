ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోలు, లబ్ధిదారుల వివరాలను బహిర్గతం చేయాలని ఆదేశించలేం: సుప్రీంకోర్టు
ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్, ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోలు, వాటి అసలు లబ్ధిదారుల వివరాలను బహిర్గతం చేయాలని సెబీని ఆదేశించలేమని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఈ మేరకు TMC ఎంపీ మహువా మొయిత్రా దాఖలు చేసిన కొట్టివేసింది.
Published : October 29, 2026 at 3:40 PM IST
SC on Mahua Moitra SEBI Case : దేశ ఆర్థిక మార్కెట్లలో పెట్టుబడులకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్, ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోలు, వాటి అసలు లబ్ధిదారుల వివరాలను బహిర్గతం చేయాలని సెబీని ఆదేశించలేమని అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు TMC ఎంపీ మహువా మొయిత్రా దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను జస్టిస్ బి.వి. నాగరత్న, జస్టిస్ ఆర్.మహదేవన్, జస్టిస్ డి.కె.ఉపాధ్యాయలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. ఒక ఎంపీగా ఈ అంశాన్ని పార్లమెంటులో ఎందుకు లేవనెత్తలేదని, అక్కడ ఎందుకు చర్చ కోరలేదని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. పెట్టుబడిదారుల వివరాలను బహిర్గతం చేయటానికి ప్రస్తుతం చట్టపరమైన వ్యవస్థ కానీ ఫ్రేమ్వర్క్ లేదని సుప్రీం కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇందుకోసం కోర్టు ఒక కొత్త నియంత్రణ ఫ్రేమ్వర్క్ను సృష్టించాల్సి ఉంటుందని, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 32 కింద తనకు ఉన్న అధికార పరిధిని ఉపయోగించి కోర్టు అలాంటి పనిని చేయలేదని చెప్పింది.
అయినా సెబీకి ఆదేశాలు ఇవ్వొచ్చని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాదులు తెలిపారు. ఈ ఫండ్స్ వెనక ఉన్న అసలు వ్యక్తులు కంపెనీల షేర్ల విలువను అమాంతం పెంచి అమాయక పెట్టుబడిదారులను మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. అందువల్ల అసలు లబ్ధిదారుల వివరాలు వెల్లడించేలా ఆదేశించాలని కోరారు. కంపెనీల్లో జరుగుతున్న భారీ పెట్టుబడుల వెనుక ఎవరున్నారో తెలుసుకునే హక్కు సాధారణ పెట్టుబడిదారులకు ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా విదేశీ సంస్థల ద్వారా అస్పష్టమైన మార్గాల్లో పెట్టుబడులు వచ్చినప్పుడు ఇది మరింత ముఖ్యమని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ వాదించారు. అపారదర్శక ఆర్థిక సాధనాల ద్వారా స్టాక్ మార్కెట్ను తారుమారు చేసే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సెబీ అనేది సెక్యూరిటీ మార్కెట్లను నియంత్రించే సంస్థ అని, ఏఐఎఫ్, ఎఫ్పీఐల కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడం దాని బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.
"ఒక నిబంధన ఉండి దానిని పాటించనప్పుడు, సమాచారాన్ని వెల్లడించేలా చూడమని మీరు మమ్మల్ని అడగవచ్చు. కానీ, ప్రస్తుతం అటువంటి విధానం ఏదీ లేదు. మొయిత్రా అభ్యర్థనను మంజూరు చేయడం అంటే కోర్టు స్వయంగా ఒక కొత్త విధానాన్ని సృష్టిస్తున్నట్టే అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం విధాన నిర్ణయంలో జోక్యం చేసుకున్నట్లు కాదా?"
--సుప్రీం కోర్టు
అయితే, ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అంతిమ లబ్ధిదారుల వివరాలను వెల్లడించడం అవసరమని కోర్టు భావిస్తే, మార్కెట్లోని పెట్టుబడుల వెనుక ఎవరున్నారో పౌరులు తెలుసుకునేందుకు వీలుగా ఆదేశించవచ్చని భూషణ్ కోర్టుకు చెప్పారు. ఈ సమస్య కేవలం సెబీ వద్ద సమాచారం ఉండటం లేదా లేకపోవడానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదన్నారు. షేర్లను ఎవరు కొనుగోలు చేస్తున్నారు, విక్రయిస్తున్నారు? ఆ పెట్టుబడుల వల్ల అంతిమంగా ఎవరు లబ్ధి పొందుతున్నారు అనే విషయాలు పౌరులు తెలుసుకోగలిగేలా ఆ సమాచారం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. దీనిపై స్పందించిన ధర్మాసనం, "పెట్టుబడిదారులు అమాయకులు కారు. వారంతా సలహాదారుల మార్గదర్శకత్వంలో ఉంటారు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు వారు కూడా సొంతంగా పరిశోధన చేస్తారు." అని తెలిపింది.
మొయిత్రా ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం కోరుతున్నారని సుప్రీం కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. మొయిత్రా ఒక పౌరురాలిగా కోర్టును ఆశ్రయించారని, కేవలం ఎంపీ అయినంత మాత్రాన ఆర్టికల్ 32ను ఉపయోగించే అర్హత ఆమెకు లేకుండా పోదని ప్రశాంత్ భూషణ్ అన్నారు. ఒక ఎంపీ కోర్టును ఆశ్రయించలేరని కోర్టు తీర్పు ఇస్తే, పౌరులకు సంబంధించిన విషయంలో ఏ పార్లమెంట్ సభ్యుడైనా ఆర్టికల్ 32 కింద సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతుందని వాదించారు. మొయిత్రా దాదాపు 14 కోట్ల మంది పెట్టుబడిదారుల భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారని, పిటిషన్ కోసం ఆమె తన ఎంపీ హోదాను ఆధారంగా చేసుకోలేదని భూషణ్ వాదించారు.
దీనికి స్పందించిన ధర్మాసనం మొయిత్రా కేవలం ఎంపీనా లేక పౌరురాలా అన్నది మాత్రమే ఇక్కడ సమస్య కాదని స్పష్టం చేసింది. కోర్టు గతంలో రాజకీయ ప్రముఖులకు సంబంధించిన ఒక కేసును విచారించిన విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించింది. కానీ ప్రస్తుత కేసులోని విజ్ఞప్తుల స్వభావాన్ని, పరిస్థితులను స్వతంత్రంగా పరిగణించాల్సి ఉందని పేర్కొంది. కేంద్రం, సెబీ తరఫున వాదిస్తున్న సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, ఈ పిటిషన్ను వ్యతిరేకించారు. నియంత్రణపరమైన స్థితిపై భూషణ్ చేసిన వాదనలను ఖండించారు. వారి వాదనలతో ఏకీభవించని ధర్మాసనం పిటిషన్ను కొట్టివేసింది.
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