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EC ఎంపిక కమిటీ పిటిషన్‌పై భిన్నాభిప్రాయంతో సుప్రీం తీర్పు- వేర్వురు ఉత్తర్వులు జారీ

ఎన్నికల కమిషనర్ల చట్టం-2023 రాజ్యాంగబద్ధతపై భిన్నాభిప్రాయంతో తీర్పు- ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనంలో వ్యక్తమైన భిన్నాభిప్రాయాలు

Supreme Court on EC Appointment Act
సుప్రీం కోర్టు ((ANI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 3:12 PM IST

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Supreme Court on EC Appointment Act : ఎన్నికల కమిషనర్ల ఎంపిక కమిటీ నుంచి ప్రధాన న్యాయమూర్తిని తొలగించడాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం భిన్నాభిప్రాయంతో కూడిన తీర్పు వెలువరించింది. జస్టిస్‌ దీపాంకర్‌ దత్త, జస్టిస్‌ ఎస్‌సీ శర్మల ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పు వెలువరించింది. ఎన్నికల కమిషనర్ల చట్టం-2023 రాజ్యాంగబద్ధతపై ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అటు విస్తృత ధర్మాసనానికి కేటాయింపుపై ఇరువురు న్యాయమూర్తులు విభేదిస్తూ భిన్నమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఐక్యంగా ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేకపోవడంపై జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్తా విచారం వ్యక్తం చేశారు. సంస్థాగత ఐక్యత దృష్ట్యా ఏకగ్రీవ తీర్పు వచ్చి ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయపడ్డారు. అభిప్రాయ భేదాల వల్లే సుదీర్ఘ ఉత్తర్వు రాయాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు.

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SUPREME COURT ON EC SIR
SUPREME COURT ON EC APPOINTMENT ACT

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