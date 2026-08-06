నీట్లో పెన్, పేపర్ విధానానికి స్వస్తి- ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షపై సమాలోచనలు : కేంద్రం
నీట్-యూజీ ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహణపై సుప్రీంకోర్టులో కేంద్రం అఫిడవిట్- నీట్ యూజీ పరీక్షల నిర్వహణలో సమూల మార్పులకు కేంద్రం సన్నాహాలు
Published : August 6, 2026 at 3:05 PM IST
NEET CBT Mode 2027 : నీట్ UG పరీక్షను పెన్- పేపర్ విధానం నుంచి కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానానికి మార్చడానికి పరిశీలిస్తున్నామని కేంద్రం అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. JEE (మెయిన్స్- అడ్వాన్స్డ్) తరహాలో ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహిస్తామని తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం అఫిడవిట్పై స్పందించాలని కోరుతూ వైద్యుల సంఘంతో సహా పిటిషనర్లను సుప్రీం కోర్టు గురువారం ఆదేశించింది. జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ, జస్టిస్ అలోక్ అరాధేలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను ఆగస్టు 19న విచారిస్తామని చెప్పింది. కేంద్రం దాఖలు చేసిన కౌంటర్-అఫిడవిట్పై పిటిషనర్లు తమ సమాధానాలను దాఖలు చేయవచ్చని పేర్కొంది.
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా మెడికల్ అసోసియేషన్ (FAIMA) తరపున న్యాయవాది తన్వి దూబే ధర్మాసనానం ఎదుట హాజరయ్యారు. ఒకవేళ కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానానికి మారే ప్రణాళిక ఉంటే, అది వీలైనంత త్వరగా జరగాలని ఆమె కోరారు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం విద్యార్థుల సన్నద్ధత పెన్- పేపర్ విధానం ఆధారంగానే సాగుతోందని తెలిపారు. అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని చెప్పిన ధర్మాసనం, సంబంధిత పక్షాలను తమ సమాధానాలు, సూచనలను దాఖలు చేయాలని చెప్పింది.