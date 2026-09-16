రూ.3 లక్షలతో మొదలై రూ.5 కోట్ల టర్నోవర్- బ్రిక్స్ సదస్సులో బిహార్ 'సత్తు'కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు!
కేవలం రూ.3 లక్షల పెట్టుబడితో ప్రారంభమై రూ. 5 కోట్ల వార్షిక టర్నోవర్- మేడ్ ఇన్ బిహార్ స్టార్టప్ సత్తుజ్ ఘనత- ఇటీవల బ్రిక్స్ సమిట్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్లలోనూ చోటు దక్కించుకున్న సత్తుజ్ ప్యాకెట్లు!
Published : September 16, 2026 at 10:59 PM IST
Sattuz Bihar Startup Success : ఒకప్పుడు కేవలం బిహార్లోని పేద, మధ్యతరగతి ఇళ్లకే పరిమితమైన స్థానిక సాంప్రదాయ పానీయం సత్తు (వేయించిన శనగపిండి డ్రింక్) ఇప్పుడు గ్లోబల్ బ్రాండ్గా అవతరిస్తోంది. దిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన బ్రిక్స్ 18వ శిఖరాగ్ర సదస్సులో విదేశీ ప్రతినిధులకు అందించిన ప్రత్యేక గిఫ్ట్ హ్యాంపర్లలో కూడా ఈ బిహారీ సత్తు ప్యాకెట్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. దీంతో బిహార్కు చెందిన ఈ స్టార్టప్ బ్రాండ్పై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి పెరిగింది. కేవలం రూ.3 లక్షల చిన్న పెట్టుబడితో ప్రారంభమైన ఈ వ్యాపారం నేడు రూ. 5 కోట్లకుపైగా విలువైన (వార్షిక టర్నోవర్) కంపెనీగా ఎదిగి, ఆధునిక ప్యాకేజింగ్, సరికొత్త ఫ్లేవర్లతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతోంది.
ఈ సత్తుజ్ స్టార్టప్ బ్రాండ్ వెనుక పట్నా మధుబనీకి చెందిన 43 ఏళ్ల సచిన్ కుమార్, ఆయన భార్య రిచా కుమారిల కృషి ఎంతగానో ఉంది. సచిన్ దిల్లీలో ఎంబీఏ పూర్తి చేసి, కార్పొరేట్ సెక్టార్లో కొన్నేళ్లు ఉద్యోగం చేశారు. కానీ తన సొంత రాష్ట్రం బిహార్ ఐడెంటిటీతోనే ఒక గ్లోబల్ బ్రాండ్ తయారు చేయాలనేది ఆయన కల. ఈ క్రమంలోనే 2019లో బిహార్ ప్రభుత్వ స్టార్టప్ పాలసీ ప్రోత్సాహంతో కేవలం రూ.3 లక్షలతో సత్తుజ్ పేరిట స్టార్టప్ స్థాపించారు. స్థానిక సాంప్రదాయ సత్తుకు జల్జీరా, షుగర్ ఫ్రీ, చాక్లెట్ వంటి ఇతర ఫ్లేవర్లను జోడించి చిన్న పిల్లల నుంచి డయాబెటిక్ రోగుల వరకు అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. 200 గ్రాముల ప్యాక్స్ సహా 30 గ్రాముల చిన్న సాషెట్లలో కూడా ఇవి ఉన్నాయి. దీన్ని కేవలం నీటిలో కలిపి 30 సెకన్లలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు.
ఎంబీఏ చేసి సత్తు అమ్ముతావా? ఎందరో వెక్కిరించినా వెనక్కి తగ్గలేదు!
స్టార్టప్ ప్రారంభించిన సమయంలో సచిన్ ఇతరుల్లానే ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు. 'అంత పెద్ద చదువు చదివి, కార్పొరేట్ ఉద్యోగం వదిలి సత్తు వ్యాపారం చేస్తావా?' అని బంధువులు, స్నేహితులు కూడా హేళన చేసేవారు. కానీ సచిన్ మాత్రం తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఏమాత్రం కోల్పోకుండా తన కల కోసమే పరితపించి పట్టు విడవకుండా ప్రయత్నించారు. మేక్ ఇన్ ఇండియాతో పాటు ప్రతి ప్యాకెట్పైనా గర్వంగా మేడ్ ఇన్ బిహార్ అని ప్రింట్ చేస్తూ ముందుకుసాగారు.
దుబాయ్, వియత్నాంలో బిహారీ ఫ్లేవర్
ప్రస్తుతం ఈ బిహార్ సత్తుజ్ ప్రొడక్ట్స్ అమెజాన్ వంటి ఇ- కామర్స్ సైట్లు, ఇతర రిటైల్ స్టోర్లు, ప్రముఖ షాపింగ్ మాల్స్లో ఇంకా తమ సొంత వెబ్సైట్ www.sattuz.in ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉండగా, విక్రయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఇంకా ఇండియా పోస్ట్ నెట్వర్క్ ద్వారా విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి అవుతుండటం మరో విశేషం. దుబాయ్లోని చాయ్ సుత్తా బార్ ఫ్రాంఛైజీతో ఒప్పందం చేసుకోగా, థాయ్లాండ్, వియత్నాం దేశాల మార్కెట్లోకి కూడా ఈ సత్తు ఉత్పత్తులు ప్రవేశించాయి. ప్రస్తుతం ఈ స్టార్టప్ కంపెనీ సుమారు 40 మందికిపైగా నేరుగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఉద్యోగులకు ఇంకా నెలకు కనీసం రూ. 20 వేల నుంచి గరిష్ఠంగా రూ. 80 వేల వరకు వేతనాలు కూడా అందిస్తోంది.
టీ, కాఫీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా సత్తు కేఫ్
వ్యాపారవేత్త శశ్వత్ కిషోర్ 2024లో ఈ కంపెనీ కో- ఫౌండింగ్ టీమ్లో చేరడంతో ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండింగ్ మరింత వేగం పుంజుకుంది. ఇదే సమయంలో బ్రిక్స్ సదస్సు తర్వాత కూడా తమ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ భారీగా పెరిగిందని శశ్వత్, సచిన్ చెబుతున్నారు. రానున్న మూడేళ్లలోనే కంపెనీని రూ. 50 కోట్ల టర్నోవర్ స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే వీరి లక్ష్యంగా ఉంది. ఇక పట్నాలో దీపావళికి ముందే దేశంలోని తొలి 'సత్తుజ్ కేఫ్' ని ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. టీ, కాఫీ తరహాలోనే యూత్ను ఆకట్టుకునేలా ఈ సత్తు కేఫ్లను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విస్తరించాలని, ఇంకా నూనె లేని భుంజా (వేయించిన ధాన్యాల స్నాక్స్), ప్రొటీన్ డ్రింక్స్ను కూడా మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించారు. చివరగా 'పెద్ద కలలు కనాలి. ఆ కలను సాకారం చేసుకునేందుకు నిరంతరం శ్రమించాలి' అని సచిన్ కుమార్ చెబుతున్నారు. ఎన్నో అవమానాలు, అవహేళనలు ఎదురైన చోటే తన ఐడియాతో బిహార్ మొత్తం గర్వపడేలా చేసిన సచిన్ ప్రయాణం- నేటి యువతకు, ముఖ్యంగా స్టార్టప్ రంగంలోకి ప్రవేశించాలనుకుంటున్న వారికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
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