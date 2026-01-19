ETV Bharat / bharat

రుతుక్రమంపై అవగాహన, శానిటరీ ప్యాడ్ల తయారీ, స్వయం ఉపాధి- 'ఫకీర్' యూనివర్సిటీ వినూత్న కార్యక్రమం

గిరిజన ప్రాంత మహిళల ఆరోగ్య రక్షణే లక్ష్యంగా బాలాసోర్​లోని ఫకీర్ మోహన్ విశ్వవిద్యాలయం వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లోనే శానిటరీ ప్యాడ్‌ల తయారీని ప్రారంభించింది.

Sanitary Napkins Free Distribution
Sanitary Napkins Free Distribution (ETV Bharat)
Sanitary Napkins Free Distribution : ప్రపంచం టెక్నాలజీలో దూసుకెళ్తున్నా కొన్ని విషయాల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండటం లేదు. ముఖ్యంగా మహిళల రుతుక్రమం విషయంలో ఇప్పటికిీ మూరుమూల ప్రాంతాల్లో ఉండే మహిళలకు సరైన అవగాహన లేక అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. అయితే ఒడిశాకు చెందిన ఫకీర్ మోహన్ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండే మహిళలు రుతుక్రమంలో ఉన్నప్పుడు శుభ్రంగా ఎలా ఉండాలనే దానిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇందుకోసం వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ‘కాళికా’ అనే కార్యక్రమం ద్వారా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లోనే శానిటరీ ప్యాడ్‌ల తయారీని ప్రారంభించి, వాటిని ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తూ సామాజిక బాధ్యతను చాటుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఉపాధిని అందించడానికి విద్యార్థులు కొంతమందికి శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నారు.

ప్రముఖ కవి ఫకీర్ మోహన్ సేనాపతి జయంతి మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా ‘కాళికా’ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. మొదటి దశలో విశ్వవిద్యాలయం దత్తత తీసుకున్న నూపాధి, మర్ధరాజ్‌పూర్ గ్రామాల్లోని మహిళలకు ఈ ప్యాడ్‌లను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. కేవలం పంపిణీ మాత్రమే కాకుండా, విద్యార్థులు, సిబ్బందికి ఈ ప్యాడ్‌ల తయారీలో శిక్షణ ఇస్తూ వారిని స్వయం ఉపాధి దిశగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. తొలి విడతలో భాగంగా ఈ రెండు గిరిజన గ్రామాలలోని మహిళల్లో శానిటరీ ప్యాడ్‌ల గురించి అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

Sanitary Napkins Free Distribution
పాడ్​లు పంపిణీ చేస్తున్న యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు (ETV Bharat)

రాబోయే రోజుల్లో హాస్టల్‌లో ఉండే విద్యార్థులకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎమామి పేపర్ మిల్లు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. ఒడిశాకు చెందిన ‘ప్యాడ్ గర్ల’ పాయల్ పటేల్ నేతృత్వంలోని ‘పాయల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్’ ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన యంత్రాలను, సాంకేతిక శిక్షణను అందించింది. ప్రతి ప్యాడ్‌లో పేపర్, పాలిమర్, రక్షణ అనే మూడు పొరలు ఉంటాయి. ప్యాడ్‌లు తయారు చేసిన తర్వాత వాటిని యూవీ సాంకేతికతతో శానిటైజ్ చేస్తారు. ఈ యూనిట్​లో ఒకేసారి 100 ప్యాడ్‌లను శానిటైజ్ చేసి చేసే సామర్థ్యం ఉంది. మార్కెట్లో దొరికే బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల కంటే ఇవి మెరుగైన నాణ్యతతో ఉన్నాయని టెక్నాలజీ ఇన్‌క్యూబేషన్ సెంటర్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సునేందు నాయక్ తెలిపారు. ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకున్న విద్యార్థులు భవిష్యత్​లో తమ సొంతంగా శానిటరీ ప్యాడ్‌లను తయారు చేసే యూనిట్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. తద్వారా స్వయం ఉపాధి పొందేలా వారికి శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

సాధారణంగా మార్కెట్లో శానిటరీ ప్యాడ్ల కంటే ఇవి తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ సంతోష్ కుమార్ త్రిపాఠి తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఒకవైపు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కల్పిస్తూనే, మరోవైపు విద్యార్థులు, సిబ్బందికి నైపుణ్య ఆధారిత శిక్షణ అందిస్తున్నామని తెలిపారు. పరిశుభ్రమైన శానిటరీ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆరోగ్య సంక్లిష్టతలను ‘కాలిక’ ద్వారా తగ్గిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

Sanitary Napkins Free Distribution
యంత్రాలతో శానిటరీ ప్యాడ్​లు తయారు చేస్తున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

"మార్కెట్లో శానిటరీ ప్యాడ్ల ప్యాకెట్ ధర సుమారు రూ.70 ఉంటే, మా యూనిట్‌లో తయారయ్యేవి రూ.30కే అందిస్తాం. ప్రస్తుతం అవగాహన కార్యక్రమం కింద ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నాం. ఒక్క ప్యాడ్ తయారీకి అయ్యే ఖర్చు కేవలం రూ.3.70 మాత్రమే. యూనిట్ విజయవంతంగా నడిస్తే,పనిచేసే వారికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు కూడా అందిస్తాం" - వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ సంతోష్ కుమార్ త్రిపాఠి

భవిష్యత్‌లో కంపెనీగా నమోదు

ప్రస్తుతం తయారవుతున్న ప్యాడ్లు అన్నీ ఉచిత పంపిణీకే వినియోగిస్తున్నామని, త్వరలో ఈ యూనిట్‌ను ఒక సంస్థగా నమోదు చేస్తామని విశ్వవిద్యాలయ రిజిస్ట్రార్ కుకుమినా దాస్ తెలిపారు. నిబంధనల ప్రకారం భారీ ఎత్తున ఉత్పత్తి చేసి మార్కెట్ ధరల కంటే తక్కువ ధరకే విక్రయించే యోచన ఉందన్నారు. దీని ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని సామాజిక కార్యక్రమాల కోసం వినియోగించనున్నట్లు చెప్పారు.

