పేద రోగులకు ఈ ఆటో ఫ్రీ-  కులమతాలకు అతీతంగా ఉచిత అంబులెన్స్ సేవలు!

ఒడిశాలో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ఆటో డ్రైవర్- ప్రతిరోజూ ఉదయం గంట పాటు పేద రోగులకు ఉచిత ప్రయాణం- ఈఎంఐ కడుతూ ఆటో నడుపుతున్నా సేవలో మాత్రం ఎక్కడా రాజీ పడని వైనం

Published : February 19, 2026 at 6:59 PM IST

Sambalpur Auto Driver Humanity Work : 'మానవ సేవయే మాధవ సేవ' ఈ మాటను చాలా మంది పుస్తకాల్లో చదువుకొని ఉంటారు. కానీ, దైనందిన జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టేవారు ఎంతమంది ఉంటారు? ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో, ఎవరి బతుకుదెరువు కోసం వారు ఆరాటపడుతున్న సమాజంలో పక్కవాడి కష్టం పట్టించుకునే తీరిక ఎవరికి ఉంది? డబ్బుల కోసం చాలామంది డ్రైవర్లు తమ ఆటోలను రోజంతా రోడ్ల మీద తిప్పుతూనే ఉంటారు. రెండు రూపాయలు ఎక్కువ వస్తే సంతోషిస్తారు. కానీ, ఆ బతుకు పోరాటంలోనూ ఒక ఆటో డ్రైవర్ తనలో ఉన్న మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. ఆస్పత్రులకు వెళ్లే పేద రోగుల పాలిట ఆపద్బాంధవుడిగా మారాడు. కుల, మత, వర్గ భేదాలు ఏమాత్రం లేకుండా వారిని ఉచితంగా ఆసుపత్రులకు చేరుస్తూ సాటి మనుషులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఆటో నడిపితే తప్ప పూట గడవని ఆర్థిక పరిస్థితి ఆయనది. అయినా సరే తన విలువైన సమయాన్ని పేదల కోసం కేటాయిస్తున్నాడు. ఆయనే ఒడిశాలోని సంబల్‌పుర్ నగరానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ కృష్ణచంద్ర పరిడా. ఆ వ్యక్తి స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం గురించి ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ఒక సామాన్యుడి అసామాన్య సంకల్పం
సంబల్‌పుర్ నగరంలోని ధనుపాలి చక్ ప్రాంతానికి చెందిన కృష్ణచంద్ర పరిడా ఒకప్పుడు బస్సు డ్రైవర్‌గా పని చేసేవారు. ఇటీవల బస్సు డ్రైవింగ్ మానేసి, ఫైనాన్స్‌లో (వాయిదాల పద్ధతిలో) ఒక ఆటోను కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆటో నడుపుకుంటూనే తన జీవనం సాగిస్తున్నారు. రోజంతా నగర వీధుల్లో ఆటో నడుపుతూ ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తుంటారు.

Auto Driver Free Rides Poor People
కుటుంబ సభ్యులతో ఆటో డ్రైవర్ కృష్ణచంద్ర పరిడా (ETV Bharat)

పేద ప్రజలు ఆసుపత్రులకు వెళ్లేందుకు పడుతున్న అవస్థలు కృష్ణచంద్రను తీవ్రంగా కలచివేశాయి. ఆసుపత్రికి వెళ్లడానికి డబ్బులు లేక, సరైన వాహనం దొరకక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న పేదలను ఆయన స్వయంగా చూశారు. వారి కష్టాలను చూసి చలించిపోయిన కృష్ణచంద్ర, వారికి ఎలాగైనా సాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ సంకల్పంతోనే గత నెల రోజులుగా 'ఉచిత ఆటో సేవను' ప్రారంభించారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు అంటే కచ్చితంగా ఒక గంట పాటు తన ఆటోను పేద రోగుల కోసం ఉచితంగా నడుపుతున్నారు.

ఆసుపత్రులకు ఉచిత ప్రయాణం
ఎవరికైనా అనారోగ్యంగా ఉండి 108 అంబులెన్స్ అందుబాటులో లేని సమయాల్లో కృష్ణచంద్ర ఆటో వారికి ప్రాణదాతగా మారుతోంది. సంబల్‌పుర్‌లోని జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రికి రోగులను తీసుకెళ్తారు. అలాగే బుర్లాలోని ప్రసిద్ధ వీఎస్ఎస్ఐఎంఎస్ఏఆర్ మెడికల్ కాలేజీకి కూడా పేదలను ఉచితంగా చేరుస్తున్నారు. సంబల్‌పుర్ మెట్రోపాలిటన్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఎవరైనా సరే ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఈ సేవను ఉపయోగించుకోవచ్చు. తన మొబైల్ నంబర్‌ను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచారు. ఆయన ఆటోపై హిందూ, ముస్లిం, సిక్కు, క్రైస్తవ మతాలకు చెందిన పవిత్ర చిహ్నాలు దర్శనమిస్తాయి. సర్వ మత సామరస్యానికి, లౌకిక వాదానికి ఆ ఆటో ఒక సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. "నా కళ్లకు అన్ని మతాల ప్రజలూ సమానమే. ఏ కులం, ఏ మతం, ఏ రంగు అని నేను చూడను. పేదరికమే నేను చూసే ఏకైక అంశం. అందరికీ సేవ చేయాలన్నదే నా తపన" అని కృష్ణచంద్ర చెబుతున్నారు.

Auto Driver Free Rides Poor People
సంబల్‌పుర్‌లోని జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రి (ETV Bharat)

ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే?
"నేను ఆటో నడుపుతున్నప్పుడు పేద ప్రజలు ఎంతలా ఇబ్బంది పడుతున్నారో కళ్లారా చూశాను. వారికి ఏదైనా చేయాలనిపించింది. మొదట ఈ విషయాన్ని నా కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పాను. ఆ తర్వాత ఆటో మహాసంఘ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాను. అందరి మద్దతు లభించడంతో వెంటనే ఈ ఉచిత సేవను ప్రారంభించాను. రోజుకు ఒక గంట పాటు నా సమయాన్ని పేదల కోసం కేటాయిస్తున్నాను. సోషల్ మీడియా ద్వారా నా సేవ గురించి తెలుసుకున్న వారు ముందుగానే నన్ను సంప్రదిస్తున్నారు" అని ఆయన వివరించారు.

Auto Driver Free Rides Poor People
ఆటోపై అన్ని మతాల చిహ్నలు (ETV Bharat)

కుటుంబం, సంఘం అండదండలు
సాధారణంగా ఫైనాన్స్ కడుతూ కుటుంబాన్ని పోషించే వ్యక్తి ఇలా ఉచిత సేవ చేస్తానంటే ఇంట్లో వాళ్లు ఒప్పుకోరు. కానీ కృష్ణచంద్ర కుటుంబం మాత్రం ఆయనకు పూర్తి అండగా నిలిచింది. కృష్ణచంద్ర కుమార్తె ఆన్సిక పరిడా మాట్లాడుతూ, "నాన్న ఈ సేవను ప్రారంభిస్తానని చెప్పినప్పుడు మేమంతా పూర్తిగా మద్దతు తెలిపాం. ఆయన పేద రోగులను ఉచితంగా తీసుకెళ్లడం మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది" అని సంతోషం వ్యక్తం చేసింది.

Auto Driver Free Rides Poor People
ఆటో డ్రైవర్ కృష్ణచంద్ర పరిడా (ETV Bharat)

అలాగే ఒడిశా డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ సంఘం సభ్యుడు నరేంద్ర నాథ్ మాట్లాడుతూ, "పేదలు మెడికల్ సెంటర్‌కు వెళ్లేటప్పుడు చాలా కష్టపడతారు. కొన్నిసార్లు ఆటోలో సీట్లు నిండకపోతే ఆటో వాళ్లు కదలరు. ఒకవేళ రిజర్వ్‌లో మాట్లాడుకుంటే రూ.150 వరకు అడుగుతారు. ఆ బాధలు తప్పించడానికే కృష్ణచంద్ర చేస్తున్న ఈ సేవకు మా సంఘం పూర్తి మద్దతు ప్రకటించింది" అని స్పష్టం చేశారు. రోగి బంధువైన దిలీప్ మహానంద మాట్లాడుతూ, "కృష్ణచంద్ర చేస్తున్న ఈ వినూత్నమైన, గొప్ప సేవ గురించి సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్నాం. ఇదొక స్వాగతించదగ్గ పరిణామం. ఆయనను చూసి ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకోవాలి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆయన ఆటో మతపరమైన తటస్థతను చాటిచెబుతోంది. ఈ కాలంలో ఇలాంటి వ్యక్తి దొరకడం అరుదు" అని ప్రశంసించారు.

