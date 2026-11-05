దిల్లీ నిరసనలపై సుప్రీం కీలక వ్యాఖ్యలు- నెలరోజుల్లోగా నివేదికను సమర్పించాలని HPCకి ఆదేశాలు
Supreme Court on Delhi Protest : దిల్లీ నిరసనలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ఉన్నతస్థాయి కమిటీకి సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నెలరోజుల్లోగా ప్రాథమిక వాస్తవ నిర్ధరణ నివేదికను సమర్పించాలని కోరింది.
Published : November 5, 2026 at 5:16 PM IST
దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నేతృత్వంలో జరిగిన నిరసనల సమయంలో పోలీసుల బలప్రయోగంపై విచారణ జరుపుతున్న ఉన్నత స్థాయి కమిటీ (హెచ్పీసీ)కి సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. హెచ్పీసీ తన ప్రాథమిక వాస్తవ నిర్ధరణ నివేదికను నెలలోగా సమర్పించాలని కోరింది. మరిన్ని ఫిర్యాదుల కోసం ఎదురుచూస్తూ కమిటీ తన పనిని నిరవధికంగా వాయిదా వేయకూడదని పేర్కొంది. ఉన్నత స్థాయి కమిటీ వద్ద ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంతో ముందుకు సాగాలని స్పష్టం చేసింది. సంబంధిత అధికారుల నుంచి సమాధానాలను కోరాలని, అలాగే కోర్టు గుర్తించిన రెండు ప్రాధాన్యత అంశాలపై తన నివేదికను సమర్పించాలని చెప్పింది. ఈ మేరకు భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.