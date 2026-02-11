దొరికిన 20తులాల బంగారం, కిలో వెండి బ్యాగ్- పోలీసులకు అప్పగించిన పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు- సత్కరించిన అధికారులు
బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి నగల బ్యాగును పోగొట్టుకున్న బాధితులు - దొరికిన బ్యాగును పోలీసులకు అప్పగించిన దురై - తన నిజాయితీని గుర్తించి, సత్కరించిన పలువురు అధికారులు
Published : February 11, 2026 at 7:14 AM IST
Man Retured The Jewellary To Owner : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న బంగారం, వెండి ధరలకు కొంచెం దొరికిన ఎంతో సంతోషపడిపోతారు కొందరు. తిరిగిచ్చేయాలన్నా మాట దేవుడెరుగు కానీ వారి ఆనందానికి అవధులుండవు. ఎందుకంటే బయట ధరలు అలా ఉన్నాయ్ మరి. ఒకవేళ, బంగారం తులాల్లో, వెండి కిలోల్లో దొరికితే కాళ్లు నేలపైన నిలుస్తాయా? లక్ష్మీ దేవి కరుణించిందని పొంగిపోతూ వెనక్కి తిరిగి చూడకుండ వెళ్లిపోతారు. కానీ తమిళనాడుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఇందుకు పూర్తిగా విరుద్ధం. పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిగా పనిచేసే ఆ వ్యక్తి దొరికిన దాన్ని 'బాధ్యత కలిగిన పౌరుడిగా' తిరిగిచ్చేశాడు. ఆయన ఎవరు, ఏంటో, ఏవరికి ఇచ్చేశాడో ఈ కథనంలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
అసలేం జరిగిదంటే?
చెంగల్పట్టు జిల్లా గుడువాంచెరికు చెందిన రాధాకృష్ణన్ తన కుటుంబంతో కలిసి తిరువారూర్లోని బంధువుల ఇంటికి శుభకార్యక్రమానికి వెళ్లారు. తర్వాత, విరుపాచి నడప్పు నుంచి తిరువారూర్ కొత్త బస్టాండ్కు ఆటోలో వెళ్లారు. ఆటో వెనుక సీటులో 20 తులాల బంగారం, కిలో వెండి వస్తువులు ఉన్న బ్యాగును ఉంచారు. అనుకోకుండా ఆ బ్యాగ్ దారిలో పడిపోయింది. బ్యాగ్ పోగుట్టుకున్నామని గ్రహించాక తిరువారూర్ నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
బ్యాగ్ను అప్పగించిన దురై
తిరువారులోని మున్సిపాలిటిలో పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిగా పనిచేసే దురై అనే వ్యక్తికి ఆ బ్యాగ్ కనిపించింది. బ్యాగ్లో చూడగానే బంగారం, వెండి వస్తువులు కనిపించడంతో అతడు మొదట షాక్కు గురయ్యాడు. ఆ తర్వాత, వెంటనే తిరువారుర్లోని టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో వెళ్లి ఆ బ్యాగ్ను అప్పగించాడు. పోలీసులు రాధాకృష్ణన్ కుటుంబాన్ని పలిపించి నగలను చూపించారు. రాధాకృష్ణన్ కుటుంబ ఆ నగలు తమవేనని ధ్రువీకరించిన తర్వాత పోలీసులు ఆ బ్యాగ్ను వారికి ఇచ్చేశారు.
దురైను సత్కరించిన పోలీసులు
దొరికిన నగల బ్యాగును నిజాయితీగా అప్పగించినందుకు దురైను పోలీసులు ప్రశంసించారు. శాలువా, కొత్త దుస్తులతో సత్కరించారు. అదే సమయంలో దురై ఓ అభ్యర్థనను చేశాడు. తన 34 ఏళ్ల కుమారుడు సామ్రాజ్ బాత్రూంలో జారిపడడంతో వెన్నెముకకు గాయమైందని చెప్పారు. గత మూడు సంవత్సరాలుగా మంచం మీదే ఉన్నాడని బాధపడ్డారు. అప్పులు చేసి చికిత్స చేయిస్తున్నప్పటికీ సామ్రాజ్ కోలుకోలేదని ఆవేదన చెందారు. తన కొడుకుకు వెన్నెముక చికిత్స కోసం రూ.4 లక్షలు ఖర్చు అవుతాయని డాక్టర్లు చెప్పారని, ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలని వేడుకున్నారు.
రూ.4 లక్షల చెక్కును ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే
తిరువారూర్ కలెక్టరేట్లో జరిగిన ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార సమావేశంలో తిరువారూర్ ఎమ్మెల్యే పూండి కలైవానన్, జిల్లా కలెక్టర్ మోహన చంద్రన్ 'దురై'ను శాలువాతో సత్కరించారు. అంతేకాకుండా, ఎమ్మెల్యే పూండి కలైవానన్ తన సొంత డబ్బుతో తన కొడుకు శస్త్ర చికిత్స కోసం రూ.4 లక్షల చెక్కును దురైకు అందజేశారు. చికిత్సకు ఇంకా ఏమైనా అవసరమైతే తనని సంప్రదించాలని అతడితో చెప్పారు.
పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిని గోల్డ్ చేన్తో గౌరవించిన రజినీకాంత్
కొద్ది రోజుల క్రితం కూడా తమిళనాడులో కూడా ఇలాంటి సంఘటనే జరిగింది. పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలు పద్మ చెత్తలో దొరికిన 45 తులాల పసిడి ఆభరణాలను తిరిగి ఇచ్చింది. దీంతో ఆమె నిజాయితీని మెచ్చి ప్రముఖ నటుడు రజినీకాంత్ బంగారు గొలుసు, శాలువాతో సత్కరించారు.
అసలేం జరిగిందంటే
చెన్నైలో పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిగా పనిచేస్తున్న పద్మ చెత్తలో దొరికిన బంగారాన్ని పోలీసులకు అప్పగించారు. దీంతో పలువురు నుంచి ప్రశంసలు పొందారు. అయితే ఈ విషయం అంతటా వ్యాపించడంతో రజినీకాంత్ తన ఇంటికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరిని పిలిచి మరీ సత్కరించారు. ఆమెతో మాట్లాడి గోల్డ్ చేన్ను బహుమతిగా ఇచ్చారు.
ఆ ఊరు ఉన్నది గుజరాత్లో- పాలించేది మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం- ఎందుకో తెలుసా?
వెదురుతో సరోజినీ అద్భుతం- వివిధ రాష్ట్రాల్లో 1500 మందికిపైగా శిక్షణ- ప్రభుత్వ బాంబూ డిజైనర్గా గుర్తింపు