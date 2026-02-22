ETV Bharat / bharat

19ఏళ్ల యువతిపై ప్రియుడు అమానుషం - ప్రైవేటు భాగాలపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పు!

యువతిపై దారుణంగా దాడి చేసిన లివ్ ఇన్ పార్టనర్ - పెళ్లి గురించి చర్చతో మొదలైన వాగ్వాదం- యువతి ప్రైవేటు భాగాలపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పు

Live In Partner Assaulted Case
Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 22, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Live In Partner Assaulted Case : హరియాణాలో దారుణం జరిగింది. 19 ఏళ్ల యువతిపై సహజీవనం చేస్తున్న యువకుడు దారుణంగా దాడి చేశాడు. ఆమె ప్రైవేటు భాగాలపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పుంటించాడు. అంతేకాకండా కాళ్లపై కత్తితో దాడి కూడా చేశాడు. దీని గురించి ఆ యువతి తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, త్రిపురకు చెందిన 19 ఏళ్ల యువతి గురుగ్రామ్​లోని ఓ ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయంలో బీఎస్సీ బయోటెక్నాలజీ చేస్తోంది. సెక్టార్ 69లో పీజీలో ఉంటుంది. 2025 సెప్టెంబర్​లో ఓ ఆన్​లైన్ యాప్​ ద్వారా దిల్లీలోని నరేలా నివాసి శివమ్​తో పరియం ఏర్పడింది. తర్వాత వారు తరచుగా కలుసుకోవడం ప్రారంభించారు. కిద్ది కాలానికే వారి మధ్య ప్రేమ మొదలైంది. పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుని కలిసి నివసించడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే శివమ్, తనపై అనుమానాలు పెంచుకుని, శారీరక–మానసిక హింసకు పాల్పడినట్లు ఆమె వాంగ్మూలంలో పేర్కొంది.

పెళ్లి విషయంపై వాగ్వాదం- శానిటైజర్ పోసి
అయితే ఫిబ్రవరి 16న రాత్రి సమయంలో పెళ్లి గురించి ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగిందని యువతి తన వాంగ్మూలంలో తెలిపింది. ఆ తర్వాత శివమ్ లోహపు సీసాతో దాడి చేసి, గోడలకు, ఫర్నిచర్‌కు తలను కొట్టాడని వెల్లడించింది. మట్టి కుండతోనూ దాడి చేశాడని బాధితురాలు తెలిపింది. అంతేకాకుండా శానిటైజర్​ను ప్రైవేటు భాగాలపై పోసి నిప్పంటించడానికి ప్రయత్నించాడని వాపోయింది. ఆ తర్వాత కత్తితో కాళ్లపై గాయపరిచాడని జీవితాంతం నడవలేని విధంగా చేస్తానని బెదిరించాడని ఆమె ఆరోపించింది. తన నగ్న వీడియోలు చిత్రీకరించి బ్లాక్‌మెయిల్ చేసినట్లు బాధితురాలు పోలీసులకు తెలిపింది.

దాడి జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత ఫిబ్రవరి 18 రాత్రి ఆ యువతి శివమ్ నిద్రపోయిన తర్వాత అతని ఫోన్​ నుంచి తన తల్లికి మెసెజ్​ పంపింది. 'మీరు నన్ను సజీవంగా చూడాలనుకుంటే వచ్చి కాపాడండి' అని మెసేజ్ వివరించింది. వెంటనే బాధితురాలి తల్లి అత్యవసర హెల్ప్‌లైన్ 112 కు కాల్ చేయగా, గురుగ్రామ్ పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని బాధితురాలిని రక్షించారు. అనంతరం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి మరింత విషమించడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం దిల్లీ ఆస్పత్రికి తరిలించారు. ఆమె కొంచెం కోలుకున్న తర్వాత పూర్తి వాంగ్మూలాన్ని పోలీసులు నమోదు చేశారు.

పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు
ఫిబ్రవరి 19న పోలీసులు దీనిపై ఎఫ్​ఐఆర్​ను నమోదు చేశారు. నిందితుడిపై పోలీసులు తప్పుగా నిర్బంధం, గాయపరచడం, మోసపూరితంగా శారీరక సంబంధం, నేరపూరిత బెదిరింపులు వంటి సెక్షన్ల కింద శివమ్​పై కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని గురుగ్రామ్ గురుగ్రామ్ పోలీస్ ప్రతినిధి సందీప్ కుమార్ తెలిపారు. నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

