పాల వ్యాపారంతో ఏటా రూ.1.5 కోట్లు సంపాదన- ఆ రైతు కుటుంబం ఎలా సక్సెస్ సాధించిందంటే?
ప్రేమతో ఇంటిపై గోమాత విగ్రహం ఏర్పాటు- పాడి రైతులకు ఆదర్శంగా సావంత్ ఫ్యామిలీ!
Published : November 19, 2025 at 9:58 PM IST
Dairy Farming Success Story : కొల్హాపూర్లోని ఓ కుటుంబం పాడి పరిశ్రమ ద్వారా ఏటా రూ.1.5 కోట్ల రూపాయల మేర ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తోంది. ఇలా తమ ఇంట లక్ష్మీదేవి కొలువు దీరి ఉండటానికి గోవులే కారణమని నమ్మిన ఆ కుటుంబం, వాటి మీద ప్రేమతో తమ ఇంటిపై గోమాత విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించుకుంది. కఠిన శ్రమ, దృఢ సంకల్పం, ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ విలువల మిళితమైన ఈ సక్సెస్ స్టోరీ మీ కోసం.
కూరగాయల వ్యాపారంలో నష్టం
మహారాష్ట్ర, కొల్హాపుర్లోని నూల్కు చెందిన అన్నదమ్ములు ప్రకాశ్ సావంత్, బాలాసాహెబ్ సావంత్. వీరిది ఉమ్మడి కుటుంబం. వీరికి కుటుంబ ఆస్తిగా 3 ఎకరాల పొలం వచ్చింది. దానిలో కూరగాయలు పండిస్తూ జీవనం సాగించేవారు. అయితే కాలం కలిసిరాక వారు కూరగాయల వ్యాపారంలో తీవ్రంగా నష్టపోయారు. దీనితో అప్పుల ఊబిలో పడి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. కానీ వారు ధైర్యాన్ని కోల్పోలేదు.
ఏటా రూ.1.5 కోట్ల ఆదాయం
2004లో కొంత డబ్బు అప్పుగా తీసుకుని 2 ఆవులను కొనుగోలు చేసి వ్యాపారం ప్రారంభించారు. మొదట్లో వారికి ఇది చాలా కష్టంగా అనిపించింది కానీ వెనుకడుగు వేయలేదు. 2010లో బ్యాంకు ఫైనాన్సింగ్ సహాయంతో వారు మరో 45 ఆవులను కొనుగోలు చేశారు. ఆధునిక గోశాలను నిర్మించారు. దృఢమైన సంకల్పంతో, శ్రమతో క్రమంగా అన్ని కష్టాలను అధిగమించి, వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఇప్పుడు వారి దగ్గర 108 జీవులు ఉన్నాయి. అందులో 80 ఆవులు, 20 దూడలు, 8 గేదెలు ఉన్నాయి. వారు రోజుకు 700 నుంచి 800 లీటర్ల పాలను సరఫరా చేస్తున్నారు. అది కూడా తమ సొంత గజానన్ సహకార పాల సంస్థ ద్వారా కొల్హాపుర్ జిల్లా పాల ఉత్పత్తిదారుల సంఘం(గోకుల్)కు విక్రయిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే, ఏటా రూ.1.5 కోట్ల మేర సంపాదిస్తున్నారు. అంతేకాదు తమ విజయానికి కారణం గోమాతేనని వారు బలంగా నమ్ముతున్నారు.
ఉమ్మడి కుటుంబం
వీరిది ఉమ్మడి కుటుంబం. సావంత్ ఫ్యామిలీలో మొత్తం 18 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. అందరూ కలిసి తమ గోశాలలో పనిచేస్తారు. బయటి వ్యక్తులను ఎవరినీ వాళ్లు కూలీలుగా తీసుకోలేదు. ప్రకాశ్, బాలాసాహెబ్ సావంత్లతో సహా వారి కుమారులు సంతోష్, రిశికేశ్, సుశాంత్, ప్రశాంత్ వారి భార్యలు రేవతి, శివానీ, ఐశ్వర్య, రాజశ్రీ అందరూ తెల్లవారు జూము నుంచి సాయంత్రం వరకు కలిసి పనిచేస్తారు.
వాస్తవానికి సావంత్ అన్నదమ్ముల పిల్లలు అందరూ చదువుకున్నప్పటికీ, వారెవరూ బయట ఉద్యోగాలకు వెళ్లలేదు. కుటుంబం చేస్తున్న పాల వ్యాపారంలోనే వారూ కొనసాగుతున్నారు. వీరందరూ ఐక్యంగా పనిచేస్తుండడం వల్లనే పాల వ్యాపారంలో వారు గొప్పగా రాణిస్తూ ఏటా కోట్ల రూపాయలు గడిస్తున్నారు. పాల వ్యాపారంలో స్వావలంబనకు చిహ్నంగా నిలుస్తున్నారు.
భవనంపై గోమాత విగ్రహం ఏర్పాటు
పాడి వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు రావడంతో వారు ఇటీవలే విలాసవంతమైన పెద్ద భవనాన్ని నిర్మించారు. అంతేకాదు భవనంపై 6 అడుగులు ఎత్తు, 8 అడుగుల పొడవైన గోమాత విగ్రహాన్ని, పాల డబ్బాను ఏర్పాటు చేశారు. గోకుల్ షిర్గావ్కు చెందిన ఓ కళాకారుడితో ఈ గోమాత ప్రతిరూపం ఏర్పాటు చేయించారు. తమకు అదృష్టాన్ని తెచ్చిన గోమాతకు కృతజ్ఞతగానే ఇలా చేసినట్లు సావంత్ అన్నదమ్ములు చెబుతున్నారు.
లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో
సావంత్ సోదరులు ఆధునిక పద్ధతిలో డెయిరీ నడిపిస్తున్నారు. గోశాలలో పాలు పితికే యంత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే గోవుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచారు. గతంలో 25 లీటర్ల పాలు ఇచ్చే ఆవులు ఇప్పుడు ఏకంగా 40 లీటర్ల వరకు పాలు ఇస్తున్నాయని వారు చెబుతున్నారు. గోకుల్ దూద్ సంఘ్తో వ్యాపార సంబంధాలు నెరపుతున్నారు. అంతేకాదు ఆవు పేడను కూడా అమ్ముతూ అదనపు ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఎక్కువ పాలు ఇచ్చే ఆవుల నుంచి సంతానోత్పత్తి చేయించి, తమ గోశాలలోని జీవుల సంఖ్యను పెంచుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
పురస్కారాలు
పాల వ్యాపారంలో తమదైన రీతిలో దూసుకుపోతున్న సావంత్ కుటుంబానికి అనేక పురస్కారాలు లభించాయి. గోకుల దూద్ సంఘ్, జిల్లా పరిషత్ పశువర్ధక శాఖ, లయన్స్ క్లబ్, స్థానిక సంస్థల నుంచి వారు 'ఆదర్శ గోత', 'ఆదర్శ షేత్కారి', 'జిద్ పురస్కార్' మొదలై గౌరవ పురస్కారాలు పొందారు. ఈ విధంగా ఈ ఆదర్శ రైతు కుటుంబం పాడి రైతులందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా, ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.