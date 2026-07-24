'కోర్టు విచారణ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంపై నిషేధం'- సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు
కోర్టు విచారణకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రసారాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు- సెక్రటరీ జనరల్ లేదా రిజిస్ట్రార్ జనరల్ అనుమతి తీసుకోవాలన్న సుప్రీంకోర్టు- ఈ వ్యవహారంపై వివరణ ఇవ్వాలని కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు
Published : July 24, 2026 at 4:18 PM IST
Supreme Court on Live Streaming : కోర్టు విచారణకు సంబంధించిన ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్లపై సుప్రీం కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కోర్టు విచారణ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంపై నిషేధం విధించింది. ఒకవేళ వీడియోలను ఉపయోగించాలనుకుంటే సుప్రీంకోర్టు సెక్రటరీ జనరల్ లేదా ఆయా రాష్ట్రాల హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ల నుంచి ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. కోర్టు విచారణల ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు, వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ దాఖలైన పిటిషన్పై సుప్రీం ధర్మాసనం విచారణ చేసింది. ఈ సందర్భంగా విచారణల దృశ్యాలను సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్, రీల్స్, షార్ట్స్ రూపంలో వ్యాప్తి చేయడంపై ధర్మాసనం తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. వ్యూస్ కోసం కోర్టు వ్యాఖ్యలను సంచలనంగా మార్చడం వల్ల జడ్జీలు, లాయర్ల గౌరవానికి భంగం వాటిల్లుతోందని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అనుమతి లేకుండా వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తే కోర్టు ధిక్కార చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. ఈ వ్యవహారంపై వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతూ కేంద్రానికి సుప్రీం కోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.