వృద్ధులు, ప్రాణాంతక వ్యాధులున్న ఖైదీల ముందస్తు విడుదల! రాష్ట్రాలకు సుప్రీం కోర్టు కీలక ఆదేశాలు
రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు సుప్రీం కోర్టు కీలక ఆదేశాలు- 70 ఏళ్లు పైబడిన, ప్రాణాంతక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న ఖైదీల విడుదలపై పాలసీ రూపొందించాలని స్పష్టం- 3 నెలల గడువు
Published : July 16, 2026 at 7:19 PM IST
SC On Terminally Ill Jail : దేశంలోని జైళ్లలో మగ్గుతున్న వృద్ధులు, ప్రాణాంతక వ్యాధులతో (టెర్మినల్ ఇల్నెస్) బాధపడుతున్న ఖైదీలకు మానవతా దృక్పథంతో ఉపశమనం కల్పించేలా సుప్రీం కోర్టు గురువారం ఒక చరిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. వృద్ధాప్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్న లేదా నయం కానీ వ్యాధులతో ఉన్న ఖైదీల ముందస్తు విడుదల విషయంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. 3 నెలల వ్యవధిలోగా ఒక సమగ్రమైన విధానాన్ని రూపొందించి, నోటిఫై చేయాలని దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్ని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది.
నల్సా (NALSA) పిటిషన్పై స్పందన
జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన సుప్రీం కోర్టు ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ సంచలన తీర్పును ఇచ్చింది. జైళ్లలో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న ఖైదీలు లేదా 70 ఏళ్లు పైబడిన వారిని బెయిల్పై విడుదల చేయాలని కోరుతూ నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ (NALSA) దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఖైదీల విడుదల ప్రక్రియకు సంబంధించిన అన్ని అర్హత ప్రమాణాలు, అనుసరించాల్సిన విధానాల్ని ఆ పాలసీలో స్పష్టంగా పొందుపరచాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
ముఖ్యంగా ఎవరిని విడుదల చేయాలనే విషయంలో గందరగోళం లేకుండా ఉండేందుకు ప్రాణాంతక వ్యాధి అనే దానికి స్పష్టమైన, ఒకే రకమైన నిర్వచనాన్ని రాష్ట్రాలు తయారు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. రాష్ట్రాల్ని బట్టి ప్రస్తుతం వేర్వేరు ప్రమాణాలు పాటించే అవకాశం ఉన్నందున, ఖైదీల అర్హత నిర్ణయంలో ఈ పాలసీల రూపకల్పనలో ఏకరీతి విధానం అవసరం అని పేర్కొంది. ఇందుకోసం సంబంధిత రాష్ట్రాల లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలతో (SLSAs) సంప్రదింపులు జరిపి సలహాలను కూడా తీసుకోవాలని సూచించింది. దీంతో ఖైదీల గుర్తింపు మరింత వేగంగా జరుగుతుందని, దరఖాస్తుల్ని సమర్థంగా పరిశీలించడం సులభం అవుతుందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.
సమయపాలన, పారదర్శకత తప్పనిసరి
వీరి కారుణ్య విడుదల కోసం సుప్రీం కోర్టు కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఖైదీలు స్వయంగా లేదా వారి కుటుంబ సభ్యులు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వీలుగా సులభమైన, పారదర్శకమైన ప్రక్రియ ఉండాలని పేర్కొంది. ఇంకా కాలయాపన కాకుండా కచ్చితమైన సమయ పరిమితిలోపు ఈ దరఖాస్తుల్ని పరిశీలించేలా ఒక సరళమైన విధానాన్ని తీసుకురావాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు అవసరమైన సాంకేతిక సహకారాన్ని, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల్ని, సిబ్బంది సామర్థ్యం పెంపు, అధికారులకు శిక్షణ వంటి అంశాల్లో రాష్ట్రాలకు సహకరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సూచించింది సుప్రీం కోర్టు.
తీర్పు వెలువడిన తేదీ నుంచి 6 నెలల లోపు దీనికి సంబంధించిన పురోగతిపై అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని కేంద్రం, రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్ని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. విడుదలకు అర్హత ప్రమాణాలు, దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం, దరఖాస్తుల పరిశీలన ప్రక్రియ, నిర్ణయం తీసుకునే గడువు, విడుదల అమలు విధానం వంటి అంశాల్ని స్పష్టంగా పొందుపరచాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
కిక్కిరిసిపోతున్న జైళ్లు
జైళ్లలో వృద్ధులు, రోగులకు తగిన రీతిలో వైద్య సేవలు అందట్లేదని, వారికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ, నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరం అని నల్సా తన పిటిషన్లో పేర్కొంది. కానీ జైళ్లలో అధిక రద్దీ కారణంగా అలాంటి సంరక్షణ అందించడం కష్టమవుతోందని తెలిపింది. నల్సా సమర్పించిన వివరాల ప్రకారం 2022, డిసెంబర్ 31 నాటికి భారత్లోని జైళ్ల ఆక్యుపెన్సీ రేటు (ఖైదీల నిష్పత్తి) ఏకంగా 131 శాతంగా నమోదైంది. జైళ్లు సామర్థ్యానికి మించి కిక్కిరిసిపోవడం వల్ల మౌలిక సదుపాయాల కల్పన అదే రీతిలో ఉండట్లేదని, ఇది రోగుల వైద్య సంరక్షణ, వారి జీవన ప్రమాణాల్ని దారుణంగా దెబ్బతీస్తోందని నల్సా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ పరిస్థితుల్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న అత్యున్నత న్యాయస్థానం- ఖైదీల హక్కుల్ని కాపాడే దిశగా ఈ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వారి ముందస్తు విడుదలపై దేశవ్యాప్తంగా ఒకే విధమైన పాలసీ అవసరం అని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
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