హత్యకేసులో 105 ఏళ్ల దోషికి ఊరట- వృద్ధుడి శిక్షా కాలాన్ని రద్దు చేసిన సుప్రీంకోర్టు
మర్డర్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం- 105 ఏళ్ల వృద్ధుడికి బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చిన దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం- దోషి వయసును దృష్టిలో పెట్టుకుని మిగతా శిక్షా కాలాన్ని రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం
Published : August 21, 2026 at 4:04 PM IST
SC Relief to 105 Years Old Convict : హత్య కేసులో దోషిగా తేలిన 105 ఏళ్ల వృద్ధుడికి సుప్రీంకోర్టు ఊరట కల్పించింది. దోషి వయసును పరిగణనలోకి తీసుకున్న దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ మర్డర్ కేసును ముగించింది. వృద్ధుడికి విధించిన జీవిత ఖైదులో మిగిలిన కాలాన్ని రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే బెయిల్పై ఉన్న వృద్ధుడు ఇక స్వేచ్ఛగా సమాజంలో బతకనున్నాడు. ఇంతకీ వృద్ధుడు ఎవరిని హత్య చేశాడు? ఎప్పుడు నేరం రుజువైంది? ఎన్నేళ్ల శిక్ష పడింది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం పదండి.
అసలేం జరిగిందంటే?
1920లో బంగాల్లోని మాల్దా జిల్లాలో జన్మించిన రసిక్ చంద్ర మోండల్ ఓ హత్య కేసులో 1994లో దోషిగా తేలాడు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం బెయిల్ మంజూరు చేసే (అంటే 2024 నవంబర్ 29) వరకు ఆయన జైల్లోనే ఉన్నాడు. శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జోయ్మాల్యా బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనాలతో కూడిన ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, పిటిషనర్ వయసును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కేసును మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఒకవేళ ఇంకా హత్య కేసులో ఏమైనా శిక్షాకాలం మిగిలి ఉంటే దానిని రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. జీవిత ఖైదు కాలం ఇంకా పూర్తి కాకపోయినప్పటికీ రసిక్ చంద్ర మోండల్ను తిరిగి అదుపులోకి తీసుకోబోమని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే 2024లో రసిక్ మోండల్కు ఇచ్చిన మధ్యంతర బెయిల్ ఉత్తర్వును ఖరారు చేశారు.