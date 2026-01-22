జైలులో ఐపీఎల్ రేంజ్ టోర్నీ- ఖైదీల కోసం స్టేడియం- స్మార్ట్ క్లాసులు, పోటీ పరీక్షల కోసం శిక్షణ!
ఖైదీల మానసిక స్థితిని మార్చేందుకు ఐపీఎల్ తరహాలో జేపీఎల్ - చదువుకోవాలనే తపన ఉన్న వారి కోసం స్మార్ట్ క్లాసులు, పోటీ పరీక్షల కోసం శిక్షణ
Sasaram Mandal Kara Reforms : ఒకప్పుడు చెత్తాచెదారంతో నిండిన ప్రాంతాన్ని ఏకంగా ఒక స్టేడియంగా మార్చి ఖైదీలకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు. సాధారణంగా జైలు అనే పేరు వినగానే మన కళ్లముందు ఒక భయంకరమైన చిత్రం కదలాడుతుంది. కిటికీలు లేని గదులు, జైలర్ల కఠినమైన గొంతు, ఎప్పుడూ బాధతో ఉండే ఖైదీలు ఇలాంటి దృశ్యాలే మనం సినిమాల్లో చూస్తుంటాం. కానీ బిహార్లోని ఒక జైలు ఇప్పుడు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. అక్కడ ఖైదీలు నేరస్తుల్లా కాకుండా తమ తప్పును తెలుసుకొని సమాజంలో గౌరవంగా బతికేందుకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల్లా కనిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదయం పూట వినిపించే ప్రార్థనలు, సాయంత్రం వేళ ఆడే క్రికెట్ మ్యాచ్ లు చూస్తే ఇది జైలా లేక ఏదైనా శిక్షణ కేంద్రమా అనే అనుమానం కలగక మానదు. ఇదంతా ఎలా సాధ్యం? దీనికి కారణం ఎవరు అనే వివరాల్లోకి వెళితే
ఖైదీల భవిష్యత్తుకు కొత్త దారి
సాసారాం మండల్ కారా జైలులో ప్రస్తుతం సుమారు 1055 మంది ఖైదీలు ఉన్నారు. వీరందరిలోనూ శిక్ష పడినందుకు బాధ కంటే, భవిష్యత్తుపై ఒక ఆశ కనిపిస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం అక్కడ అమలవుతున్న సంస్కరణలు. ఖైదీలు కేవలం కాలక్షేపం చేయకుండా వారిలో నైపుణ్యాలను పెంచేందుకు జైలు అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. ఉదయం బుద్ధుడి విగ్రహం వద్ద శాంతియుత వాతావరణంతో మొదలయ్యే వారి రోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా ముగుస్తోంది. ఖైదీలను ఒక మంచి పౌరులుగా మార్చి సమాజంలోకి పంపడమే లక్ష్యంగా ఇక్కడ పనులు జరుగుతున్నాయి.
ఐపీఎల్ తరహాలో జైలు ప్రీమియర్ లీగ్
ఈ జైలులో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇక్కడ ఖైదీల కోసం ఒక స్టేడియం ఉంది. ఒకప్పుడు చెత్త వేసే డంపింగ్ యాడ్గా ఉన్న స్థలాన్ని శుభ్రం చేసి 'జగజీవన్ రామ్ స్టేడియం' గా మార్చారు. అక్కడ ఐపీఎల్ తరహాలో 'జేపీఎల్' అంటే జైలు ప్రీమియర్ లీగ్ను నిర్వహిస్తున్నారు. తెల్లటి జెర్సీలు వేసుకొని ఖైదీలు ఫోర్లు, సిక్సర్లు కొడుతుంటే తాము జైలులో ఉన్నామనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోతున్నారు. ఇప్పటికే రెండు సీజన్ల క్రికెట్ టోర్నమెంట్లు విజయవంతంగా ముగిశాయి. ఇది ఖైదీల మధ్య గొడవలను తగ్గించి వారిలో టీమ్ స్పిరిట్ను పెంచుతోంది.
జైలులోనే స్మార్ట్ క్లాసులు లెక్చర్లు
చదువుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్న ఖైదీల కోసం జైలులోనే స్మార్ట్ క్లాసులను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ఖాన్ సర్ జనరల్ క్లాసులు, డాక్టర్ వికాస్ దివ్యకీర్తి వంటి ప్రముఖుల లెక్చర్లను ఖైదీలకు వినిపిస్తున్నారు. హత్య కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న వారు కూడా బోర్డు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతుండటం ఇక్కడి మార్పుకు నిదర్శనం. మరికొందరు ఖైదీలు ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళాక ఎంబీఏ చేసి సొంతంగా కంపెనీలు స్థాపించిన ఉదాహరణలు కూడా ఉన్నాయి. తమ గతాన్ని వదిలేసి కొత్త జీవితం వైపు అడుగులు వేయడానికి ఈ చదువు వారికి ఎంతో తోడ్పడుతోంది.
సంస్కరణల వెనుక ఉన్న ఆ జైలర్ కథ
సాసారాం జైలులో ఈ మార్పులకు కారణం జైలు సూపరింటెండెంట్ సుజిత్ రాయ్. ఈయన తన తండ్రి మురళీధర్ రాయ్ జ్ఞాపకార్థం ఈ సంస్కరణలు చేపట్టారు. 2005-2008 కాలంలో ఆయన తండ్రి డీఎమ్గా ఉన్నప్పుడు తన తల్లి ఇచ్చిన సలహా మేరకు జైలులో మార్పులు మొదలుపెట్టారని సుజిత్ రాయ్ చెబుతుంటారు. 'మిషన్ విహాన్' పేరుతో ఖైదీలను మంచి పౌరులుగా మార్చడమే తన లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరుడుగట్టిన నేరస్తులను కూడా మనిషిగా గుర్తించి వారికి గౌరవం ఇవ్వడం వల్లనే ఇలాంటి ఫలితాలు వస్తున్నాయని ఆయన నమ్ముతున్నారు.
వినోదం, ఆధ్యాత్మికత
జైలులో ఖైదీల మానసిక ప్రశాంతత కోసం సంగీతం, రేడియో ప్రోగ్రామ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఖైదీలు స్వయంగా హార్మోనియం, ధోలక్ వాయిస్తూ పాటలు పాడుతుంటారు. పది మంది వయసు పైబడిన ఖైదీలు ప్రతిరోజూ రామచరితమానస్ పారాయణం చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతను పొందుతున్నారు. అటు కుటుంబ సభ్యులతో ముఖాముఖి మాట్లాడుకోవడానికి 12 ఇంటర్కామ్ ఫోన్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇవన్నీ ఖైదీలు సమాజానికి దూరం కాలేదనే నమ్మకాన్ని వారిలో కలిగిస్తున్నాయి. శిక్ష అంటే కేవలం హింసించడం మాత్రమే కాదు, ఒక వ్యక్తిని మార్చడం కూడా అని సాసారాం జైలు నిరూపిస్తోంది. ఐపీఎల్ మ్యాచులు, స్మార్ట్ క్లాసులు, ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ఖైదీలు తమ తప్పును సరిదిద్దుకుంటున్నారు. ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ ప్రయోగాలు మిగిలిన రాష్ట్రాలకు కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తాయనడంలో సందేహం లేదు.
