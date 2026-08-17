ఆస్తుల జప్తు కేసులో రాహుల్కు ఊరట- అలహాబాద్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు స్టే
రాహుల్ ఆస్తులు జప్తు చేయాలని గతంలో అలహాబాద్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు- అలహాబాద్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై సుప్రీంలో సవాల్- రాహుల్ గాంధీకి తన వాదనలు వినిపించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలన్న న్యాయస్థానం
Published : August 17, 2026 at 1:10 PM IST
SC On Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీకి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణల కేసులో సీబీఐ, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) లేదా ఇతర దర్యాప్తు సంస్థలు అలహాబాద్ హైకోర్టులో ఎలాంటి నివేదికను సమర్పించకుండా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అలాగే ఈ కేసులో ఆగస్టు 20న విచారణ చేపట్టవద్దని, తదుపరి విచారణ పూర్తయ్యే వరకు దానిని వాయిదా వేయాలని అలహాబాద్ హైకోర్టును ఆదేశించింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వీ మోహనతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. రాహుల్ గాంధీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై కర్ణాటకకు చెందిన బీజేపీ కార్యకర్త ఎస్ విఘ్నేశ్ శిశిర్కు నోటీసులు జారీ చేసింది.
అసలు వివాదం ఏంటి?
రాహుల్ గాంధీ తనకు తెలిసిన ఆదాయ వనరులతో పోలిస్తే అధికంగా ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారంటూ ఎస్ విఘ్నేశ్ శిశిర్ ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై రాహుల్తో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యుల ఆస్తులపైనా దర్యాప్తు జరపాలని కోరుతూ అలహాబాద్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్ను పరిశీలించిన అలహాబాద్ హైకోర్టు మే నెలలో సీబీఐ, ఈడీకి ఈ ఆరోపణలను పరిశీలించి, ధ్రువీకరించాలని ఆదేశించింది. దర్యాప్తు పురోగతిని తమకు తెలియజేయాలని సూచించింది. దీనిని సవాల్ చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. అంతేకాకుండా ఈ కేసు విచారణను అలహాబాద్ హైకోర్టు నుంచి దిల్లీ హైకోర్టుకు బదిలీ చేయాలని మరో పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేశారు.
'ఆధారాలు లేని వేధింపు చర్య'
సుప్రీంకోర్టులో రాహుల్ గాంధీ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ వాదనలు వినిపించారు. హైకోర్టులో కొనసాగుతున్న ప్రక్రియ చట్టపరమైన ఆధారాలు లేని వేధింపు చర్యగా మారిందని ఆరోపించారు. ఫిర్యాదుదారుడికి ఈ విధంగా రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసే అర్హత ఏంటని ప్రశ్నించారు. ఇదే వ్యక్తి పదేపదే రాహుల్ గాంధీపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని సిబల్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సీబీఐ ఇప్పటివరకు ఫిర్యాదును పరిశీలించడం మినహా పెద్దగా ఏమీ చేయలేదని పేర్కొన్నారు.
సీబీఐ ఎందుకు మౌనంగా ఉంది : సుప్రీంకోర్టు
దర్యాప్తు సంస్థల పాత్రపై సుప్రీంకోర్టు కూడా కీలక ప్రశ్నలు సంధించింది. సీబీఐకి దర్యార్తు చేయడానికి ప్రత్యేకంగా కోర్టు ఆదేశాలు అవసరమా? అని ప్రశ్నించింది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బాగ్చీ మాట్లాడుతూ, నేరం జరిగితే దర్యాప్తు సంస్థలు తమ అధికార పరిధిలో స్వయంగా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని వ్యాఖ్యనించారు. అయితే కోర్టు ఏదైనా ఆదేశం ఇవ్వాలనుకుంటే సహజ న్యాయ సూత్రాలను పాటించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. సీబీఐ తరఫున వాదించిన అదనపు సొలిటర్ జనరల్ ఎస్వీ రాజును కూడా ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ఆరోపణలు అంత తీవ్రమైనవైతే, సీబీఐ ఇప్పటివరకు ఎందుకు మౌనంగా ఉందని ప్రశ్నించింది. ఈ అంశంపై సీబీఐ స్వయంగా ఏమైనా చర్యులు తీసుకుందా అని అడిగింది.
సీబీఐ అఫిడవిట్పై హైకోర్టు అసంతృప్తి
జులై 20న ఈ కేసును అలహాబాద్ హైకోర్టు విచారించింది. అప్పట్లో సీబీఐ సమర్పించిన అఫిడవిట్పై కోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. దర్యాప్తు ప్రస్తుత స్థితిని వివరించేలా కొత్త అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది. మరోవైపు ఈడీ తనకు అప్పగించిన స్థాయిలో అవసరమైన చర్యలు తీసుకుందని హైకోర్టు పేర్కొంది. దర్యాప్తులో చట్టపరమైన చర్యలకు వీలైన సమాచారం లభిస్తే, తగిన న్యాయపరమైన చర్యలు చేపట్టేందుకు ఈడీకి స్వేచ్ఛ ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. దీంతో తదుపరి విచారణను ఆగస్టు 20కి వాయిదా వేసింది.
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