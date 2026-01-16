నోట్ల కట్టల కేసులో పిటిషన్- సుప్రీంకోర్టులో జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మకు చుక్కెదురు
పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ దర్యాప్తు చట్టబద్ధతను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ పిటిషన్- కొట్టివేసిన న్యాయస్థానం
Yashwant Varma Case Update (ANI)
Published : January 16, 2026 at 11:25 AM IST
Yashwant Varma Case Update : జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మకు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. నోట్ల కట్టల కేసు వ్యవహారంపై తనపై పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ దర్యాప్తు చట్టబద్ధతను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ పిటిషన్ను కొట్టేసింది. గతేడాది మార్చి 14న దిల్లీలోని జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ నివాసంలో అగ్నిప్రమాదం జరగగా, భారీ మొత్తంలో కాలిన నోట్ల కట్టలు బయటపడ్డాయి.