పారిశుద్ధ్య కార్మికుడి గొప్ప మనసు- మానసిక రోగి చికిత్స కోసం భార్య మంగళసూత్రం తాకట్టు!

పారిశుద్ధ్య కార్మికుడి సామాజిక సేవ- సొంత పొలం అమ్మి 205 మరుగుదొడ్లు నిర్మించిన దాదాసాహెబ్ షేల్కే- ఇప్పుడు భార్య మంగళసూత్రం తాకట్టు పెట్టి మానసిక రోగికి చికిత్స

October 22, 2025

Babasaheb Shelke Social Service : అతను పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయడం లేదు. అలాగని ఆస్తులు కూడా లేవు. అయినా సరే సామాజిక సేవ చేయడం కోసం తన సొంత డబ్బును ఖర్చు చేస్తాడు. తన సొంత పొలాన్ని అమ్మి ఏకంగా 205 మరుగుదొడ్లు నిర్మించాడు. ఈ విశేష సేవకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయనను శివఛత్రపతి పురస్కారంతో సత్కరించింది. ఇప్పుడు ఓ మానసిక రోగి చికిత్స కోసం తన భార్య మంగళసూత్రాన్ని తాకట్టు పెట్టాడు. ఆయనే మహారాష్ట్రలోని జాల్నా జిల్లా డోమెగావ్‌ గ్రామానికి చెందిన పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు బాబాసాహెబ్‌ షేల్కే. ఆయన చేస్తున్న సామాజిక సేవ ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

ఇటీవల డోమెగావ్​ గ్రామనికి చెందిన ఓ వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా మానసిక అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. ఆ వ్యక్తి, అతడి తల్లి వ్యవసాయ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తారు. ఆ వ్యక్తి వైద్య చికిత్స కోసం ఛత్రపతి సంభాజీనగర్​లోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. వైద్యులు నెల రోజుల పాటు చికిత్స చేయాలని సూచించారు. దీంతో గ్రామస్థులు వారికి కొంతమేర సాయం చేయగా, చికిత్స ప్రారంభించారు. కానీ వైద్య ఖర్చులు ఎక్కువ కావడంతో, వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. ఈ విషయం గురించి తెలుసుకున్న బాబాసాహెబ్ షెల్కే సాయం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. తన భార్య మంగళసూత్రాన్ని తాకట్టు పెట్టి రూ.12,500 చికిత్స కోసం ఇచ్చాడు.

మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం కోసం సొంత పొలం
వాస్తవానికి బాబాసాహెబ్ షెల్కే ఈ ఒక్క విషయంలోనే కాదు పలు సామాజిక కార్యక్రమాల కోసం తన సొంత పొలాన్ని కూడా అమ్మేశాడు. 2010లో గ్రామంలో మరుగుదొడ్లు తక్కువగా ఉన్నాయని గుర్తించాడు. తనకు ఉన్న 3 ఎకరాల్లో 1.5 ఎకరాల భూమిని అమ్మి 180 మరుగుదొడ్లు నిర్మించాడు. తర్వాత 2017లో మరో 25 మరుగుదొడ్లు నిర్మించాడు. సమాజ సేవతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణలోనూ ఆయన కీలక పాత్ర పోషించాడు. తన పరిసర ప్రాంతాల్లో 7 నుంచి 8 వేల చెట్లు నాటాడు. గ్రామంలో నీటి కొరత ఏర్పడినప్పుడు, తన పంటలను అమ్మగా వచ్చిన డబ్బుతో పాటు, కొంత అప్పు తీసుకొని ఒక బోరువెల్‌ ఏర్పాటు చేశాడు. గ్రామ ప్రజలకు ఉచితంగా నీరు అందించారు. ఆయన చేసిన సమాజసేవకు గుర్తింపుగా 2017లో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాబాసాహెబ్‌ షేల్కే శివఛత్రపతి అవార్డుతో సత్కరించింది. అయితే ఈ పనులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం కోసం చేయడం లేదని బాబాసాహెబ్ షేల్కే ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపాడు. సమాజానికి మనం ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆశయంతో చేస్తున్నానని చెప్పారు. ఇదంతా తన కుటుంబ సభ్యుల సహకారం వల్లే సాధ్యమయ్యాయని బాబాసాహెబ్ షెల్కే తెలిపారు.

విభిన్న ప్రతిభావంతులు, వేధింపులకు గురైన మహిళలకు అండగా దంపతులు
మరోవైపు కేరళకు చెందిన ఓ జంట తమ మంచి మనసును చాటుకుంటోంది. విభిన్న ప్రతిభావంతులు, సమాజం నిర్లక్ష్యం చేసిన మహిళలను చెరదీస్తూ వారికి పునరావాసం కల్పిస్తోంది. అలాగే కావాల్సిన వైద్య సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. విభిన్న ప్రతిభావంతులు, మహిళలు తమ కుటుంబం వద్దకు చేరుకునేందుకు సాయపడుతోంది. వారే కేరళకు చెందిన బిన్సి, ఆమె భర్త ఓబీ పాల్‌. వారు ఈ సేవ చేయడానికి వెనుకున్న కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

