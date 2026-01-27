ETV Bharat / bharat

యాసిడ్ దాడుల వివరాలను మాకు అందజేయాలి- రాష్ట్రాలు, యూటీలకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు

యాసిడ్ దాడుల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు- యాసిడ్ దాడుల వివరాలను సంవత్సరాల వారీగా అందించాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు, యూటీలకు ఆదేశాలు

Supreme Court On Acid Attack Incidents
Supreme Court On Acid Attack Incidents (Getty Images)
Supreme Court On Acid Attack Incidents : యాసిడ్ దాడుల కేసుల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. యాసిడ్ దాడుల వివరాలను సంవత్సరాల వారీగా తమకు అందించాలని దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. అలాగే చార్జిషీట్లు దాఖలైన కేసుల సంఖ్య గురించి కూడా సమాచారం అందించాలని కోరింది. కోర్టు స్థాయిలో విచారణలో ఉన్న, పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల సంఖ్య గురించి కూడా సమాచారం ఇవ్వాలని పేర్కొంది.

"హైకోర్టులు సహా అప్పీలేట్ కోర్టులలో దాఖలైన అప్పీళ్ల సంఖ్య గురించి సమాచారం అందించాలి. యాసిడ్ దాడి బాధితుల అర్హత, వైవాహిక స్థితి, చికిత్స, పునరావాసం వంటి వివరాలను అందించాలి. బాధితులను యాసిడ్ తాగమని బలవంతం చేసిన కేసుల వివరాలను సమర్పించాలి " అని సుప్రీంకోర్టు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సూచించింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

