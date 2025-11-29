సాధువుల వసతి గృహాల కోసం చెట్లు నరుకుతారా?- ప్రభుత్వ తీరుపై సాయాజీ షిండే ఫైర్!
1825 చెట్లను నరికివేయాలని నిర్ణయం- 8 రోజులుగా పర్యావరణవేత్తల నిరసనలు
Published : November 29, 2025 at 8:07 PM IST
Sayaji Shinde Joins Protest At Nashik : మహారాష్ట్రలోని పంచవటి, తపోవనంలో గల వేలాది చెట్లను నరికివేయాలని ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించడంపై ప్రముఖ నటుడు సాయాజీ షిండే తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చెట్లను నరికివేసి నాసిక్ ప్రజలను ఎగతాళి చేయవద్దని కుంభమేళా మంత్రి గిరీష్ మహాజన్ను ఉద్దేశించి అన్నారు.
రానున్న కుంభమేళా నాటికి పంచవటి, తపోవనాల్లో సాధువుల కోసం వసతి గృహాలు నిర్మించాలని మహారాష్ట్ర సర్కార్ నిర్ణయించింది. అక్కడి మొత్తం 35 ఎకరాల స్థలంలో సాధువు కోసం వసతి గృహాలు (కాంక్రీట్ నిర్మాణాలను) చేపట్టాలని సంకల్పించింది. ఇందుకోసం ఆ ప్రాంతాల్లోని 1825 చెట్లను నరికివేయాలని నాసిక్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్ణయించింది. దీనితో పర్యావరణవేత్తలు ఈ దారుణానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు ప్రారంభించారు. గత 8 రోజులుగా ఇది కొనసాగుతోంది. అందులో భాగంగా నేడు (నవంబర్ 29) పర్యావరణవేత్త, నటుడు సాయాజీ షిండో తపోవనాన్ని సందర్శించి, చెట్లను నరికివేయడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు.
"తపోవనంలోని చెట్లను నరకకూడదు. సన్యాసులు వచ్చినా, వెళ్ళినా ఫర్వాలేదు. దీనిపై నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరమూ లేదు. కానీ చెట్లను నరికివేస్తే, నాసిక్ ప్రజలు బాధపడతారు. ఇక్కడ ఒక్క చెట్టు కూడా నరికివేయకూడదు. ఈ చెట్లన్నింటిని కాపాడాలి. ఈ ప్రభుత్వం మనదా లేక బ్రిటిష్ పాలన కొనసాగుతోందా? మన జాతీయ వృక్షం మర్రి చెట్టు. కానీ భారత ప్రభుత్వం ఈ చెట్టునే ఎక్కువగా నరికివేసింది. ఈ పెద్ద చెట్లు ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి. ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల రకాల జీవులు, పక్షులు మర్రి చెట్టుపై నివసిస్తాయి. అలాంటి చెట్లను నరికివేస్తే క్షమించేది లేదు. మన తల్లిదండ్రులపై దాడి చేస్తే, మనం మౌనంగా ఉండము కదా!"
- సాయాజీ షిండే
నాకు మీతో ఎలాంటి శత్రుత్వం లేదు
ఈ పనుల కోసం ప్రభుత్వం రూ.220 కోట్ల విలువైన టెండర్లను పిలిచింది. దీనిపై సాయాజీ షిండే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఇక్కడ పచ్చని చెట్లను చంపడం ఒక జోక్ లాగా ఉందా? చెట్లు ముందు వచ్చాయి, ప్రజలు తరువాత వచ్చారు. ఈ చెట్లు జీవించాలి, వాటిని నరికివేయవద్దు' అని ఆయన అన్నారు. మంత్రి గిరీశ్ మహాజన్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, "నాకు మీతో ఎలాంటి శత్రుత్వం లేదు. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏర్పడ్డా ఎటువంటి సమస్య లేదు. కుంభమేళా 12 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది. ఈ విషయంలో మీరు నాకు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా, నేను హాజరవుతాను. చెట్లను కాపాడటానికి నాసిక్ వాసులు ఐక్యతను ప్రదర్శించారు, నేను దానిని సమర్ధిస్తున్నాను" అని సాయాజీ షిండే అన్నారు.
చెట్లను నరికివేయడానికి అనుమతించము
పర్యావరణవేత్త రాజేంద్ర బాగుల్ మాట్లాడుతూ, "తపోవన్లో చెట్లను నరికివేయడం చట్టవిరుద్ధం. ఇది రాముడి అడవి, తపోవన్. 54 ఎకరాల్లో చెట్లను నరికి భూమిని నాశనం చేసి ఎడారిగా మార్చడం ఎవరూ భరించలేరు" అని అన్నారు. దీనితో పాటు, తపోవనంలోని నాసిక్ నివాసితుల ఆక్సిజన్ను తగ్గించడం ద్వారా వారి గొంతు కోస్తున్నారు. మేము దీనిని అంగీకరించము. ఇప్పుడు నాసిక్ నివాసితులు మేల్కొన్నారు. ఒక్క చెట్టును కూడా నరికివేయడానికి మేము అనుమతించము" అని బాగుల్ హెచ్చరించారు.
400 మర్రి చెట్లను నరకడం లేదు
మరోవైపు, అఖిల భారతీయ అఖార అధిపతి సుధీర్దాస్ మహారాజ్ మాట్లాడుతూ, "సాయాజీ షిండేకు కుంభమేళా అంటే ఏమిటో తెలియదు. ఎవ్వరూ 400 మర్రి చెట్లను నరికివేయరు. ఎవరో ఆయన్ను తప్పుదారి పట్టించి అక్కడికి తీసుకువచ్చారు. నిరసన తెలపడం ఆయన హక్కు. కానీ ఆయన కుంభమేళా, సాధువులు, గొప్ప వ్యక్తులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకూడదు" అని అన్నారు.