2025లో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పులు- న్యాయ వ్యవస్థలో సంచలనాలు ఇవే!
గవర్నర్లు–రాష్ట్రపతి అధికారాలపై చారిత్రక తీర్పు, వక్ఫ్ చట్టంలోని పలు నిబంధనలపై స్టే, న్యాయవ్యవస్థను కుదిపేసిన సంచలన ఘటనలు 2025ను భారత సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలో అత్యంత కీలకమైన ఏడాదిగా నిలిపాయి.
Supreme Court key Verdicts 2025 : ఒకవైపు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిపై చెప్పు విసిరిన ఘటన, మరోవైపు ఒక సిట్టింగ్ జడ్జి నివాసంలో నోట్ల కట్టల గుర్తింపు, ఇంకోవైపు కీలక రాజకీయ, సామాజిక తీర్పులు, వెరసి 2025వ సంవత్సరం భారత న్యాయవ్యవస్థలో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. గవర్నర్లు, రాష్ట్రపతి అధికారాల నుంచి వక్ఫ్ చట్టం వరకు, న్యాయమూర్తుల ఆస్తుల వెల్లడి నుంచి డిజిటల్ నేరాల కట్టడి వరకు సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన చరిత్రాత్మక తీర్పులు, ఈ ఏడాది జరిగిన సంచలన పరిణామాలపై 'ఈటీవీ భారత్' అందిస్తున్న 'ఇయర్ ఎండర్-2025' మీకోసం.
ఈఏడాది ముగ్గురు సీజేఐలు
భారత సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలో 2025 ఒక అసాధారణమైన సంవత్సరంగా నిలిచిపోయింది. సాధారణంగా ఒక ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) కనీసం ఏడాది నుంచి రెండేళ్ల వరకు పదవిలో కొనసాగుతారు. కానీ 2025లో మాత్రం ఒకే ఏడాదిలో ముగ్గురు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు సీజేఐగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా సీజేఐగా 13 మే 2025న పదవీ విరమణ చేశారు. జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా తర్వాత జస్టిస్ గవాయ్ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. జస్టిస్ గవాయ్ ఈ ఏడాది 23న పదవీవిరమణ పొందారు. జస్టిస్ గవాయ్ తర్వాత జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సీజేఐగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన సీజేఐగా కొనసాగుతున్నారు. జస్టిస్ ఖన్నా, జస్టిస్ గవాయ్ తాము రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎటువంటి ప్రభుత్వ పదవులను తీసుకోబోమని ప్రకటించి న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రతను చాటారు. అలాగే న్యాయవ్యవస్థలో పారదర్శకత కోసం తమ ఆస్తుల వివరాలను బహిరంగంగా వెబ్సైట్లో ఉంచడం మొదలు పెట్టారు.
VIDEO | Delhi: Justice Surya Kant takes oath as the 53rd Chief Justice of India.
He has been part of key verdicts on the abrogation of Article 370, Bihar electoral roll revision, and the Pegasus spyware case. Appointed on October 30, he will serve for nearly 15 months
న్యాయమూర్తి నివాసంలో నగదు కలకలం
దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ అధికారిక నివాసంలో జరిగిన ఈ ఘటన న్యాయవ్యవస్థలో పెను సంచలనాన్ని సృష్టించింది. మార్చి 14న హోలీ రోజున దిల్లీలోని జస్టిస్ వర్మ బంగ్లాలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. మంటలను ఆర్పేందుకు వచ్చిన ఫైర్ సిబ్బంది, పోలీసులు అక్కడ నిల్వ ఉంచిన భారీ ఎత్తున కాలిన నోట్ల కట్టలను గుర్తించారు. అప్పటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా ఈ ఉదంతాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించారు. న్యాయవ్యవస్థలో పారదర్శకత కోసం, ఆ నగదుకు సంబంధించిన ఫొటోలను సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడం విశేషం.
అంతర్గత కమిటీ విచారణలో జస్టిస్ వర్మ దోషిగా తేలారు. సీజేఐ ఖన్నా ఆయనను రాజీనామా చేయమని కోరినప్పటికీ, ఆయన నిరాకరించారు. దీంతో జస్టిస్ వర్మను తొలగించడానికి మహాభియోగ ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని కోరుతూ సీజేఐ రాష్ట్రపతి, ప్రధానికి లేఖ రాశారు. జూలై 21, 2025న పార్లమెంటులో 140 మందికి పైగా ఎంపీలు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా నోటీసు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం దీనిపై పార్లమెంటరీ కమిటీ విచారణ జరుపుతోంది.
#WATCH | The Supreme Court released the inquiry report filed by Delhi High Court Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya into the controversy relating to High Court Justice Yashwant Varma. In his report, the Delhi High Court Chief Justice said that he is of the prima facie opinion…
సీజేఐ గవాయ్పై చెప్పు విసిరిన ఘటన
అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో ఉన్న చీఫ్ జస్టిస్పై భౌతిక దాడికి ప్రయత్నించడం ఈ ఏడాది న్యాయవ్యవస్థలో జరిగిన అత్యంత అరుదైన దురదృష్టకరమైన ఘటన. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 6న కోర్టు గదిలో విచారణ జరుగుతుండగా 71 ఏళ్ల సీనియర్ న్యాయవాది రాకేశ్ కిషోర్ అకస్మాత్తుగా డయాస్ వైపు దూసుకెళ్లి, తన షూ తీసి సీజేఐ గవాయ్ వైపు విసిరారు. ఖజురహో దేవాలయంలోని విష్ణుమూర్తి విగ్రహ పునఃస్థాపనపై ఒక కేసు విచారణ సందర్భంగా సీజేఐ గవాయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలే ఈ దాడికి కారణమని తెలిసింది. ఈ ఘటనను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్రంగా ఖండించారు. అయితే దాడి జరిగినప్పటికీ సీజేఐ గవాయ్ ఏమాత్రం చలించకుండా తన విచారణను కొనసాగించడం గమనార్హం.
Spoke to Chief Justice of India, Justice BR Gavai Ji. The attack on him earlier today in the Supreme Court premises has angered every Indian. There is no place for such reprehensible acts in our society. It is utterly condemnable.
I appreciated the calm displayed by Justice…
వక్ఫ్ (సవరణ) చట్టం, 2025పై కీలక తీర్పు
కొత్త వక్ఫ్ చట్టంపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. కొత్తగా అమలులోకి వచ్చిన వక్ఫ్ (సవరణ) చట్టం, 2025 చట్టం మొత్తం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని పేర్కొంటూ పూర్తిగా నిలిపివేయాలన్న డిమాండ్ను కోర్టు తిరస్కరించింది. అయితే, పౌర హక్కులు, మత స్వేచ్ఛ, న్యాయసూత్రాలకు భంగం కలిగించే అవకాశమున్న కొన్ని కీలక నిబంధనల అమలుపై తాత్కాలికంగా స్టే విధించింది. ఈ తీర్పుతో ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కొంత ఊరట లభించగా, మరోవైపు పిటిషనర్ల అభ్యంతరాలకు కూడా సుప్రీంకోర్టు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది.
#WATCH | #WaqfAmendmentBill | Union Minister and BJP chief JP Nadda says, " ...i stand here in support of the bill, and i hope that the house will also support it. mujhe umeed hai ki umeed (unified waqf management empowerment, efficiency and development) ka samarthan hoga.
గవర్నర్లు, రాష్ట్రపతి అధికారాలపై తీర్పు
రాష్ట్ర అసెంబ్లీలు ఆమోదించిన బిల్లుల విషయంలో గవర్నర్లు, రాష్ట్రపతి అధికారాలపై 2025లో సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన 'రాష్ట్రపతి రెఫరెన్స్' తీర్పు అత్యంత కీలకమైనది. తెలంగాణ, కేరళ, తమిళనాడు, పంజాబ్ వంటి ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లులను గవర్నర్లు నెలల తరబడి, కొన్నిసార్లు ఏళ్ల తరబడి నిర్ణయం తీసుకోకుండా తమ వద్దే ఉంచుకోవడం వివాదాస్పదమైంది. అయితే దీనిపై గతంలో జస్టిస్ జె.బి. పార్దివాలా ఒక నిర్ణయాన్ని వెలువరించారు. గవర్నర్లు మూడు నెలల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. దీనిపై స్పష్టత కోరుతూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయాన్ని కోరారు.
ఈ క్రమంలో నవంబర్ 20న విచారణ చేపట్టిన ఐదుగురు న్యాయమూర్తులతో కూడిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఏకగ్రీవంగా తీర్పునిస్తూ, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 200 లేదా 201 కింద గవర్నర్లు లేదా రాష్ట్రపతి బిల్లులపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి న్యాయస్థానాలు ఎటువంటి నిర్దిష్ట గడువును విధించలేవని స్పష్టం చేసింది. అదే విధంగా కాలపరిమితి లేదనే అంశాన్ని గవర్నర్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోకూడదని కోర్టు సూచించింది. గవర్నర్లకు బిల్లులను ఎక్కువ కాలం తమ వద్ద ఉంచుకునే అధికారం లేదని పేర్కొంది.
వీధి కుక్కల బెడద - సుమోటో కేసు
దిల్లీలో వీధి కుక్కల దాడిలో చిన్నారి మరణించిన ఘటనపై కోర్టు తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ కేసును సుమోటోగా తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు దీనిపై సంచలన తీర్పునిచ్చింది. వీధి కుక్కలన్నింటినీ రోడ్ల మీద నుంచి తీసివేసి, శాశ్వతంగా షెల్టర్లకు తరలించాలని ఆగస్టు 11న ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం ఆదేశించింది. వాటిని తిరిగి వీధుల్లోకి వదలకూడదని పేర్కొంది. ఈ ఆదేశాలపై జంతు ప్రేమికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో, ఆగస్టు 22న ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల బెంచ్ ఆ ఆదేశాలను సవరించింది. కుక్కలకు స్టెరిలైజేషన్, డీవార్మింగ్, టీకాలు వేసిన తర్వాత తిరిగి అవే ప్రాంతాల్లో వదిలిపెట్టాలని ఆదేశించింది. రేబిస్ ఉన్న కుక్కలను మాత్రమే షెల్టర్లలో ఉంచాలని తెలిపింది.
డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసాలపై CBI దర్యాప్తు
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన "డిజిటల్ అరెస్ట్" మోసాలపై 2025లో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలను ఇచ్చింది. "డిజిటల్ అరెస్ట్" స్కామ్లపై పాన్-ఇండియా స్థాయిలో దర్యాప్తు చేయాలని డిసెంబర్ 1న CBIని ఆదేశించింది. సైబర్ నేరగాళ్ల బ్యాంక్ ఖాతాలను వెంటనే ఫ్రీజ్ చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వంటి అధునాతన సాంకేతికతను ఎందుకు వాడటం లేదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను ప్రశ్నించింది. ఈ కేసుల విచారణకు సహకరించాలని తెలంగాణ, తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాలకు కోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.
ఎస్ఐఆర్పై కీలక ఆదేశాలు
బిహార్ ఎన్నికల వేళ ఈసీ చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్) విధానం చాలా వివాదాస్పదమైంది. ఎస్ఐఆర్ పేరుతో అధికార యంత్రాంగం తమ సానుభూతిపరుల ఓట్లను కావాలనే తొలగిస్తోందని, క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ సరిగా జరగడం లేదని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఎస్ఐఆర్పై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలను ఇచ్చింది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు అనేది అత్యంత పవిత్రమైనదని, ఒక్క అర్హత కలిగిన ఓటరు పేరు కూడా జాబితా నుంచి అన్యాయంగా తొలగించకూడదని, ఎన్నికల ప్రక్రియ పట్ల ప్రజల్లో విశ్వాసం కలగాలంటే ఓటర్ల జాబితా స్వచ్ఛంగా ఉండాలని సూచించింది. ఈ సందర్భంగా కొన్ని మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.
ఓటరు జాబితా నుంచి ఎవరి పేరునైనా తొలగించే ముందు, వారికి కచ్చితంగా ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. వివరణ ఇచ్చుకోవడానికి వారికి తగిన సమయం ఇవ్వకుండా ఓటును తొలగించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని పేర్కొంది. ఓట్ల తొలగింపు, చేర్పుల ప్రక్రియను రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో లేదా వారికి తెలిసేలా పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని సూచించింది. క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేయకుండా, కేవలం ఆఫీసులో కూర్చుని పేర్లు తొలగించడాన్ని కోర్టు తప్పుపట్టింది. ఇంటింటికీ వెళ్లి వెరిఫికేషన్ చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందని గుర్తుచేసింది. సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా డూప్లికేట్ ఓట్లను గుర్తించేటప్పుడు పొరపాట్లు జరగకుండా జాగ్రత్త పడాలని, కేవలం అల్గారిథమ్స్ ఆధారంగానే ఓట్లు తొలగించకూడదని హెచ్చరించింది.
ట్రైబ్యునల్స్ సంస్కరణల చట్టం (2021) - తీర్పు
2021 ట్రైబ్యునల్స్ సంస్కరణల చట్టంలోని నియామకాలు, పదవీ కాలం, సేవా నిబంధనలకు సంబంధించిన కీలక అంశాలను సుప్రీంకోర్టు కోర్టు కొట్టివేసింది. ట్ర్తైబ్యునళ్లు కోర్టుల విధులను నిర్వహిస్తాయి కాబట్టి, వాటి సభ్యుల నియామకాలు, జీతభత్యాల విషయంలో ప్రభుత్వానికి అపరిమితమైన అధికారాలు ఉండకూడదని స్పష్టం చేసింది. సీజేఐ జస్టిస్ బి.ఆర్. గవాయ్, జస్టిస్ కె. వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కీలక తీర్పును ఇచ్చింది.
ట్రైబ్యునళ్లు అనేవి న్యాయవ్యవస్థకు ప్రత్యామ్నాయంగా పనిచేసే సంస్థలని, వాటిపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఉండకూడదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ట్రైబ్యునల్ సభ్యులుగా నియమితులవ్వడానికి కనీసం 50 ఏళ్ల వయస్సు ఉండాలనే నిబంధనను కోర్టు కొట్టివేసింది. ఇది సమర్థులైన యువ న్యాయవాదులను దూరం చేస్తుందని అభిప్రాయపడింది. సభ్యుల పదవీ కాలాన్ని 4 ఏళ్లకు తగ్గించడాన్ని కోర్టు తప్పుపట్టింది. స్వల్ప పదవీ కాలం వల్ల సభ్యులలో అభద్రతా భావం ఏర్పడి, వారు స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేరని భావించింది.
ఒక ఖాళీకి ఇద్దరు సభ్యుల పేర్లను పంపాలనే నిబంధనను రద్దు చేసింది. దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి నచ్చిన వారిని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈ తీర్పులో కోర్టు అత్యంత కఠినమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది. గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఒక ఆర్డినెన్స్ను కొట్టివేసినప్పుడు, ప్రభుత్వం మళ్లీ అదే నిబంధనలను స్వల్ప మార్పులతో చట్టం రూపంలో తీసుకురావడాన్ని కోర్టు 'లెజిస్లేటివ్ ఓవర్ రైడ్' గా అభివర్ణించింది.
పర్యావరణ అనుమతుల తీర్పు మార్పు
పర్యావరణ అనుమతుల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన ఈ తీర్పు అత్యంత చర్చనీయాంశమైంది. మొదట, జస్టిస్ ఏ.ఎస్. ఓకా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం పర్యావరణ అనుమతుల ఉల్లంఘనలపై కఠినంగా స్పందించింది. పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండా పనులు ప్రారంభించడం చట్టవిరుద్ధమని, అటువంటి ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతులు ఇవ్వకూడదని ఈ ఏడాది మే 16న కోర్టు ఆదేశించింది.
నవంబర్ 18న అత్యున్నత న్యాయస్థానం తన మునుపటి తీర్పును సమీక్షించి, కొన్ని షరతులతో కూడిన వెసులుబాటును ఇచ్చింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇవ్వవచ్చని, అయితే అవి పర్యావరణానికి చేసిన నష్టానికి గాను భారీ జరిమానాలు చెల్లించాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రాజెక్టులను పూర్తిగా మూసివేస్తే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై, ఉపాధిపై ప్రభావం పడుతుందని భావించిన కోర్టు, ఈ మధ్యేమార్గం అనుసరించింది.
ఉపాధ్యాయ నియామకాల రద్దు
ఈ ఏడాది పశ్చిమ బంగాల్ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టులో భారీ షాక్ తగిలింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో జరిగిన 25,753 మంది ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది నియామకాలను కోర్టు రద్దు చేసింది. ఈ ఎంపిక ప్రక్రియ మొత్తం అవినీతిమయమని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని కోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది.
నిఠారీ హత్యల కేసు
2006లో నోయిడాలో సంచలనం సృష్టించిన నిఠారీ హత్యల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సురేంద్ర కోలిని కోర్టు నిర్దోషిగా ప్రకటించింది ఎంతటి భయంకరమైన నేరమైనా సరే, అనుమానం ఆధారంగా శిక్షించకూడదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. నేరం రుజువు అయ్యే వరకు నిందితుడు నిర్దోషి అనే సూత్రం ప్రకారం, సాక్ష్యాలు బలంగా లేనప్పుడు నిందితుడిని విడుదల చేయక తప్పదని కోర్టు పేర్కొంది.
న్యాయవ్యవస్థ సంస్కరణలు
న్యాయ వ్యవస్థలో ఈ ఏడాది సుప్రీంకోర్టు కీలక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది. ఎంట్రీ లెవల్ జ్యుడీషియల్ సర్వీస్ పరీక్షలు (జడ్జి పరీక్షలు) రాయడానికి న్యాయవాదిగా మూడేళ్ల అనుభవాన్ని తప్పనిసరి చేసింది. అలాగే, దర్యాప్తు సంస్థలు న్యాయవాదులను ఇష్టానుసారంగా విచారణకు పిలవకూడదని, క్లయింట్, లాయర్ మధ్య ఉండే రహస్య సమాచారానికి రక్షణ అవసరమనే చరిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది.
వంతారాకు క్లీన్ చిట్
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ జూలాజికల్ రెస్క్యూ సెంటర్ 'వంతారా'లో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణలపై సుప్రీంకోర్టు ఒక విచారణ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. సెప్టెంబర్ 15న ఈ బృందం సమర్పించిన నివేదికను పరిశీలించిన కోర్టు, అక్కడ ఎటువంటి చట్ట ఉల్లంఘనలు జరగలేదని పేర్కొంటూ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది.
Inaugurated Vantara, a unique wildlife conservation, rescue and rehabilitation initiative, which provides a safe haven for animals while promoting ecological sustainability and wildlife welfare. I commend Anant Ambani and his entire team for this very compassionate effort.
ఫిరాయింపుల కేసులో కాలపరిమితి
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులు, అసెంబ్లీ స్పీకర్ అధికారాలపై ఈ ఏడాది సుప్రీంకోర్టు చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినట్లు విపక్షం ఆరోపిస్తోంది. వీరిపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ నేతలు స్పీకర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే, స్పీకర్ కార్యాలయం ఈ ఫిర్యాదులపై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో, బీఆర్ఎస్ నాయకులు హైకోర్టును, ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
ఈ కేసును విచారించిన సుప్రీంకోర్టు, ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం కింద దాఖలైన పిటిషన్లపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి స్పీకర్కు మూడు నెలల గడువు విధించింది. కోర్టు విధించిన మూడు నెలల గడువు ముగిసినప్పటికీ, స్పీకర్ నిర్ణయం తన ప్రకటించకపోవడంతో సుప్రీంకోర్టు దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించింది. న్యాయస్థానం ఆదేశాలను బేఖాతరు చేసినందుకు గాను తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్పై కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలను ప్రారంభించింది. సాధారణంగా అసెంబ్లీ వ్యవహారాల్లో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవని, కానీ రాజ్యాంగబద్ధమైన విధులను నిర్వహించడంలో విఫలమైనప్పుడు జోక్యం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఈ సందర్భంగా అనర్హతపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి తుది గడువును విధించింది. అనంతరం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుల ఆరోపణలపై తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు.
అయితే ఒక రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్పై సుప్రీంకోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు చేపట్టడం అనేది భారత రాజకీయ చరిత్రలో చాలా అరుదైన విషయం. సుప్రీంకోర్టు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల స్పీకర్లకు కూడా ఒక హెచ్చరికగా మారింది. ఫిరాయింపుల కేసుల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో స్పీకర్లకు అపరిమితమైన కాలపరిమితి ఉండదని తెలంగాణ ఎపిసోడ్ స్పష్టం చేసింది.