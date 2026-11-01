'రామ్లీలాలో 40శాతం ఖాళీగా ఉంది- మొఘల్ చక్రవర్తి కుమారుడిలా రాహుల్ గాంధీ ప్రవర్తన'- ఇండీ ర్యాలీపై బీజేపీ కౌంటర్
BJP on Rahul Gandhi : ప్రధాని మోదీ, ఈసీతో పాటు 2024 ఎన్నికలపై ఇండీ కూటమి చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది.
Published : November 1, 2026 at 8:49 PM IST
దిల్లీ రామ్లీలా మైదాన్లో జరిగిన ఇండీ కూటమి ర్యాలీలో రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు బీజేపీ కౌంటర్ ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ "మొఘల్ చక్రవర్తి కుమారుడిలా" మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేసింది. ప్రధాని మోదీ, ఈసీతో పాటు 2024 ఎన్నికలపై ఇండీ కూటమి చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఒకవేళ 2024 ఎన్నికలు అక్రమమైతే, అప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా రాహుల్ గాంధీ హోదా కూడా, అలాగే ఆ ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఎంపీల హోదా కూడా అక్రమమే అవుతుందని తెలిపింది. రాహుల్ గాంధీ, ఆయన కుటుంబం భారతదేశ శ్రేయస్సు కంటే తమ సొంత ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చారని బీజేపీ ఎంపీ సంబిత్ పాత్రా ఎద్దేవా చేశారు. దేశ రాజధానిలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన, ఈ ర్యాలీని గందరగోళ, అస్తవ్యస్తమైన ప్రదర్శనగా అభివర్ణించారు.
కేసీ వేణుగోపాల్తో సహా కాంగ్రెస్ నాయకులంతా ఇండీ కూటమి ర్యాలీలో 10 లక్షల మంది పాల్గొంటారని చెప్పినా, వారిలో కొద్దిమంది మాత్రమే వచ్చారని సంబిత్ పాత్రా అన్నారు. రామ్లీలా మైదానంలో 40 శాతం స్థలం ఖాళీగా ఉందని ఆరోపించారు. రామ్లీలా మైదాన్లో చూపించిన జనసమూహం 'ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ' అని బీజేపీ ఎంపీ ఆరోపించారు. ఈ ట్రిక్కులతో ఎవరూ ప్రధానమంత్రి కాలేరని రాహుల్ గాంధీని ఎద్దేవా చేశారు. అనేక పార్టీలు, వాటి మద్దతుదారులను ఏకం చేసినప్పటికీ, ప్రతిపక్షాలు తాము చెప్పిన సంఖ్యలో ప్రజలను సమీకరించలేకపోయాయని విమర్శించారు.
#WATCH | Delhi: BJP MP Sambit Patra says, "Infiltrators are the vote bank of Mamata Banerjee, Rahul Gandhi and their allies. Only Indian citizens can be voters in India. Infiltrators cannot be voters in India. Mamata Banerjee can call us cowards or use any name from the dictionary. It does not matter. We are brave, and we will do whatever it takes for the country. Infiltrators entering the country, becoming voters and ruling India while we sit silently will absolutely never happen."— ANI (@ANI) November 1, 2026
"మీరు గమనిస్తే రామ్లీలా మైదానంలో 40 శాతం స్థలం ఖాళీగా కనిపిస్తుంది. రాహుల్ గాంధీ, ఆయన బృందం 10 లక్షల మంది వస్తారని చెప్పారు. 28,000 కుర్చీల్లో మధ్యాహ్నం 3:30 నుంచి 4 గంటల సమయంలో సుమారు 5,000 నుంచి 7,000 కుర్చీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. 10 లక్షల మంది హాజరయ్యారన్న కాంగ్రెస్ వాదన వెనుక ఉన్న వాస్తవం ఇదే. ఆ 10 లక్షల మంది ఎక్కడ ఉన్నారు? మాకు చూపించండి. ఇలాంటి జిమ్మిక్కులతో ఎవరూ ప్రధానమంత్రులు కాలేరు. 'PM' (ప్రధానమంత్రి) అంటే కేవలం పదవి మాత్రమే కాదు. ఇందులో 'P' అంటే 'పసీనా' (చెమట), 'M' అంటే 'మెహనత్' (కఠిన శ్రమ). చెమట చిందించి, కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారానే ఒక ప్రధానమంత్రి తయారవుతారు. అన్ని పార్టీలను, జెండాలను ఒకచోట చేర్చినా, వారు 10 లక్షల మందిని సమీకరించలేకపోయారు"
---సంబిత్ పాత్ర, బీజేపీ ఎంపీ
2024 లోక్సభ ఎన్నికలపై రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబిత్ పాత్రా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఆ ఎన్నికల సమయంలో జ్ఞానేశ్ కుమార్ సీఈసీగా లేరని, ఆయన 2025లో ఆ పదవిని చేపట్టారని గుర్తు చేశారు. "2024 ఎన్నికలు అక్రమమని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. కానీ, 2024 ఎన్నికల సమయంలో జ్ఞానేష్ కుమార్ అసలు ఆ పదవిలోనే లేరు. ఆయన 2025లో ఎన్నికల కమిషనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2024 ఎన్నికలు అక్రమమైతే రాహుల్ గాంధీ కూడా ఇల్లీగల్ ప్రతిపక్ష నాయకుడే అవుతారు. ఆయన పార్టీకి చెందిన ఎంపీలందరూ కూడా అక్రమమే అవుతారు. ఎన్నికలు అక్రమమని భావిస్తే కోర్టులో సవాలు చేయండి. 2024 ఎన్నికలను సవాలు చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదా 'ఇండీ' కూటమిలోని మరేదైనా పార్టీ దాఖలు చేసిన ఒక్క పిటిషన్నైనా చూపించండి. ఎన్నికలు జరిగి రెండేళ్లన్నర గడిచిన తర్వాత రామ్లీలా మైదాన్లో నిలబడి ఎన్నికలు అక్రమమని ప్రకటించడం సరికాదు. ఎన్నికలు జరిగి రెండేళ్లన్నర గడిచిన తర్వాత వాటిని అక్రమమని ప్రకటించడం సాధ్యం కాదు." అని సంబిత్ పాత్రా అన్నారు.
#WATCH | Delhi: BJP MP Sambit Patra says, "Approximately 5,000 Sikhs were killed on this day. Sikhs were dragged out of their homes and burnt alive on the streets. Yet Rahul Gandhi chose this very day for the Ramlila Maidan rally. Only Rahul Gandhi can show such insensitivity. Despite repeated appeals from survivors, he refused to postpone the rally by even a day or two. Rajiv Gandhi ji had said, 'When a big tree falls, the earth shakes.' Today, they want to bring down another big tree, the democracy and Constitution of India."— ANI (@ANI) November 1, 2026
#WATCH | Delhi: BJP MP Sambit Patra says, "Have you ever seen Rahul Gandhi ji shopping in Chandni Chowk? Look at his passport, the Vietnam stamp is already there, and so is the Bangkok, Thailand stamp. He said he would go shopping, but he never said he would shop here. Where he will go shopping, everyone sitting here already knows."— ANI (@ANI) November 1, 2026
మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ సైతం కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీపై విరుచుకుపడ్డారు. దిల్లీలోని రామ్లీలా మైదాన్లో జరిగిన 'ఇండీ' కూటమి ర్యాలీలో 10 లక్షల మంది హాజరవుతారని ప్రకటించినా, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలను తరలించినా మైదానంలో సగం స్థలం ఖాళీగానే ఉందన్నారు. "20 పార్టీల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలకు డబ్బులు చెల్లించి, 10 లక్షల మందిని తీసుకువస్తామని ప్రకటనలు చేశారు. అయినా రామ్లీలా మైదాన్లో సగం ఖాళీగానే ఉంది. రామ్లీలా మైదాన్ సామర్థ్యం కేవలం 50,000 మాత్రమే." అని గిరిరాజ్ సింగ్ అన్నారు.
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