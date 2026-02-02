ETV Bharat / bharat

'BJP స్కామ్​ బయటపెడతానన్న 10 రోజులకే అజిత్​ మృతి'- 'దాదా' మరణంపై సంజయ్ రౌత్​ అనుమానం

అజిత్ పవార్​ మృతిపై శివసేన ఉద్ధవ్ వర్గం నేత సంజయ్ రౌత్​ అనుమానం

Sanjay Raut on Ajit Pawar Death
Sanjay Raut on Ajit Pawar Death (ETV Bharat)
Published : February 2, 2026 at 3:53 PM IST

Sanjay Raut on Ajit Pawar Death : మహారాష్ట్ర మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్​ మరణంపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు శివసేన ఉద్ధవ్ వర్గం నేత సంజయ్ రౌత్​. ఇరిగేషన్​ కుంభకోణాన్ని బయటపెడతానని బీజేపీని బెదిరించిన 10 రోజుల్లోనే ఆయన మరణించారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. బీజేపీతో తెగదెంపులు చేసుకుని ఎన్​సీపీలో తిరిగి విలీనం కావాలని అజిత్​ పవార్​ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ పరిణామాలన్నింటిని పరిశీలిస్తే ఆయన మరణం అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు.

అజిత్ పవార్​ చాలా రోజుల నుంచి బీజేపీ స్కామ్​కు సంబంధించిన ఫైల్​ తన వద్ద ఉందని చెబుతున్నారు. దీనిని బయటపెడతానని ఇటీవలె జనవరి 15న కూడా చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన పది రోజులకే మరణించారు. ఇవన్నీ చూస్తే అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తుంది. బీజేపీ స్కామ్​కు సంబంధించిన ఫైల్ ఉందని చెప్పినప్పటి నుంచే నాకు అనుమానంగానే ఉంది. వీటిని గమనిస్తే బీజేపీతో తెగదెంపులు చేసుకోవాలని అజిత్​ పవార్​ నిర్ణయించుకున్నట్లే ఉన్నారు. తిరిగి శరద్ పవార్​తో కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లే కనిపిస్తుంది. అజిత్​ పవార్ లాంటి ముఖ్య నేత ప్రయాణించే విమానంలో ఓఎస్​డీ సహా కీలకమైన వ్యక్తులు ఎవరూ లేరు. ఇంకా ఆ విమానానికి ఎలాంటి మెయింటేనెన్స్ సర్టిఫికెట్​ లేదు."

--సంజయ్ రౌత్​, శివసేన ఉద్ధవ్ వర్గం నేత

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

