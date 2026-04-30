'అత్యాచార బాధితుల గర్భస్రావ చట్టాన్ని సవరించాలి'- కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు సూచన
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చట్టం ఉండాలన్న సుప్రీంకోర్టు
Published : April 30, 2026 at 12:19 PM IST
SC On Pregnancy Termination : అత్యాచారం కారణంగా గర్భం దాల్చినప్పుడు, అబార్షన్ చేయించుకోవడానికి నిర్దిష్ట కాలపరిమితి అనేది ఉండకూడదని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొంది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చట్టం ఉండాలని తెలిపింది. ఈమేరకు అత్యాచార బాధితుల గర్భస్రావానికి సంబంధించిన చట్టాన్ని సవరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కోరింది. 30 వారాల గర్భాన్ని వైద్యపరంగా తొలగించుకోవడానికి 15 ఏళ్ల బాలికకు అనుమతులిస్తూ ఏప్రిల్ 24న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే ఈ ఆదేశాలను రద్దు చేయాలని కోరుతూ న్యూదిల్లీ ఎయిమ్స్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు గురువారం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. అత్యాచార బాధితులు అవాంఛిత గర్భాలను 20 వారాలు దాటిన తర్వాత కూడా తొలగించుకోవడానికి అనుమతించేలా మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ (MTP) చట్టాన్ని సవరించాలని ఈ సందర్భంగా కేంద్రానికి సూచించింది.