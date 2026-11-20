కావేరి జలాల వివాదం- తమిళనాడుకు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు- అదనపు నీటి విడుదలకు నిరాకరణ
SC On Water Cauvery River : కావేరీ నదీ జలాల విడుదలపై కర్ణాటకను ఆదేశించాలన్న తమిళనాడు అభ్యర్థనలను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది.
Published : November 20, 2026 at 12:06 PM IST
కావేరి జలాల విషయంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. తమ రాష్ట్రానికి కావేరి జలాల నుంచి రావాల్సిన 11 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేయడంతో పాటు అదనపు జలాల విడుదలకు కర్ణాటకను ఆదేశించాలంటూ తమిళనాడు దాఖలు చేసిన రెండు పిటిషన్లను అత్యున్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. ఎంతో కాలంగా నిలిచిపోయిన 11 టీఎంసీల నీటిని తక్షణమే విడుదల చేయాలని, కర్ణాటక-తమిళనాడు సరిహద్దులోని బిళిగుండ్లు కొలత కేంద్రం వద్ద 10 రోజుల పాటు రోజుకు 1.3 టీఎంసీల చొప్పున నీటిని అందించేలా కర్ణాటకకు ఆదేశాలివ్వాలని తమిళనాడు తన పిటిషన్లలో కోరింది.
అయితే, ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల పలు ప్రాంతాలను కరవు పీడిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించామని, ఈ నేపథ్యంలో కావేరి జలాల నుంచి 11 టీఎంసీల లోటును భర్తీ చేయడం సాధ్యం కాదని కర్ణాటక ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు నివేదించింది. అక్టోబర్ 12న ఈ పిటిషన్లపై తీర్పును రిజర్వ్ చేసిన జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్లతో కూడిన ధర్మాసనం తాజాగా వాటిని తిరస్కరించింది. ఈ కేసులో అదనపు పత్రాలను రికార్డుల్లోకి తీసుకురావాలంటూ తమిళనాడు దాఖలు చేసిన మూడో దరఖాస్తును కూడా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది.