100 దేశాలకుపైగా కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలు సేకరణ- అయన ఇల్లే మ్యూజియం- నెక్ట్స్ టార్గెట్ ఇదే!
ఇంటినే కాయిన్స్ మ్యూజియంగా మార్చిన సతీశ్- ప్రత్యేక సంఖ్యలతో కూడిన సిరీస్ నోట్లు- లిమ్కా, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లో స్థానం
Published : December 4, 2025 at 12:10 PM IST
Unique Currency Collection : లేచిన దగ్గర నుంచి ఫోన్పే, గూగుల్పే, పేటీఎం అంటూ డిజిటల్ కరెన్సీకి అందరూ అలవాటు పడిపోయారు. నాణేలు, కరెన్సీ నోట్ల వాడకం చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే హరియాణాకు చెందిన సతీశ్ సింఘల్ పాత కాలపు, అరుదైన కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలు సేకరిస్తున్నారు. అలా 21 ఏళ్లలో 100కుపైగా దేశాలకు చెందిన కరెన్సీ నోట్లు, రాజులు, చక్రవర్తుల కాలం నాటి నాణేలను సేకరించి భద్రపరిచారు. ఏకంగా తన ఇంటినే మ్యూజియంగా మలిచారు. ఆయనకు ఉన్న ఆసక్తికి ఏకంగా లిమ్కా, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం దక్కేలా చేసింది.
ఫరీదాబాద్కు చెందిన సతీశ్ 2004 నుంచి ఈ కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలను సేకరించడం ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో తన ఇంట్లో పాత నాణేలు దొరకడం వల్ల దీనిపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. అప్పటి నుంచి దేశ నలుమూలలకూ తిరిగి, అరుదైన నోట్లను సేకరించారు. 21 ఏళ్లల్లో వివిధ దేశాలకు చెందిన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు ప్రత్యేక కాయిన్స్ సేకరించి తన ఇంట్లోనే భద్రపరిచారు. ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు మ్యూజియంగా మారింది. ఇంట్లో రాజులు, చక్రవర్తుల కాలం నాటి నాణేలు కూడా అతడి వద్ద ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక అణా, రెండు అణాలు, రంధ్రం ఆకారపు నాణేలు, గుర్రపు ఆకారపు నాణేలు, దమ్రీ, పైసలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఫ్యాన్సీ, స్పెషల్ సీరియల్ నంబర్ గల నోట్లు, భారత ప్రభుత్వం వివిధ సందర్భాలలో జారీ చేసిన నాణేలు కూడా ఉన్నాయి. ఇస్లాంలో ప్రత్యేకంగా పరిగణించే 786 నంబర్ ఉన్న నోట్లు కూడా ఉన్నాయి.
భారత్కు సంబంధించిన నాణేలు మాత్రమే కాదు!
ఇలా పాత కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలను సేకరించడం ఒక వ్యసనంలా మారిందని సతీశ్ సింఘల్ చెబుతున్నారు. '1839లో జారీ చేసిన నాణేలు ఉన్నాయి. నా దగ్గర భారత్కు సంబంధించినవి మాత్రమే కాకుండా, యునైటెడ్ స్టేట్స్, పాకిస్థాన్, భూటాన్, ఇంగ్లాండ్తో సహా 100 కి పైగా దేశాల నుంచి నాణేలు, నోట్లు ఉన్నాయి. 120 రకాల 1 రూపాయి, 60 రకాల 2 రూపాయి, 88 రకాల 5 రూపాయల నాణేలు ఉన్నాయి. అలాగే 1,000 రూపాయల నాణెం కూడా ఉంది. దీనిని ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వేలం ద్వారా జారీ చేసింది. ప్రముఖుల జయంతి, వివిధ సందర్భాలలో ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన అన్ని నాణేలు కూడా ఉన్నాయి. రూ.500,తో పాటు ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు జారీ చేసిన అన్ని రకాల రూ. 100 నోట్లు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి' అని సతీశ్ వివరించారు.
ప్రత్యేక సంఖ్యలతో కూడిన నోట్ల సిరీస్ కూడా!
స్పెషల్ నంబర్లు ఉన్న నోట్లు కూడా తన దగ్గర ఉన్నాయని సతీశ్ తెలిపారు. '000000, 000001, 000002, 000003, 000004, 000006 నంబర్ సిరీస్ గల నోట్లు ఉన్నాయి. అలాగే 100000, 200000, 300000, 400000, 500000 వంటి సిరీస్ల నోట్లు కూడా నా వద్ద ఉన్నాయి. వాటితో పాటు 000786, 786000, 768786 వంటివి 10 రూపాయల నుంచి 500 రూపాయల వరకు ఉన్నాయి. 123456, 00100 00200, 00300, 00400 ఇలా నంబర్స్ ఉన్న అనేక నోట్లును సేకరించా. ఇప్పటివరకు అమెరికా అధ్యక్షులు జారీ చేసిన అన్ని ప్రత్యేక కరెన్సీ నోట్లు కూడా ఉన్నాయి. హాంకాంగ్కు చెందిన ప్రస్తుతం చలామణిలో ఉన్న ఒక వైపు మాత్రమే ముద్రించి ఉండే నోటు కూడా ఉంది' అని సతీశ్ చెబుతున్నారు.
లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు
తన కరెన్సీ సేకరణకు సతీశ్కు అరుదైన గౌరవం కూడా లభించింది. లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్తో పాటు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నారు. అంతేకాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు కూడా చాలాసార్లు తనను సత్కరించినట్లు సతీశ్ తెలిపారు. ఇప్పటికి కూడా కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలను సేకరిస్తున్నానే ఉన్నట్లు చెప్పారు. ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల కరెన్సీలను సేకరించడమే తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
