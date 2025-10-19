ETV Bharat / bharat

ఒకే ఫ్యామిలీకి భారత్​, బంగ్లాదేశ్​లో ఓట్లు- అది ఎలా సాధ్యం!

బంగాల్ ఓటరు జాబితాలో బయటపడిన కీలక విషయం- ఒకే కుటుంబానికి ఇండియా, బంగ్లాలో ఓట్లు

One Family India Bangladesh Votes
One Family India Bangladesh Votes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 7:33 PM IST

3 Min Read
One Family India Bangladesh Votes : బంగాల్​లోని ఉత్తర 24 పరగణా జిల్లాలో నివసిస్తున్న ఓ వైద్యుడి కుటుంబానికి భారత్, బంగ్లాదేశ్ ఓట్లు ఉన్నాయి. రెండు దేశాల ఓటరు జాబితాలోనూ ఆ ఫ్యామిలీ పేర్లున్నాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా గందరళగోళం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో ఆ ఫ్యామిలీ ఫేక్ పత్రాలతో భారత్​లో ఓటు హక్కు పొందిందా? వారు బంగ్లాదేశీయులా లేక భారతీయులా? అక్రమంగా భారతీయ పౌరసత్వం పొందారా? అనే కోణంలో బంగాల్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.

రెండు దేశాల్లో ఓట్లు
వైద్యుడి కుటుంబ సభ్యులందరి పేర్లు భారత్, బంగ్లాదేశ్ రెండు దేశాల ఓటరు జాబితాలో ఉన్నాయి. వారికి ఇరుదేశాల ఓటరు కార్డులు ఉన్నాయి. అలాగే భారత్​కు చెందిన ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి. కాగా, తారకనాథ్ ధాలీ, అతడి కుటుంబ సభ్యులు బంగ్లాదేశ్​లోని సత్ఖిరాకు చెందినవారని తెలుస్తోంది. వారికి ఇప్పటికీ సత్ఖిరా జిల్లాలోని జిత్కి గ్రామంలో ఓ ఇల్లు ఉంది. పదిహేనేళ్ల క్రితం తారకనాథ్ కుటుంబం బంగ్లాదేశ్ నుంచి గోబర్దంగాకు వలస వచ్చింది. వారు పైరగచ్చి ప్రాంతంలో ఒక ఇల్లు కూడా నిర్మించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ ఇంట్లోనే నివసిస్తున్నారు. తారకనాథ్ కుటుంబానికి బెర్గమ్-2 గ్రామ పంచాయతీలోని బూత్ నంబర్ 164లో ఓట్లు ఉన్నాయి. అధికారుల దర్యాప్తు తర్వాత వారి పేరు బంగ్లా, భారత్ ఓటరు జాబితాలో ఉన్నట్లు తెలిసింది.

One Family India Bangladesh Votes
ఒకే ఫ్యామిలీకి బంగ్లాదేశ్, భారత్​లో ఓట్లు (ETV Bharat)

స్థానికులు ఆరోపణలు
తారకనాథ్ కుమారుడు గౌతమ్ వృత్తిరీత్యా వైద్యుడని, అందుకే ఆ కుటుంబం గోబర్ధంగా ప్రాంతంలో బాగా పాపులర్ అని స్థానికులు తెలిపారు. అయితే తారకనాథ్ కుటుంబం మాత్రమే కాదు, అతని బంధువులు కొందరు ఇటీవల భారత్​కు వచ్చి ఇక్కడ ఓటరు జాబితాలో తమ పేరు నమోదు చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. వారిలో కొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా చేస్తున్నారని ఆరోపణలు గుప్పించారు.

One Family India Bangladesh Votes
ఒకే కుటుంబానికి ఇండియా, బంగ్లాలో ఓట్లు (ETV Bharat)

ఆరోపణలను ఖండించిన తారకనాథ్
తమ కుటుంబం చాలా సంవత్సరాల క్రితం బంగ్లాదేశ్ నుంచి బంగాల్​కు వచ్చేసిందని ఇరుదేశాల్లో ఓట్లు ఉన్న కుటుంబానికి చెందిన పెద్ద తారకనాథ్ ధాలీ తెలిపాడు. ఇప్పుడు తమకు బంగ్లాదేశ్​తో ఎటువంటి సంబంధం లేదన్నాడు. బంగ్లాలో తమ ఓటుకు ఉంటే, భారత ఓటర్ లిస్ట్​లో తమ పేర్లను ఎందుకు తొలగించలేదని ప్రశ్నించాడు. "చాలా కాలం క్రితం బంగ్లాదేశ్​లో మాకు ఒక ఇల్లు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ ఏమీ లేదు. మేం భారత్​కు వచ్చి 14-15 ఏళ్లు అయ్యింది. రెండు దేశాల ఓటర్ల జాబితాలో మా పేర్లు ఎందుకు ఉన్నాయో తెలియడం లేదు. నా కొడుకు వైద్యుడు. అతను బంగ్లాదేశ్​లో కాదు, భారత్​లోనే చదువుకున్నాడు" అని తారక్ నాథ్ తెలిపారు.

అధికారులపై స్థానికులు ప్రశ్నల వర్షం
మరోవైపు, స్థానికులలో ఒక వర్గం తారక్​నాథ్ కుటుంబ పౌరసత్వం గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. బంగ్లాదేశ్ పౌరులుగా ఉన్నప్పటికీ వారు ఈ దేశ ఓటర్లుగా ఎలా మారుతారని అడిగారు. బంగ్లా ఓటర్లుగా ఉన్నప్పటికీ వారు భారత్ ఆధార్ లేదా ఓటరు కార్డులను ఎలా పొందారు? ఈ చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలో వారికి ఎవరైనా సహాయం చేశారా? అలా అయితే, పోలీసు యంత్రాంగం ఏమి చేస్తోంది? అని ప్రశ్నించారు.

టీఎంసీ ఏమందంటే?
"తారక్​నాథ్ ధాలీ, అతడి కుటుంబ సభ్యులు రెండు దేశాల ఓటర్లని నాకు ఎటువంటి సమాచారం లేదు. ఓటర్ జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రారంభిస్తే అసలు విషయం బయటపడుతుంది. అప్పుడు చట్టం ప్రకారం ఏమి జరిగితే అది జరుగుతుంది. అయితే, నేను ఈ విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తాను. ఎవరు తప్పు చేసినా చర్యలు తీసుకుంటాం" అని బెర్గమ్-2 గ్రామ పంచాయతీ అధిపతి ఝుమా ఘోష్ తెలిపారు.

కాగా, బిహార్​లో ఇప్పటికే ఓటర్ జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) నిర్వహించిన ఈసీ, 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బంగాల్​లో కూడా ఎస్ఐఆర్​ను చేపట్టడానికి సిద్ధమవుతోంది. అయితే బంగాల్​లో ఎస్ఐఆర్ చేపట్టకముందే ముందే దొంగ ఓట్లు బయటపడుతున్నాయి. ఇటీవలే ఉత్తర 24 పరగణ జిల్లా సరిహద్దులోని హింగల్‌ గంజ్​లో ఒక బంగ్లాదేశ్​కు చెందిన ఒక దొంగ ఓటరును కనుగొన్నారు. అతడు బంగ్లా పౌరుడు అయినప్పటికీ, అతడి పేరు భారత ఓటర్ల జాబితాలో ఉంది. అయితే తాజాగా అదే జిల్లాలోని గోబర్దంగా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బెర్గమ్-2 గ్రామ పంచాయతీ ప్రాంతంలో ఒక వైద్యుడి కుటుంబానికి బంగ్లాదేశ్, భారత్​లోనూ ఓటు ఉండడం కలకలం రేపుతోంది.

TAGGED:

BANGLADESHI VOTERS IN WEST BENGAL
SIR IN WEST BENGAL EC
SIR IN BIHAR BY EC
FAKE VOTES IN WEST BENGAL
ONE FAMILY INDIA BANGLADESH VOTES

