ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్పై ఆ హెచ్చరికలు ఉండాలి: సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
SC On Package Labelling: చక్కెర స్థాయిలు, కొవ్వులు, ఉప్పు ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలను వినియోగదారులు స్పష్టంగా గుర్తించేందుకు వీలుగా హెచ్చరిక చిహ్నాలు ఉంచాలని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది.
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
Published : November 26, 2026 at 2:45 PM IST
ప్యాక్ చేసిన ఆహారపు ఉత్పత్తులపై వార్నింగ్ లేబులింగ్ను మరింత కఠినతరం చేయాలని సుప్రీంకోర్టు గురువారం ఆదేశించింది. చక్కెర స్థాయిలు, కొవ్వులు, ఉప్పు ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలను వినియోగదారులు స్పష్టంగా గుర్తించేందుకు వీలుగా హెచ్చరిక చిహ్నాలు ఉంచాలని పేర్కొంది. ఫ్రంట్-ఆఫ్-ప్యాకేజీ న్యూట్రిషన్ లేబులింగ్ (ఎఫ్ఓపీఎన్ఎల్) అనేది ఆహార ప్యాకేజింగ్పై ఉండే పోషక సమాచార చిత్రం. ఇది వినియోగదారులు ఆహార కొనుగోళ్లపై సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.