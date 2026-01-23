ETV Bharat / bharat

భర్త, మొదటి ప్రియుడితో కలిసి రెండో లవర్​ హత్య- వుడ్ కట్టర్‌తో బాడీని ముక్కలు చేసి నదిలో!

వివాహేతర సంబంధాల మోజులో కిరాతకం- ప్రియుడి తలపై రాడ్డుతో కొట్టి చంపిన కిలాడి లేడీ- భర్త, మాజీ ప్రియుడి సహకారం- చెక్కలు కోసే మిషన్‌తో శవాన్ని నరికి గోనె సంచుల్లో ప్యాకింగ్

Gruesome Murder in Satara
Gruesome Murder in Satara (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 9:53 PM IST

Gruesome Murder in Satara : మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో జరిగిన ఓ ఘటన క్రైమ్ సినిమాలను మించిపోయింది. వివాహేతర సంబంధాల మోజులో పడిన ఓ మహిళ, భర్త ఉండగానే ఒక ప్రియుడిని ఏర్పాటు చేసుకుంది. అది చాలదన్నట్లు 'రెండో ప్రియుడి'తో ప్రేమాయణం సాగించింది. చివరికి ఏమైందో ఏమో కానీ, ఆ మహిళ తన భర్త, మొదటి ప్రియుడితో చేతులు కలిపి రెండో ప్రియుడిని అతి కిరాతకంగా హతమార్చింది. చంపడమే కాకుండా, శవం దొరక్కూడదని ఆ మృతదేహాన్ని 'చెక్కలు కోసే మిషన్'తో ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేసింది. ఫల్తాన్ తాలూకాలో జరిగిన ఈ దారుణ ఘటన గురించి విని ఇప్పుడు పోలీసులే నివ్వెరపోతున్నారు.

అసలేం జరిగింది?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సతారా జిల్లా ఫల్తాన్ తాలూకాలో నివాసం ఉంటున్న రేష్మా లఖన్ బుధవాలే అనే మహిళకు లఖన్ బందు బుధవాలేతో వివాహమైంది. అయితే రేష్మాకు విదానీకి చెందిన సతీశ్ తుకారాం మానే అనే వ్యక్తితో పాత పరిచయం ఉంది. అతనే ఆమె మొదటి ప్రియుడు. ఇది చాలదన్నట్లుగా సోమంతలి గ్రామానికి చెందిన సతీష్ అలియాస్ అప్పా దాదాసో దాదాస్ (మృతుడు) అనే మరో వ్యక్తితో కూడా ఆమె వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. అయితే, జనవరి 14న మకర సంక్రాంతి పండుగ రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో వీరిద్దరి గొడవ జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే సతీశ్ దాదాస్ (బాధితుడు)తో, రేష్మా భర్త లఖన్, ఆమె మొదటి ప్రియుడు సతీష్ మానే గొడవపడ్డారు. వాగ్వాదం తారాస్థాయికి చేరింది. ఈ క్రమంలో ఆగ్రహంతో రగిలిపోయిన భర్త, సతీశ్ దాదాస్ తలపై ఇనుప రాడ్డుతో బలంగా కొట్టాడు. దీంతో అతడు తీవ్రంగా గాయపడి, రక్తపు మడుగులో పడిపోయాడు.

వుడ్ కట్టర్‌తో బాడీ ముక్కలు
గాయపడిన సతీశ్​ను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయిస్తామని నిందితులు నమ్మించారు. కానీ వారు అతన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లకుండా విదానీలోని మాంగోబామల్ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడి నుంచి ధుల్‌దేవ్ గ్రామ శివారులోని భివార్కర్ వాడీకి తరలించారు. అక్కడ నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో సతీశ్ తలపై పెద్ద బండరాయితో మోది అత్యంత దారుణంగా చంపేశారు. ఈ హత్యలో రేష్మా, ఆమె భర్త, ఆమె మొదటి ప్రియుడు, ముగ్గురూ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు.

అనంతరం హత్య చేసిన తర్వాత ఆనవాళ్లు దొరకకూడదని ప్లాన్ చేశారు. నిందితులు సినిమా ఫక్కీలో ఆలోచించారు. ఓ చెక్కలు కోసే మిషన్ తీసుకొచ్చారు. మృతదేహాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి తల, చేతులు, కాళ్లు వేరు చేశారు. ఆ మాంసపు ముద్దలను రెండు గోనె సంచుల్లో మూటకట్టారు. ఒక మూటను నీరా నదిలో, మరొకటి వ్యవసాయ బావిలో పడేశారు.

మిస్టరీ వీడిందిలా
కాగా, జనవరి 14 నుంచి సతీశ్​ కనిపించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు. మృతుడి సోదరుడు సాగర్ జనవరి 21న ఫల్తాన్ రూరల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తమ సోదరుడు కనిపించడం లేదని చెప్పాడు. విచారణలో భాగంగా మృతుడు పనిచేసే దుకాణం యజమాని పోలీసులకు కీలక సమాచారం ఇచ్చాడు. లఖన్, సతీశ్ మానేలు బాధితుడిని కర్రలతో కొట్టారని చెప్పాడు. దీంతో పోలీసులు తీగ లాగితే డొంక కదిలింది.

నిందితులు రేష్మా, లఖన్, సతీశ్ మానేలను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా నేరం ఒప్పుకున్నారు. నిందితులు ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు నీరా నది, బావిలో గాలింపు చేపట్టారు. మొండెం లభ్యమైంది. మిగిలిన శరీర భాగాల కోసం గాలిస్తున్నారు. నదిలో నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆటంకం కలుగుతోంది. ఇన్‌స్పెక్టర్ సందీప్ జగ్తాప్ నేతృత్వంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ముగ్గురు నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచారు.

