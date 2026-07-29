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బొగ్గు బ్లాక్‌ అలొకేషన్​ కేసు- మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్‌పై ఉన్న కేసును కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు

ఈ మేరకు సీజేఐ నేతృత్వంలోని బెంచ్‌ నిర్ణయం- ఈ కేసులో మన్మోహన్‌ సింగ్‌కు సీబీఐ క్లీన్‌చిట్‌- కేసు కొనసాగించిన ట్రైల్‌ కోర్టు తీరును తప్పు పట్టిన బెంచ్‌

SC On Manmohan Singh coal Block Case
SC On Manmohan Singh coal Block Case (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 1:33 PM IST

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SC On Manmohan Singh coal Block Case : మాజీ ప్రధాని దివంగత డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్‌కు సుప్రీంకోర్టు ఊరటనిచ్చింది. 2005లో ఒడిశాలోని తలబీరా-2 బొగ్గు బ్లాక్ కేటాయింపునకు సంబంధించిన కుంభకోణం కేసులో ఆయనకు క్లీన్​ చీట్ ఇచ్చింది. ఈ కేసులో సీబీఐ దాఖలు చేసిన క్లోజర్ రిపోర్టును పరిశీలించి, ప్రత్యేక కోర్టు జారీ చేసిన సమన్లను బుధవారం రద్దు చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్‌మాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ తీర్పు వెలువరించింది. కేసును పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి ట్రయల్ కోర్టు న్యాయమూర్తికి ఎటువంటి కారణం లేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

మన్మోహన్ సింగ్ మరణించిన నేపథ్యంలో ఈ అప్పీల్‌ను కొట్టివేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రత్యేక కోర్టు సమన్లు జారీ చేసిన అంశాన్ని పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. అయితే, సీబీఐ సమర్పించిన క్లోజర్ రిపోర్టులను తిరస్కరించి, నిందితులకు సమన్లు జారీ చేయాల్సిన అవసరం స్పెషల్ కోర్టు జడ్జికి ఎంతమాత్రం లేదని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన న్యాయ ప్రమాణాల ప్రకారం ఈ వ్యవహారాన్ని పరిశీలించామని వివరించింది.

కేసు వివరాలు!
2005లో ఒడిశాలోని తలబీరా-2 బొగ్గు గనికి సంబంధించిన కేసు ఇది. అయితే, ఆ సమయంలో ప్రధానిగా ఉన్న మన్మోహన్​ సింగ్ బొగ్గు, గనుల శాఖల బాధ్యతలను కూడా చూశారు.​ అప్పట్లో ఈ కేటాయింపులో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలతో సీబీఐ విచారణ ప్రారంభించింది. ఈ కేసులో మన్మోహన్ సింగ్‌తో పాటు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కుమార్ మంగళం బిర్లా, మాజీ బొగ్గు శాఖ కార్యదర్శి పి.సి. పరాఖ్‌తో పాటు మరో ముగ్గురిని ప్రత్యేక సీబీఐ కోర్టు నిందితులుగా పరిగణిస్తూ సమన్లు జారీ చేసింది. దాన్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా, విచారణ ప్రారంభ దశలోనే సుప్రీంకోర్టు ప్రత్యేక కోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే విధించింది. మరోవైపు, ప్రజాప్రతినిధిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలంటే చట్టం ప్రకారం ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి అని అప్పట్లో మన్మోహన్​ సింగ్ వ్యాఖ్యానించారు. తలబీరా-2 బొగ్గు బ్లాక్ కేటాయింపు విషయంలో తాను ఎలాంటి నేరపూరిత ఉద్దేశంతో వ్యవహరించలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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MANMOHAN SINGH COAL BLOCK CASE
SC ON MANMOHAN COAL BLOCK CASE

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