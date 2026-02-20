సేంద్రియ పద్ధతిలో థాయ్, జపనీస్ 'జామ పండ్ల' సాగు- రైతుకు ఏటా రూ.50లక్షల ఆదాయం!
జామ సాగు ద్వారా ఏటా రూ.50 లక్షల ఆదాయం పొందుతున్న ఒడిశాకు చెందిన రైతు- ఆయన తోటలో పండే భారీ సైజ్ జామకాయలకు ఫుల్ డిమాండ్!
Published : February 20, 2026 at 5:39 PM IST
Guava Farmer Success Story : ఒడిశాకు చెందిన ఓ రైతు జామ సాగులో అదరగొడుతున్నాడు. థాయ్, జపనీస్ జాతులకు చెందిన జామకాయలను, పండ్లను తన తోటలో పండించి ఏడాదికి రూ.50 లక్షల ఆదాయాన్ని పొందుతున్నాడు. ఎటువంటి రసాయన మందులు వాడకుండా సేంద్రీయ పద్ధతిలో జామ సాగు చేస్తూ మంచి దిగుబడిని సాధిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆదర్శ రైతు బిర్ కిశోర్ బిస్వాల్ సక్సెస్ స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం.
తోటలో 2000 చెట్లు
సంబల్పూర్ జిల్లాలోని బదుపాలి గ్రామానికి చెందిన రైతు బిర్ కిశోర్ బిస్వాల్ (56). ఆయన తన రెండు ఎకరాల్లో దేశీయ వీఎన్ఆర్ రకం, థాయ్ పింక్, థాయ్-7, థాయ్ సూపర్ కిరణ్, ప్రీమియం జపనీస్ బ్లాక్ డైమండ్ వంటి విదేశీ జాతుల జామ చెట్లను కొన్నాళ్ల క్రితం నాటారు. అవి 2021 నుంచి ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాయి. సేంద్రీయ పద్ధతిలో సాగు వల్ల కిశోర్ తోటలో పెద్ద సైజు జామ కాయలు కాశాయి. కాగా, కిశోర్ బిస్వాల్ తోటలో పండిన థాయ్, జపనీస్ జాతులకు జామకు మార్కెట్లో మంచి ధర ఉంది. ఈ జామ కిలో ధర రూ.120- రూ.250 వరకు పలుకుతోంది.
ఒక్కో చెట్టుకు ఏటా 60కిలోల జామ ఉత్పత్తి
అయితే థాయ్ రకం ఒక్క జామ చెట్టును రూ.250, జపనీస్ బ్లాక్ డైమండ్ జామ మొక్కను రూ.4,500కు కొనుగోలు చేశాడు కిశోర్. తోటలో మొక్కలు నాటడానికి, ఇతర ఖర్చులతో కలిపి ప్రారంభ పెట్టుబడిగా రూ.14 లక్షలు పెట్టారు. మదుపు ఎక్కువే అయినా ఆ తర్వాతి కాలంలో మంచి రాబడిని సంపాదిస్తున్నారు. కిశోర్ తోటలో ఉన్న ప్రతి జామ చెట్టు ఏడాదిలో 60 కిలోల కాయలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే ఒక్కో జామకాయ బరువు 700 గ్రాముల నుంచి కేజీన్నర ఉంటోంది.
"నేను కోల్కతాలోని ఒక నర్సరీ నుంచి జామ మొక్కలను సేకరిస్తాను. జామ సాగును ఆరు ఎకరాలకు విస్తరించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాను. పుచ్చకాయ లాంటి ఎర్రటి గుజ్జుకు ఉన్న జపనీస్ బ్లాక్ డైమండ్ రకం జామకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ జామలో విత్తనాలు ఉండవు. త్వరలో జపనీస్ రెడ్ డైమండ్ రకం జామకాయలను పండిస్తాను. బెల్లం, శనగ పిండి, పెరుగు, చెట్ల కింద నుంచి సేకరించిన మట్టి, ఆవు పేడను ఉపయోగించి బయో కంపోస్ట్, సేంద్రీయ ఎరువును తయారు చేస్తాను" అని రైతు కిశోర్ బిస్వాల్ తెలిపారు.
యూట్యూబ్ ద్వారానే పాఠాలు
జామ సాగులో కిశోర్ ఎటువంటి శిక్షణ పొందలేదు. జామ సాగులో దూసుకెళ్తున్న రైతుల వీడియోలను యూట్యూబ్లో చూశారు. అంటుకట్టడం, ఆకు కత్తిరింపు, పండ్ల సంచులను కట్టడం వంటి పద్ధతులను యూట్యూబ్ ద్వారానే నేర్చుకున్నారు. ఈ క్రమంలో జామ సాగు ద్వారా తాను మంచి లాభాలు పొందడమే కాకుండా మరో ఏడు కుటుంబాలకు ఉపాధిని కల్పిస్తున్నారు. కాగా, కిశోర్ తోటలోని జామకాయలు స్థానిక రకాల కంటే పెద్దవిగా, తియ్యగా ఉంటాయని కార్మికులు మహాదేయ్ భోయ్ తెలిపారు. ఈ చెట్లు ఏడాది పొడవునా కాయలు కాస్తాయని పేర్కొన్నారు.
సేంద్రీయ సాగుతో మంచి లాభాలు
గత 40 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం చేస్తున్న కిశోర్ తొలుత 20 ఎకరాల్లో టమాటా సాగు చేశాడు. తొలి 30 ఏళ్లు తన పొలంలో టమాటా సాగు చేశాడు. అయితే ఆ పంటలో ఆశించి మేర లాభాలు రాలేదు. ఆ తర్వాత రసాయన మందులతో వ్యవసాయం మానేశాడు. సేంద్రీయ పద్ధతి వైపునకు మొగ్గు చూపాడు. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ద్వారా జామసాగును చేస్తూ మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నాడు. దీంతో కిశోర్ పండించిన పంటలను ఆయన వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వచ్చి వ్యాపారులు కొనుగోలు చేసేస్తున్నారు.
