సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను సస్పెండ్ చేయాలంటూ పిటిషన్- విచారణకు అంగీకరించిన సుప్రీంకోర్టు
త్రిసభ్య కమిషన్లో ఏకపక్ష నిర్ణయాలకు ఆస్కారం లేదన్న పిటిషనర్- వచ్చేవారం విచారణ చేసేందుకు సుప్రీంకోర్టు అంగీకారం
Published : September 29, 2026 at 12:12 PM IST
SC Agrees To Hear Plea Aganist CEC : సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఎన్నికల కమిషన్ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. అందులో ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకున్న జ్ఞానేశ్ కుమార్ను సస్పెండ్ చేయాలని పిటిషనర్ కోరారు. కాగా, ఈ పిటిషన్పై వచ్చేవారం విచారణ చేపట్టేందుకు సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించింది.
ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జోయ్మాల్య్ బాగ్చీ, జస్టిస్ వి.మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ముందుకు ఈ విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చింది. సీనియర్ న్యాయవాది వికాస్ సింగ్ తన వాదనలు వినిపిస్తూ, "ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయాలు ఏకగ్రీవంగా లేదా మెజారిటీతో మాత్రమే జరగాలి. కానీ ఎన్నికల సంఘం పనితీరు చూస్తుంటే, నిర్ణయాలు ఏకగ్రీవంగా ఉన్నాయా అనే దానిపై తీవ్ర సందేహం కలుగుతోంది" అని ఆయన అన్నారు. వాదనలు విన్న ధర్మాసనం వచ్చేవారం దీనిపై విచారణ చేపడతామని పేర్కొంది.