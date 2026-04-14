బిహార్‌ కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా సమ్రాట్‌ చౌధరీ- బుధవారమే ప్రమాణస్వీకారం

Published : April 14, 2026 at 4:18 PM IST

Bihar New CM Samrat Choudhary : బిహార్‌ ప్రస్తుత ఉపముఖ్యమంత్రి సమ్రాట్‌ చౌధరీ బుధవారం సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. 243 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న బిహార్ లో ఎన్​డీఏకు 202 మంది సభ్యుల బలం ఉండగా, అందులో 89 మంది ఎమ్మెల్యేలతో బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ శాసనసభాపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. సామ్రాట్‌ చౌధరీ పేరును శాసనసభా పక్ష నేతగా మరో డిప్యూటీ సీఎం విజయ్‌ సిన్హా ప్రతిపాదించారు. దీంతో ఎమ్మెల్యేలు అందరూ సమ్రాట్‌ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు.

