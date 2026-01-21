'గాలి కాలుష్యంపై 'యాక్షన్ ప్లాన్'ను 4 వారాల్లో ఇవ్వాల్సిందే'- కేంద్రం, దిల్లీ సర్కార్కు సుప్రీం డెడ్లైన్
రాజధానిలో కాలుష్య నియంత్రణకు 15 సూత్రాలు- అభ్యంతరాలు చెప్పడానికి వీల్లేదని సీజేఐ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సీరియస్- పాత వాహనాలపై కొరడా- మెట్రో, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై ప్రత్యేక ఫోకస్
Published : January 21, 2026 at 7:21 PM IST
SC Orders Action Plan on Delhi Air Pollution : దేశ రాజధాని దిల్లీని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న వాయు కాలుష్యంపై సుప్రీం కోర్టు మరోసారి తీవ్రంగా స్పందించింది. కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకున్న దిల్లీకి ఊపిరి పోయడానికి తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించింది. ఇందులో భాగంగా కేంద్రంతో పాటు దిల్లీ ప్రభుత్వానికి, ఇతర సంబంధిత వర్గాలకు స్పష్టమైన డెడ్లైన్ విధించింది. ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిషన్ (CAQM) సూచించిన సిఫార్సులను ఎలా అమలు చేస్తారో చెబుతూ, రాబోయే 4 వారాల్లోగా సమగ్రమైన 'యాక్షన్ ప్లాన్' సమర్పించాలని ధర్మాసనం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కాలుష్య నివారణ చర్యల విషయంలో ఇకపై ఎలాంటి సాకులు, అభ్యంతరాలు వినేది లేదని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది.
ముగ్గురు సభ్యుల ధర్మాసనం ఆదేశాలు
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్య కాంత్, జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ విపుల్ ఎం పంచోలిలతో కూడిన ముగ్గురు సభ్యుల ధర్మాసనం బుధవారం విచారణ చేపట్టింది. దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలో గాలి నాణ్యత రోజురోజుకూ దిగజారుతుండటంపై కోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దీనిని అరికట్టడానికి దీర్ఘకాలిక చర్యలు అవసరమని స్పష్టం చేసింది.
15 సూత్రాల ఫార్ములా
ఈ కేసులో కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య భాటి వాదనలు వినిపించారు. దిల్లీలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి CAQM మొత్తం 15 దీర్ఘకాలిక చర్యలను సిఫార్సు చేసిందని కోర్టుకు తెలిపారు. వీటిని అమలు చేయడానికి బాధ్యతగల ఏజెన్సీలను కూడా గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు. నిధుల కోసం 'ఎన్విరాన్మెంట్ కాంపెన్సేషన్ ఛార్జ్ ఫండ్' ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
కోర్టు ఏమందంటే?
CAQM నివేదికను పరిశీలించిన తర్వాత ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. "CAQM సూచించిన ఈ 15 చర్యలు చాలా ముఖ్యమైనవి. వీటితో పాటు ఇంకా ఏమైనా అదనపు చర్యలు అవసరమైతే వాటిని కూడా చేర్చండి. కానీ వీటిని అమలు చేయడంలో ఎలాంటి జాప్యం జరగకూడదు. దీనిపై ఎలాంటి అభ్యంతరాలు చెప్పడానికి వీల్లేదు. మేం వాటిని వినడానికి సిద్ధంగా లేము. సంబంధిత వాటాదారులందరూ తక్షణమే తమ కార్యాచరణ ప్రణాళికను కోర్టు ముందు ఉంచాలి" అని ఆదేశించింది.
కీలక సిఫార్సులు ఇవే
కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి కమిషన్ పలు కీలక సూచనలు చేసింది. "కాలుష్యాన్ని వెదజల్లే వాహనాలను దశలవారీగా రోడ్ల నుంచి తొలగించాలి. పొల్యూషన్ అండర్ కంట్రోల్ (పీయూసీ) విధానాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలి. రైలు రవాణా వ్యవస్థను, మెట్రో నెట్వర్క్ను విస్తరించాలి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పాలసీని సవరించి, వాటి వాడకాన్ని పెంచాలి" అని చెప్పింది. ఈ కేసులో అమికస్ క్యూరీగా ఉన్న సీనియర్ న్యాయవాది అపరాజిత సింగ్ కూడా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "గతంలో కూడా ఇలాంటి ప్రణాళికలు చాలా వచ్చాయి. కానీ అవి కాగితాలకే పరిమితం అవుతున్నాయి. అందుకే ఈసారి ప్రతి పనికి ఒక కచ్చితమైన సమయ పాలన ఉండాలి" అని కోర్టును కోరారు.
గతంలో చివాట్లు
గత విచారణల్లో కూడా సుప్రీంకోర్టు CAQM పనితీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. జనవరి 6న జరిగిన విచారణలో, కమిషన్ తన బాధ్యతను నిర్వర్తించడంలో విఫలమవుతోందని మందలించింది. కాలుష్యం అనేది దిల్లీలో ప్రతి ఏటా వచ్చే సమస్యగా మారిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. భారత్ స్టేజ్-4 ప్రమాణాలు పాటించని పాత వాహనాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి అధికారులకు అనుమతి ఇచ్చింది. మొత్తానికి సుప్రీంకోర్టు తాజా ఆదేశాలతో కేంద్రం, దిల్లీ ప్రభుత్వాలు కాలుష్య నివారణపై సీరియస్గా దృష్టి పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 4 వారాల్లో వారు ఎలాంటి ప్లాన్తో వస్తారో చూడాలి.