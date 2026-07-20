అయోధ్య రామమందిర విరాళాల కేసును రాజకీయం చేయవద్దు : సుప్రీంకోర్టు
కోర్టులు రాజకీయాలకు వేదిక కాదు- అయోధ్య విరాళాల కేసును రాజకీయం చేయవద్దు- సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : July 20, 2026 at 4:16 PM IST
SC On Ram Temple Donation Row : అయోధ్య రామమందిర విరాళాల కేసుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ కేసును రాజకీయం చేయవద్దని, కోర్టులు రాజకీయాలకు వేదిక కాదని పేర్కొంది. ఇది ఒక సాధారణ నేరమని, తాము సరైన మార్గంలో దర్యాప్తు జరిగేలా చూస్తామని తెలిపింది. ఈ కేసు దర్యాప్తునకు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిట్ను ఏర్పాటు చేసిందని, ప్రస్తుతం ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారని సుప్రీంకోర్టుకు సొలిసిటర్ జనరల్ వెల్లడించారు. కాగా, ఈ కేసుపై సిట్ దర్యాప్తు వివరాలను ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సమర్పించిన నేపథ్యంలో, సుప్రీంకోర్టు జులై 27కు విచారణను వాయిదా వేసింది.
The Supreme Court has directed the Uttar Pradesh government to seek instructions on reconstituting the SIT probing the alleged financial irregularities at the Shri Ram Janmabhoomi Temple.— ANI (@ANI) July 20, 2026
A bench led by CJI Surya Kant said that it would prefer the probe to be headed by a senior… pic.twitter.com/wvb5sxwwAD