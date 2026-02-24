ETV Bharat / bharat

'NOTAతో నేతల క్వాలిటీ పెరిగిందా?'- సుప్రీంకోర్టు సూటి ప్రశ్న

ఒక్క అభ్యర్థి ఉన్నా NOTA అవకాశం ఇవ్వాలంటూ పిల్ విచారణ- NOTA గరిష్ఠ ఓట్లు తెచ్చుకున్నా సీటు భర్తీ కాదంటూ కోర్టు వ్యాఖ్య- ఓటింగ్‌ను తప్పనిసరి చేసే దిశగా ఆలోచించాలని సూచన

Supreme Court On NOTA : దేశ ఎన్నికల వ్యవస్థలో NOTA (None of the Above) ఆప్షన్ నిజంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసిందా? ఎన్నికైన నేతల నాణ్యత మెరుగుపడిందా? అనే కీలక ప్రశ్నలను సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం లేవనెత్తింది. అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఒకే ఒక్క అభ్యర్థి ఉన్న సందర్భాల్లో కూడా ఓటర్లకు నోటా ఎంపిక కల్పించాలంటూ దాఖలైన ప్రజాహిత వ్యాజ్యంపై విచారణ సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు వెలువడ్డాయి.

నిజంగా మార్పు వచ్చిందా?
చీఫ్ జస్టిస్ సూర్య కాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం, జస్టిస్ జాయ్‌మాల్య బగ్చితో కలిసి పిటిషన్‌ను విచారించింది. ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ బగ్చి మాట్లాడుతూ, "NOTA వచ్చిన తర్వాత ఎన్నికైన నాయకుల నాణ్యతలో నిజంగా మార్పు వచ్చిందా?" అని ప్రశ్నించారు. NOTA అత్యధిక ఓట్లు సాధించినా ఆ సీటును అది భర్తీ చేయలేదని, అందువల్ల అది ఒక ప్రత్యామ్నాయ అభ్యర్థిలా పరిగణించలేమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ కేసులో, ఒక్క అభ్యర్థి మాత్రమే పోటీలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నికను నేరుగా గెలిచినట్లు ప్రకటించే ప్రజాప్రతినిధుల చట్టంలోని నిబంధనలను సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలైంది. ప్రతి ఎన్నికలో ఓటర్లకు నిరాకరణ ఓటు హక్కు ఉండాలని, NOTA తప్పనిసరిగా అందుబాటులో ఉండాలనే డిమాండ్ చేశారు. ఈ పిల్‌ను లీగల్ థింక్ ట్యాంక్ విధి సెంటర్ ఆఫ్ లీగల్ పాలసీ దాఖలు చేసింది.

ఓటర్లకు నిరాకరణ ఓటు హక్కు దూరమవుతోందంటూ!
2013లో ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ కోసం పోరాడిన పీపుల్ యూనియన్ ఫర్ సివిల్ లిబరిటీస్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన చరిత్రాత్మక తీర్పు నేపథ్యంలోనే NOTA అమల్లోకి వచ్చింది. ఆ తీర్పు ప్రకారం భారత ఎన్నికల కమిషన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషీన్లలో NOTA బటన్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే, ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం, ఒక నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల సంఖ్య ఖాళీల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటే, ఓటింగ్ నిర్వహించకుండా వారిని నేరుగా ఎన్నికైనట్లుగా ప్రకటించే విధానం కొనసాగుతోంది. దీని వల్ల ఓటర్లకు నిరాకరణ ఓటు హక్కు దూరమవుతోందని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు.

ఓటు హక్కు రాజ్యాంగబద్ధమైనది!
1952 నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 82 లక్షల మంది ఓటర్లు ఈ విధానంతో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోలేకపోయారని పిల్ వాదించింది. ఓటర్లకు నెగటివ్ ఓటు హక్కు రాజ్యాంగంలోని మాట స్వేచ్ఛ, వ్యక్తీకరణ హక్కులో భాగమని గత తీర్పులను కూడా పిటిషనర్లు ప్రస్తావించారు. ఇదిలా ఉండగా, అటార్నీ జనరల్ ఆర్. వెంకటరమణి పిటిషన్‌కు వ్యతిరేకంగా వాదిస్తూ, "ఇది ఊహాజనిత అంశం. చట్టాన్ని ఇలా పరీక్షించలేం. ఓటు హక్కు రాజ్యాంగబద్ధమైనది" అని కోర్టుకు తెలిపారు.

అవసరమైతే ఓటింగ్‌ను తప్పనిసరి చేసేలా!
ధర్మాసనం మరో ముఖ్య సూచన చేస్తూ, మంచి అభ్యర్థులు గెలవాలంటే ఓటింగ్ శాతం పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది. చదువుకున్నవారు, ఆర్థికంగా స్థిరపడినవారు ఓటింగ్‌లో తక్కువగా పాల్గొంటుండగా, సాధారణ ప్రజలు, మహిళలు ఎక్కువగా ఓటు వేస్తున్న ధోరణిపై కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. అవసరమైతే ఓటింగ్‌ను తప్పనిసరి చేసే అంశంపై కూడా ఆలోచించాల్సి ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించింది.

ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసిన సుప్రీంకోర్టు, తదుపరి విచారణను మార్చి 17కు వాయిదా వేసింది. ఈ కేసు తీర్పు భవిష్యత్‌లో దేశ ఎన్నికల విధానంలో కీలక మార్పులకు దారి తీసే అవకాశం ఉందని న్యాయ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, NOTA ఓటు ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటర్ల అసంతృప్తికి సంకేతం. అయితే అది నిజంగా రాజకీయ వ్యవస్థలో మార్పు తెచ్చిందా? అనే ప్రశ్నకు సుప్రీంకోర్టు సమాధానం కోరుతోంది. ఈ కేసు తుది తీర్పు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశం కానుంది.

