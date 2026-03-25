'వందేమాతరం'కు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్​ను కొట్టేసిన సుప్రీంకోర్టు

వందేమాతరంపై హోం మంత్రిత్వ శాఖ జారీ సర్క్యులర్​కు వ్యతిరేకంగా పిటిషన్​- దాన్ని కొట్టేసిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 4:00 PM IST

SC Bins Plea Against Vande Mataram : దేశంలో నిర్వహించే అన్ని అధికారిక కార్యక్రమాల్లో వందేమాతరం ఆలపించాలని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన సర్క్యులర్​కు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పటిషన్​ను విచారణ చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు బుధవారం నిరాకరించింది. అధికారిక కార్యక్రమాల్లో జాతీయ గేయం పాడడాన్ని ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేయలేదని పేర్కొంది.

సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్​, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్​ జోయ్​మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ విపుల్​ ఎం పాంచోలీల త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ పటిషన్​ను పరిశీలించింది. మహమ్మద్ సయీద్ నూరి దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ ప్రీమెచ్యూర్​గా, వివక్ష ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందనే అనవసర ఆందోళన ఆధారంగా వేసినట్లు అభిప్రాయపడింది.

పిటిషనర్ నూరి తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది సంజయ్​ హెగ్డే, తాము దేశంలోని అన్ని మతాలను గౌరవిస్తామని అన్నారు. కానీ మతం, విశ్వాసంతో సంబంధం లేకుండా ప్రజలందరూ జాతీయ గేయం పాడాలని బలవంతం చేయకూడదని పేర్కొన్నారు. ఒక వేళ అలా బలవంతం చేస్తే అది దేశంపై విశ్వాసం చూపించాలని బలవంతం చేసినట్లు అవుతుందని అన్నారు.

దీనిపై స్పందించిన జస్టిస్​ బాగ్చీ, జాతీయ గేయం పాడనందుకు ఎవరికైనా శిక్ష పడిందా? లేదా వందేమాతరం పాడనందుకు ఎవరినైనా అధికారిక సభల నుంచి బయటకు పంపేశారా? కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన సర్క్యులర్​లో అలాంటి అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అని పిటిషనర్​ను ప్రశ్నించారు.

దీనికి 'వందేమాతరం గేయం పాడినప్పుడు అంతరాయం కలిగిస్తే జరిమానా ఉంటుంది' అని హెగ్డే పేర్కొన్నారు. నిజానికి పాడనివారిపై లీగల్​గా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోనప్పటికీ, జరిమానాలు వేయడం వల్ల, పాడడానికి, లేదా నిలబడడానికి నిరాకరించే వారిపై ఎప్పుడూ ఆర్థిక భారం పడే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు. ఇలా ప్రజలను జాతీయ గేయం పాడమని బలవంతం చేయవచ్చా? అని ఆయన తిరిగి ప్రశ్నించారు.

దీనితో హెగ్డేను ఉద్దేశించి,' జాతీయ గేయం పాడమని బలవంతం చేస్తూ పిటిషనర్​కు ఎవరైనా నోటీసు పంపారా?' అని సీజేఐ సూర్యకాంత్​ ప్రశ్నించారు.

"కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశంలోని 5వ నిబంధన 'మే' (may) అని చెబుతోంది. అంటే జాతీయ గేయమైన వందేమాతరాన్ని పాడడం లేదా పాడకపోవడం అనే విషయంలో అందరికీ స్వేచ్ఛ ఉంది. కనుక ఇది చట్టపరమైన హక్కులకు విరుద్ధం కాదు" అని జస్టిస్​ బాగ్చీ అన్నారు. అయితే పిటిషనర్​కు ఏదైనా నోటీసు లేదా శిక్ష పడే పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించవచ్చని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ప్రస్తుతానికి పిటిషనర్ మహమ్మద్ సయీద్ నూరి వివక్షకు గురవుతామనే అనవసరపు ఆందోళనతో వేసిన పిటిషన్​ తప్ప మరేమీ కాదని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.

వందేమాతరం ఆలపించాకే జనగణమన
జాతీయ గేయం వందేమాతరం ఆలాపనపై కేంద్ర హోంశాఖ జనవరి 28న కీలక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. జాతీయ గేయం వందేమాతరం, జాతీయ గీతం జనగణమన రెండింటినీ ఆలపించే చోట తొలుత వందేమాతరం 6 చరణాలను ఆలపించాలని హోంశాఖ నిర్దేశించింది. అధికారిక కార్యక్రమాలు, వేడుకల్లో తొలుత 3 నిమిషాల 10 సెకన్ల పాటు వందేమాతర గేయంలోని 6 చరణాలను ఆలపించాలని సూచించింది. రాష్ట్రపతి కార్యక్రమం, జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు, గవర్నర్ల ప్రసంగాలు వంటి సందర్భాల్లోనూ ఈ ప్రొటొకాల్‌ను పాటించాలని కేంద్ర హోంశాఖ తెలిపింది. జాతీయ గేయం వందేమాతరం ఆలాపన జరిగే చోట తప్పకుండా అందరూ నిలబడాలని నిర్దేశించింది. న్యూస్ రీల్, డాక్యుమెంటరీ, సినిమాలలో వందేమాతరం ఆలాపన జరిగినప్పుడు ప్రేక్షకులు నిలబడడంపై మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఇక స్కూళ్ల కార్యకలాపాలు తప్పకుండా వందేమాతరం ఆలాపనతోనే మొదలుకావాలని తెలిపింది. అయితే దేశ గౌరవానికి చిహ్నాలైన జాతీయ గీతం, గేయం ఆలాపన జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా అంతరాయం కలిగించినా లేదా అగౌరవపరిచినా ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు అలాంటి వారికి గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

