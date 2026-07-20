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అయోధ్య రామమందిర విరాళాల కేసును రాజకీయం చేయవద్దు : సుప్రీంకోర్టు

కోర్టులు రాజకీయాలకు వేదిక కాదు- అయోధ్య విరాళాల కేసును రాజకీయం చేయవద్దు- సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 4:16 PM IST

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SC On Ram Temple Donation Row : అయోధ్య రామమందిర విరాళాల కేసుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ కేసును రాజకీయం చేయవద్దని, కోర్టులు రాజకీయాలకు వేదిక కాదని పేర్కొంది. ఇది ఒక సాధారణ నేరమని, తాము సరైన మార్గంలో దర్యాప్తు జరిగేలా చూస్తామని తెలిపింది. ఈ కేసు దర్యాప్తునకు ఉత్తరప్రదేశ్​ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిట్​ను ఏర్పాటు చేసిందని, ప్రస్తుతం ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారని సుప్రీంకోర్టుకు సొలిసిటర్ జనరల్ వెల్లడించారు. కాగా, ఈ కేసుపై సిట్​ దర్యాప్తు వివరాలను ఉత్తరప్రదేశ్​ ప్రభుత్వం సమర్పించిన నేపథ్యంలో, సుప్రీంకోర్టు జులై 27కు విచారణను వాయిదా వేసింది.

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RAM TEMPLE DONATION CASE
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SC ON RAM TEMPLE DONATION ROW

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