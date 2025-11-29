శాటిలైట్ల సమాచారానికి ఏఐ- ప్రకృతి వైపరీత్యాలపైనా భవిష్య వాణి : ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్ ఎస్‌.సోమనాథ్

ETV Bharat / bharat

Published : November 29, 2025 at 1:24 PM IST

Former ISRO Chairman Somnath On Satellite Data : ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎప్పుడు సంభవిస్తాయి? ఎక్కడ సంభవిస్తాయి? అనేది ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు శాటిలైట్లు అందించే సమాచారాన్ని ఉపయోగించొచ్చని ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఎస్‌.సోమనాథ్ తెలిపారు. చాలా ఏళ్లుగా ఏఐ టెక్నాలజీని ఇస్రో వినియోగిస్తోందని, ఇందుకోసం ప్రత్యేక టీమ్స్ పనిచేస్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు. ఇస్రో తన ప్రత్యేక టీమ్స్ ద్వారా వివిధ అవసరాల కోసం ఏఐ మోడల్స్, ల్యాంగ్వేజ్ మోడల్స్, డాటా డ్రివెన్ మోడల్స్, ఏజెంటిక్ మోడల్స్‌ను అభివృద్ధి చేయించిందని వెల్లడించారు. శాటిలైట్లు పంపే విలువైన సమాచారాన్ని వీటితో విశ్లేషణ చేయిస్తే ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ముందస్తుగా అంచనా వేయొచ్చన్నారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని దెహ్రాదూన్‌లో ఏబీవీపీ 71వ జాతీయ సదస్సులో ఎస్‌.సోమనాథ్ ప్రసంగించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన ఈటీవీ భారత్​తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ కీలక వివరాలను వెల్లడించారు.

ప్రకృతి వైపరీత్యాలపైనా భవిష్య వాణి
'శాటిలైట్లు నిత్యం భూమిపై, విశ్వంపై ఓ కన్నేసి ఉంచుతాయి. ఈ పర్యవేక్షణ ద్వారా సేకరించిన సమాచారాన్ని అవి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లకు పంపుతుంటాయి. దీన్ని చాలా రంగాల్లో వినియోగిస్తుంటారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలపై ముందస్తు అంచనాలకు వచ్చేందుకూ ఈ విలువైన సమాచారం దోహదపడుతుంది. ఉదాహరణకు ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రంలో ఏటా చాలాచోట్ల, చాలాసార్లు కొండచరియలు విరిగి పడుతుంటాయి. ఇస్రో ప్రయోగించిన శాటిలైట్లు సేకరించి పంపే సమాచారాన్ని ఏఐ మోడల్స్‌తో విశ్లేషణ చేయించి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలపై ముందుగా అలర్ట్‌లను పొందొచ్చు. ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఇస్రో ఒక మ్యాప్‌ను తయారు చేసింది. కొండచరియలు విరిగి పడే అవకాశాలున్న సున్నిత ప్రదేశాలు ఆ మ్యాప్‌లో ఉన్నాయి. ఆయా ప్రదేశాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడొచ్చని ఏఐ మోడల్స్ గుర్తించిన వెంటనే రాష్ట్ర వాతావరణ విభాగాలకు అలర్ట్‌లు జారీ అవుతాయి. ఈ అలర్ట్‌ల సమాచారంపై పూర్తి ధ్రువీకరణ కోసం తాజా వర్షపాత సమాచారం, గ్రౌండ్ రిపోర్ట్, వర్షపాత నమూనాలను పరిశీలించి అన్వయం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి చాలా ప్రాజెక్టులను ఇస్రో అమలు చేస్తోందిట అని ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఎస్‌.సోమనాథ్ తెలిపారు.

'విశ్వంలో రేపు ఏం జరగబోతోందో అంచనా వేయొచ్చు'
'శాటిలైట్ల నుంచి అందే అబ్జర్వేషన్ సమాచారాన్ని ప్రధానంగా మ్యాపింగ్ కోసం, వాతావరణ మార్పులను తెలుసుకునేందుకు, సర్క్యులర్ ఎకానమీ, వ్యూహాత్మక అవసరాలు, విద్యా సంబంధ కమ్యూనికేషన్ కోసం వినియోగిస్తుంటారు. విశ్వంలో చోటుచేసుకునే కీలక మార్పులనూ ఉపగ్రహాలు ట్రాక్ చేస్తాయి. ఆ సమాచారంతో విశ్వంలో రేపు ఏం జరగబోతోంది అనే దానిపై ఒక అంచనాకు రావొచ్చు' అని డాక్టర్ ఎస్‌.సోమనాథ్ వివరించారు.

టెక్టోనిక్ ప్లేట్ల నుంచి భూగర్భ జలాల దాకా అన్నింటి చిట్టా
'శాటిలైట్లు సేకరించే జియో స్పేషియల్ డాటాలోనే ఆప్టికల్ డాటా, రాడార్ డాటా, థర్మల్ డాటా ఒక భాగంగా ఉంటాయి. ఇటీవలే ఎన్‌ఐఎస్‌ఏఆర్ శాటిలైట్‌ను ఇస్రో ప్రయోగించింది. అదొక డ్యూయల్ బ్యాండ్ రాడార్ శాటిలైట్. ఇది ప్రతి 12 రోజులకోసారి భూమికి చెందిన ఒక డీటెయిల్డ్ ఫొటోను తీసి పంపుతుంది. ఇందులో చాలా సవివర సమాచారం దాగి ఉంటుంది. భూమి లోపలి టెక్టోనిక్ ప్లేట్ల కదలికలు ఎలా ఉన్నాయి? భూగర్భ జలాల ఒత్తిడి ఎక్కడెక్కడ ఎంతమేర ఉంది? ఏయే చోట్ల వాతావరణ మార్పులు ఎలా జరుగుతున్నాయి? అనే ముఖ్య సమాచారాన్ని ఈ ఫొటో ద్వారా మనం గుర్తించొచ్చు. ఏఐ టెక్నాలజీ, అడ్వాన్స్‌డ్ టూల్స్‌తో ఈ ఫొటోను అధ్యయనం చేయడం చాలా ఈజీ. ఆ ఫొటోలో దాగిన అన్ని రకాల సమాచారాన్ని సేకరించి, వర్గీకరించి అందించే కెపాసిటీ ఏఐ టెక్నాలజీకి ఉంది. శాటిలైట్లు అందించే ఈ సమాచారాన్ని సమర్ధంగా వినియోగిస్తే, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, పర్యావరణ మార్పులను ఎదుర్కొనేందుకు మనం ముందస్తుగా సమాయత్తం కావచ్చు. ఆస్తి, ప్రాణ నష్టాన్ని వీలైనంత మేరకు తగ్గించేలా ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టొచ్చు. చివరకు వ్యవసాయ రంగానికి కూడా ఈ సమాచారం దోహదపడుతుంది. శాటిలైట్లు ఇచ్చే సమాచారం ప్రకారం పంటలసాగు ట్రెండ్‌ను మార్చుకోవాలి. కాలానుగుణంగా వేసే పంటల్లో మార్పులు చేసుకోవాలి' అని ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఎస్‌.సోమనాథ్ వివరించారు.

