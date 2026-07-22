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శివసేన ఎంపీల విలీనంపై విచారణకు సుప్రీంకోర్టు ఓకే- స్పీకర్​కు నోటీసులు

శిందే వర్గంలో ఆరుగురు ఎంపీల విలీనాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ శివసేన (యూబీటీ) పిటిషన్- లోక్‌సభ స్పీకర్ కార్యాలయంతో పాటు ఇతర ప్రతివాదులకు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు

SC On Shiv Sena MPs Case
SC On Shiv Sena MPs Case (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 12:15 PM IST

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SC On Shiv Sena MPs Case : మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామాలకు దారితీసిన శివసేన (యూబీటీ) ఆరుగురు ఎంపీల విలీన వ్యవహారం ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్ శిండే నేతృత్వంలోని శివసేనలో తమ పార్టీకి చెందిన ఆరుగురు ఎంపీల విలీనాన్ని లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆమోదించడాన్ని సవాలు చేస్తూ శివసేన (యూబీటీ) దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. లోక్‌సభ స్పీకర్ కార్యాలయంతో పాటు ఇతర ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ వారి వివరణ కోరింది. ఈ కేసును రెండు వారాల తర్వాత తదుపరి విచారణకు వాయిదా వేసింది.

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SC ON SHIV SENA MPS CASE
SC ON SHIV SENA MPS CASE

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