వెదురుతో సరోజినీ అద్భుతం- వివిధ రాష్ట్రాల్లో 1500 మందికిపైగా శిక్షణ- ప్రభుత్వ బాంబూ డిజైనర్గా గుర్తింపు
Published : February 10, 2026 at 7:49 AM IST
Sarojini Bamboo Handicrafts : ఎండిపోయిన వెదురుతో కళకు జీవం పోస్తుంది ఆ మహిళ. చేతితోనే వివిధ రకాల అందమైన వస్తువులను తయారు చేస్తోంది. ఆభరణాలు, శ్రీ జగన్నాథ విగ్రహాలు, నెమలి, పెన్స్టాండ్లు, పూల బుట్టలు ఇలా విభన్న రకాల ఆకృతులను తయారు చేస్తోంది. వాటని చూస్తే కన్నులు కూడా తిప్పుకోలేనంత ఉంటాయి. ఇప్పుడు బాంబూనే ఆమెకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది. ఏకంగా ప్రభుత్వం ఆమెను బాంబూ డిజైనర్గా నియమిచింది. వస్తువులను తయారు చేయడమే కాకుండా అనేక మందికి శిక్షణ ఇస్తోంది. పలువురు మహిళలను స్వావలంబన దిశగా నడిపించే ప్రేరణగా కూడా నిలిచింది. ఆమెనే ఒడిశాకు చెందిన సరోజినీ. ఆమె స్టోరీ గురించి ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బాలేశ్వర్ జిల్లా సోరో బ్లాక్ తుండపాడ ప్రాంతానికి చెందిన సరోజినీ దాస్(50). సిములియా బ్లాక్ జాముఝాడి ప్రాంతంలో ఆమె–వెదురు క్రాఫ్ట్ యూనిట్ స్థాపించారు. అక్కడ 50 మందికి పైగా మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చి స్వావలంబన కల్పించారు. ఈ మహిళలు వెదురుతో 150కి పైగా రకాల ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నారు. గృహ అలంకరణ వస్తువులు, వంటింటి సామగ్రి, బాంబూ ఆభరణాలు వంటివి తయారు చేసి మేళాలు, ఉత్సవాల్లో విక్రయిస్తున్నారు.
రాష్ట్ర బాంబూ డిజైనర్గా సరోజినీ- పలు రాష్ట్రాల్లో శిక్షణ
సరోజినీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ద్వారా పలువురి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఒడిశాలోని గోపాలపురం, బాలాసోర్, పూరీ, ఖోర్ధా, ఖాన్నగర్, సోమనాథపురం, హల్దీపదా తదితర ప్రాంతాలతో పాటు మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, గోవా వంటి రాష్ట్రాల్లోనూ శిక్షణ ఇచ్చారు. ఆమె తయారు చేసిన వస్తువులు చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరులో ప్రదర్శనల్లో దర్శనం మిచ్చాయి. ఈ ప్రతిభకు ఒడిశా ప్రభుత్వం ఆమెకు అవార్డు ఇచ్చి, రాష్ట్ర బాంబూ డిజైనర్గా నియమించింది.
ప్రేరణ ఎలా మొదలైంది?
సరోజనీ పదో తరగతి పూర్తి అయిన తర్వాత డ్రాయింగ్లో శిక్షణ తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలోనే బాంబూ కళకు ఆకర్షితురాలయ్యారు. దీంతో 1994లో భువనేశ్వర్లో హస్తకళ శిక్షణ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఇంటర్ పూర్తి చేసి, 1997లో అగర్తల (త్రిపుర)లో అడ్వాన్స్డ్ బాంబూ క్రాఫ్ట్ కోర్సు చేశారు. తర్వాత అహ్మదాబాద్లో డిజైనింగ్ కోర్సు చేశారు. తిరిగి వచ్చాక తుండపాడలో స్వయంగా బాంబూ వస్తువులు తయారు చేసి మార్కెట్లో అమ్మడం మొదలుపెట్టారు. 2010లో జాముఝాడికి వచ్చి తన తల్లితో కలిసి యూనిట్ స్థాపించారు. మొదట 15 మంది మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. మహిళల ఆసక్తి పెరగడంతో 2019లో ORMAS ఆధ్వర్యంలో 'సృష్టి బాంబూ PG గ్రూప్' ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం 50 మందికి పైగా మహిళలు ఇక్కడ పని చేస్తున్నారు.
కళ కోసం వివాహం చేసుకోలేదు
సరోజినీ తన కళకు పూర్తిగా అంకితమయ్యారు. వివాహం తన పనికి ఆటంకం అవుతుందని భావించి పెళ్లి చేసుకోలేదు. 35 ఏళ్లుగా ఈ పని చేస్తున్నట్లు సరోజినీ చెప్పారు. 'ఇప్పుడు 60 నుంచి 70 మంది ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు. 150కి పైగా డిజైన్లు తయారవుతున్నాయి. కానీ మార్కెటింగ్ లోపం వల్ల సరైన అమ్మకాలు జరగడం లేదు. ప్రభుత్వమే మెరుగైన మార్కెటింగ్ సదుపాయం కల్పిస్తే మాకు చాలా ఉపయోగం' అని సరోజనీ అంటున్నారు.
ప్రభుత్వం బాంబూ డిజైనర్గా సరోజినీ నియమించారని ఒడిశా శిల్పీ మహాసంఘ అధ్యక్షుడు ఉదయ మహాంతి తెలిపారు. సరోజినీ దాస్ రాష్ట్ర అవార్డు పొందిన కళాకారిణి అని, ఆమె యూనిట్ ద్వారా అనేక మహిళలకు ఉపాధి కల్పించిందని తెలిపారు. ఆమె వద్ద శిక్షణ పొందినవారు ఇప్పుడు మాస్టర్ క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ మారారని తెలిపారు.
ఒకప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్లమని, ఇప్పుడు ఆర్థికంగా స్వతంత్రులంగా బతుకుతున్నామని సరోజనీ దగ్గర పని చేసే మానసి బారిక్ తెలిపింది. ఇప్పుడు 50 మందికిపైగా మహిళలతో కలిసి బాంబూ–వెదురు వస్తువులు తయారు చేస్తున్నామని చెప్పింది. మేళాల్లో అమ్మి కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నామని పేర్కొంది.
