'BJP స్కామ్ బయటపెడతానన్న 10 రోజులకే అజిత్ మృతి'- 'దాదా' మరణంపై సంజయ్ రౌత్ అనుమానం
అజిత్ పవార్ మృతిపై శివసేన ఉద్ధవ్ వర్గం నేత సంజయ్ రౌత్ అనుమానం
Published : February 2, 2026 at 3:53 PM IST
Sanjay Raut on Ajit Pawar Death : మహారాష్ట్ర మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మరణంపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు శివసేన ఉద్ధవ్ వర్గం నేత సంజయ్ రౌత్. ఇరిగేషన్ కుంభకోణాన్ని బయటపెడతానని బీజేపీని బెదిరించిన 10 రోజుల్లోనే ఆయన మరణించారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. బీజేపీతో తెగదెంపులు చేసుకుని ఎన్సీపీలో తిరిగి విలీనం కావాలని అజిత్ పవార్ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ పరిణామాలన్నింటిని పరిశీలిస్తే ఆయన మరణం అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు.
అజిత్ పవార్ చాలా రోజుల నుంచి బీజేపీ స్కామ్కు సంబంధించిన ఫైల్ తన వద్ద ఉందని చెబుతున్నారు. దీనిని బయటపెడతానని ఇటీవలె జనవరి 15న కూడా చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన పది రోజులకే మరణించారు. ఇవన్నీ చూస్తే అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తుంది. బీజేపీ స్కామ్కు సంబంధించిన ఫైల్ ఉందని చెప్పినప్పటి నుంచే నాకు అనుమానంగానే ఉంది. వీటిని గమనిస్తే బీజేపీతో తెగదెంపులు చేసుకోవాలని అజిత్ పవార్ నిర్ణయించుకున్నట్లే ఉన్నారు. తిరిగి శరద్ పవార్తో కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లే కనిపిస్తుంది. అజిత్ పవార్ లాంటి ముఖ్య నేత ప్రయాణించే విమానంలో ఓఎస్డీ సహా కీలకమైన వ్యక్తులు ఎవరూ లేరు. ఇంకా ఆ విమానానికి ఎలాంటి మెయింటేనెన్స్ సర్టిఫికెట్ లేదు."
--సంజయ్ రౌత్, శివసేన ఉద్ధవ్ వర్గం నేత