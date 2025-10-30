ETV Bharat / bharat

ఆ కేఫ్​లో తక్కువ ధరకే వెజ్, నాన్ వెజ్ మీల్స్- రోజుకు రూ.30వేలు బిజినెస్- వ్యాపారంలో అదరగొడుతున్న మహిళలు

సుభద్ర కేఫ్​లో రుచికరమైన ఇంటి భోజనం- తక్కువ ధరకే ఆహార పదార్థాలు- మంచి రాబడిని పొందుతున్న మహిళలు

Women Cafe In Odisha
Women Cafe In Odisha (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 30, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Women Cafe In Odisha : ప్రస్తుతం కాలంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ దూసుకెళ్తున్నారు. పురుషుల కంటే తామేమీ తక్కువ కాదని నిరూపించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒడిశాలోని సంబల్​పుర్​కు చెందిన స్వయం సహాయక బృందంలోని 10 మంది మహిళలు 'సుభద్ర కేఫ్'ను పెట్టి వ్యాపారంలో అదరగొడుతున్నారు. రోజుకు రూ.30వేలు వ్యాపారాన్ని చేస్తున్నారు. దీంతో నెలకు ఒక్కో మహిళ రూ.20 వేల వరకు లాభాలను గడిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నారీమణులు విజయవంతంగా నడుపుతున్న 'సుభద్ర కేఫ్'లో ఆహార పదార్థాలు రేట్లు ఎంత? ఆ కేఫ్​కు జనాలు ఎందుకు భారీ సంఖ్యలో వెళ్తున్నారు? తదితర విషయాలు ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రెండు నెలల్లోనే పాపులర్ అయిన కేఫ్
సంబల్​పుర్​లోని ధామా గ్రామంలోని రోడ్డు పక్కన సుభద్ర కేఫ్ ఉంది. దీన్ని ఈ ఏడాది ఆగస్టు 1న ప్రారంభించారు. ఇది ప్రారంభించి ఇంకా మూడు నెలలు కూడా పూర్తి కాలేదు. అయితే మహిళలు నడుపుతున్న ఈ కేఫ్ పర్యటక కారిడార్​లో ఉండడం వల్ల చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఫేమస్ అయ్యింది. పర్యటకులు ఈ కేఫ్​ను పోటెత్తుతున్నారు. ఇక్కడి ఆహారం రుచి చూసి మహిళలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. గతంలో ఇంటి, వ్యవసాయ పనులు చేసుకునే మహిళలు ఇప్పుడు నెలకు వేలాది రూపాయలు సంపాదిస్తూ కుటుంబ పోషణలో భాగమవుతున్నారు. అలాగే ఆర్థిక స్వావలంబనను పొందుతున్నారు. దీంతో కేఫ్​ను నిర్వహిస్తున్న మహిళలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Women Cafe In Odisha
కేఫ్​లో ఆహారం (Etv Bharat)

రోజుకు రూ.30 వేలు బిజినెస్
ఈ కేఫ్​కు పెట్టడానికి ముందు మహిళలు ఇంటి, కూలీ పనులు, వ్యవసాయం చేసుకునేవారు. ఒక రోజు మనేశ్వర్ బ్లాక్‌లోని ఒక వీడియోగ్రాఫర్ కేఫ్‌ ను ప్రారంభించమని మహిళలను ప్రోత్సహించారు. ఆ తర్వాత మహిళలు బ్యాంకు నుంచి రూ. లక్ష లోన్ తీసుకుని సుభద్ర కేఫ్‌ ను ప్రారంభించారు. మొదట్లో సింగ్డా, ఉప్మా, పూరి, బారా రైస్ వంటి ఆల్పహారం ఈ కేఫ్​లో లభించేది. ఆ తర్వాత వెజ్, నాన్ వెజ్ మీల్స్ ను ఇక్కడ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. రోజుకు సుభద్ర కేఫ్‌ లో రూ. 30 వేలు వరకు వ్యాపారం అవుతుంది. ఇంట్లో తయారుచేసిన ఫుడ్ లాగే ఉండడంతో పర్యటకులు, విద్యార్థులు ఈ కేఫ్‌ లో తినడానికి వస్తారు.

తక్కువ ధరకే పసందైన ఆహారం
పసందైన అల్పాహారం, భోజనం ఈ కేఫ్​లో దొరుకుతుంది. ఇక్కడ రూ.100కే మటన్ కర్రీ, రైస్ తినొచ్చు. వంద రూపాయలకు ఖర్చుపెట్టి చికెన్, రైస్ ఆరంగించొచ్చు. ఫిష్, రైస్ కూడా వంద రూపాయలే. వెజ్ మీల్స్ ధర రూ.70. సమీపంలోకి కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కు రూ.25- 30కి రైస్, పప్పుతో సాదా భోజనాన్ని అందిస్తున్నారు. అలాగే అల్పాహారం కూడా ఇక్కడ తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. రూ.10- 20కి పెట్టి రుచికరమైన టిఫిన్ చేయొచ్చు.

Women Cafe In Odisha
కేఫ్​ను నడుపుతున్న మహిళలు (ETV Bharat)

వారానికి రెండు రోజులు వర్క్
స్వయం సహాయక సంఘంలోని పది మంది మహిళలు ఈ కేఫ్​లో పని చేస్తారు. ప్రతి మహిళ వారానికి రెండు రోజులు ఉదయం 8- రాత్రి 10 వరకు ఈ కేప్ లో వర్క్ చేస్తారు. ప్రతిరోజూ ఇద్దరూ ఈ కేప్ ను నడుపుతారు. మహిళలకు వారి భర్తలు సాయంగా ఉంటారు. అలాగే కేప్ లో ఒక వర్కర్​ను కూడా పెట్టుకున్నారు. ఇలా అందరీ అండతో మహిళలు వ్యాపారంలో రాణిస్తున్నారు. నెలకు కేఫ్ ద్వారా రూ. 20,000కి పైగా సంపాదిస్తున్నారు.

'తొలుత భయపడ్డాం'
"కేఫ్​ను తాము నడపలేమని తొలుత భయపడ్డాం. మనేశ్వర్ బ్లాక్​లోని వీడియోగ్రాఫర్, మిషన్ శక్తి విభాగ అధికారి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు. ఆ తర్వాత కేఫ్​ను ప్రారంభించాం. గతంలో డబ్బులు సంపాదించడానికి బయట కూలీ పనులకు వెళ్లేవాళ్లం. కొందరు అప్పు తీసుకుని వ్యవసాయం చేసేవారు. ఇప్పుడు మహిళలందరం కలిసి సుభద్ర కేఫ్‌ ను ఏర్పాటు చేసి మంచి లాభాలను పొందుతున్నాం" అని మెటకాని స్వయం సహాయక సంఘం సభ్యురాలు బిజులి బనాచోర్ చెప్పారు.

Women Cafe In Odisha
కేఫ్​ను నడుపుతున్న మహిళలు (ETV Bharat)

గతంలో తన భార్య ఇంటి పనులు చేసుకోనేదని, లేదంటే ఖాళీగా ఉండేదని బిజులి బనాచోర్ భర్త కృష్ణ తెలిపారు. అప్పుట్లో ఇంట్లో డబ్బు సంపాదించేది తానొక్కడినేనన్నారు. ఈ కేఫ్​ను ప్రారంభించిన తర్వాత తాను అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి సహాయం చేస్తానని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు తమ కుటుంబం బాగా సంపాదిస్తోందని, అందుకే అందరం సంతోషంగా ఉన్నామని వెల్లడించారు. మరోవైపు, తమకు సుభద్ర కేఫ్​లో తక్కువ ధరకు, రుచికరమైన అల్పాహారం లభిస్తుందని కాలేజీ స్టూడెంట్ ఖుషి నాయక్ తెలిపాడు. ఈ కేఫ్‌ తమ కాలేజీకి సమీపంలో ఉండడంతో ఇక్కడకు వస్తామని అన్నాడు.

SUBHADRA CAFE IN SAMBALPUR
SAMBALPUR WOMEN EMPOWERMENT
WOMEN MAINTAIN CAFE IN SAMBALPUR
WOMEN CAFE BUSINESS SUCCESS STORY
WOMEN CAFE IN ODISHA

