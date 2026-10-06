స్కూల్ అసెంబ్లీలో రాజ్యాంగ పీఠికను పఠించాలంటూ పిటిషన్- కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు
పిటిషన్ స్వీకరణకు నిరాకరించిన జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ అగస్టిన్ జార్జ్ మసీహ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం
Published : October 6, 2026 at 1:07 PM IST
Supreme Court on Preamble of Constitution : దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో ఉదయం నిర్వహించే అసెంబ్లీలో రాజ్యాంగ పీఠికను పఠించాలని ఆదేశించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం కొట్టివేసింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ అగస్టిన్ జార్జ్ మసీహ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం పిటిషన్ స్వీకరణకు నిరాకరించింది. పాఠశాలల్లో 6వ తరగతిలో ఇప్పటికే పీఠికను బోధిస్తున్నారని పిటిషన్ను తిరస్కరణ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించింది. పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది మాట్లాడుతూ, పాఠశాలల్లో ఉదయం అసెంబ్లీ సమయంలో పీఠికను పఠించాలని ఆదేశించాలని పిటిషన్లో కోరినట్లు తెలిపారు. ఆయన విద్యా హక్కుకు సంబంధించిన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21ఎను ప్రస్తావించారు.