'సంచార్సాథీ' యాప్పై తీవ్ర దుమారం- డిలీట్ చేసుకోవచ్చన్న కేంద్రం- ఇంతకీ ఏంటది?
ప్రీ ఇన్స్టాల్ యాప్ను డిలీట్ చేసుకోవచ్చని కేంద్రం వెల్లడి
Published : December 2, 2025 at 4:28 PM IST
Sanchar Saathi App Controversy : మోసాలపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ‘సంచార్సాథీ’ యాప్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఇది తప్పనిసరి అని కేంద్రం తన ఆదేశాల్లో పేర్కొనడంతో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమైంది. ఈ విమర్శల వేళ ప్రీ ఇన్స్టాల్ యాప్ను డిలీట్ చేసుకోవచ్చని కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ యాప్ వాడకం తప్పనిసరి కాదని, అది మొబైల్ వినియోగదారుల ఇష్టమని కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాధిత్య సింథియా వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంతకీ ఈ యాప్ ఏంటి? అసలు ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ఫోన్ పోయినా, దొంగతనానికి గురైనా బ్లాక్ చేసుకునే అవకాశం
మొబైల్ వినియోగదారుల భద్రత, మోసాలు ఆరికట్టడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సంచార్సాథీ యాప్లో అనేక అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ యాప్ను మొబైల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఫోన్ IMEI నంబరు కేంద్రీకృత డేటాబేస్ CEIRతో అనుసంధానం అవుతుంది. చట్టబద్ధంగా తీసుకున్న ప్రతి మొబైల్ వివరాలు CEIRలో రికార్డై ఉంటాయి. ఫోన్ పోయినా, దొంగతనానికి గురైనా ఈ యాప్ ద్వారా బ్లాక్ చేసేలా ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సంబంధిత మొబైల్ IMEI ఎక్కడా పనిచేయకుండా అన్ని నెట్వర్క్లను CEIR అలర్ట్ చేస్తుంది. దాంతో సిమ్ మార్చినా ఫోన్తో ఉపయోగం లేకుండాపోతుంది.
మీ పేరు మీద ఎన్ని మెుబైల్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు
మరోవైపు అనుమానిత కాల్స్ లేదా మెసేజ్లు వచ్చినప్పుడు కాల్లాగ్ నుంచే నేరుగా ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు మీ పేరు మీద ఎన్ని మొబైల్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. మీ పేరు మీద అనధికారికంగా ఏవైనా నంబర్లు ఉంటే ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ఉంది. మొబైల్ చోరీకి గురైన, పొరపాటున పారేసుకున్న బ్లాక్ చేసే సదుపాయం ఇందులో ఉంది. మొబైల్ ఫోన్ ప్రామాణికతను కూడా సంచార్సాథీ యాప్ సాయంతో గుర్తించొచ్చు. ఇందుకోసం IMEI నంబరుతో సాయంతో గుర్తిస్తుంది. సెకండ్ హ్యాండ్ మొబైల్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వినియోగదారులకు ఈ ఫీచర్ ఉపయోగపడుతుంది.
"మీకు కావాలంటే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మీకు యాప్ వాడడం ఇష్టం లేదనుకుంటే యాక్టివేట్ చేయకుండా వదిలిపెట్టండి. అవసరం లేదనుకుంటే యాప్ను డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది పూర్తిగా వినియోగదారుడి ఇష్టం. ఈ యాప్ ద్వారా 2024లో దాదాపు రూ. 22,800 కోట్ల ఆర్థిక మోసాలు జరగకుండా కాపాడాం. ఇప్పటి వరకు ఈ పోర్టల్లో సుమారు 20 కోట్ల డౌన్లోడ్లు జరిగాయి. అదే యాప్లో దాదాపు కోటిన్నర డౌన్లోడ్లు నమోదయ్యాయి."
--జ్యోతిరాధిత్య సింథియా, కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి
అటు IMEI నంబరును ట్యాంపరింగ్ చేస్తే మూడేళ్ల వరకు జైలుశిక్ష, 50 లక్షల రూపాయల వరకు జరిమానా రెండు శిక్షలు విధించేలా టెలికమ్యూనికేషన్స్ చట్టం-2023ను కేంద్రం రూపొందించింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో సంచార్ సాథీ యాప్ను కేంద్రం విడుదల చేసింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్, IOS ప్లాట్ఫామ్లలో అందుబాటులో ఉంది. హిందీతోపాటు 21 ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో ఈ యాప్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని మొబైల్ కంపెనీల కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉంది. ఆగస్టు 2025 నాటికి ఈ యాప్ను 50 లక్షలకు మందికిపైగా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ యాప్ను వాడటం ద్వారా ఇప్పటివరకు 7 లక్షలకు పైగా పోయిన ఫోన్లు రికవరీ అయినట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు దొంగతనానికి గురైన 3.7 లక్షల ఫోన్లను బ్లాక్ చేయగా 30 మిలియన్ల మోసపూరిత కనెక్షన్లను తొలగించారు.