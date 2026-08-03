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ప్రైవేట్ ప్లే స్కూళ్లకు దీటుగా ఆదర్శ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు- పిల్లలను చేర్చేందుకు తల్లిదండ్రుల క్యూ!

చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్న ఆదర్శ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు- ఒడిశాలోని సంబల్‌పుర్ జిల్లా యంత్రాంగం అద్భుత చొరవ- ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో చిన్నారులకు విద్యాభోదన

Model Anganwadi Kendras in Odisha
Model Anganwadi Kendras in Odisha (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 7:20 PM IST

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Model Anganwadi Kendras in Odisha : అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు అంటే చిన్నారులకు ప్రీ స్కూళ్లు లాంటివి. అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు మూడేళ్ల వయసు నుంచి పిల్లలు వెళ్లొచ్చు. అక్కడ వారికి పోషకాహారం అందించి చిన్న చిన్న పాఠాలు, నీతి కథలు, తెలుగు, ఆంగ్ల వర్ణమాల వంటివి భోదిస్తారు. అయితే ఒడిశాలోని సంబల్‌పుర్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు అందర్నీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రైవేట్ ప్లే స్కూళ్లను తలపించేలా వాటిని నిర్మించారు. సంబల్‌పుర్ జిల్లా యంత్రాంగం వినూత్న ప్రయత్నం వెనుకున్న కృషిని ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం పదండి.

ప్రస్తుతం ఒడిశా ప్రభుత్వం అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను మెరుగుపరుస్తూ చిన్న పిల్లల పూర్వ ప్రాథమిక విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. అందులో భాగంగా పిల్లల పోషకాహారం, మేధో వికాసం కోసం 'సహాయక్ అంగన్‌వాడీ అభియాన్'ను ప్రారంభించింది. అయితే సంబల్‌పుర్ జిల్లా యంత్రాంగం ఈ విషయంలో మరో అడుగు ముందుకేసింది. తమ జిల్లాలో 'మోడల్ అంగన్‌వాడీ కేంద్రం అభియాన్' (ఆదర్శ అంగన్‌వాడీ కేంద్రం)ను చేపట్టింది. అక్కడి అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు అచ్చం ప్రైవేట్ ప్లే స్కూళ్లలా కనిపించేలా నిర్మించింది. ఎందుకంటే వీటిని 'బిల్డింగ్ యాజ్ లెర్నింగ్ ఎయిడ్' (BALA - భవనమే అభ్యాస సాధనం) అనే విధానం ఆధారంగా రూపొందించారు.

Model Anganwadi Kendra
మోడల్ అంగన్‌వాడీ (ETV Bharat)

అచ్చం ప్రైవేట్ ప్లే స్కూల్‌లాగే!
సంబల్‌పుర్ జిల్లా మనేశ్వర్ బ్లాక్‌లోని కుడోపాలి గ్రామంలో ఉన్న 'వీర్ సురేంద్ర సాయి మోడల్ అంగన్‌వాడీ కేంద్రం' అచ్చం ప్రైవేట్ ప్లే సూల్‌ను తలపిస్తోంది. జిల్లా యంత్రాంగం డీఎంఎఫ్ నిధులతో కుడోపాలి, మురా, ఖిండా గ్రామాల్లో ఇలాంటి మూడు మోడల్ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను నిర్మించింది. ఇవి చిన్నారులకు ప్రైవేట్ ప్లే స్కూళ్ల అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయి. ఫలితంగా తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలను ఈ మోడల్ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు పంపడానికి చాలా ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.

Model Anganwadi Kendra
ఆహారం తింటున్న పిల్లలు (ETV Bharat)
Model Anganwadi Kendra
అంగన్‌వాడీలో ఆడుకుంటున్న పిల్లలు (ETV Bharat)

శుభ్రంగా, ఆహ్లాదకరంగా
ఈ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు చాలా పరిశుభ్రంగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నాయి. చిన్నారులు ఆడుకోవడానికి ఆట సామాగ్రి సైతం ఉంది. అంగన్‌వాడీ కేంద్రం చుట్టూ ప్రహరీ గోడతో కూడిన ఆవరణ ఉంది. తరగతి గదిలో పిల్లల కోసం టీవీని ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే అంగన్‌వాడీ భవనం గోడలపై 1-100 వరకు అంకెలు, ఇంగ్లీష్ వర్ణమాల, 12 నెలల పేర్లతో కూడిన రంగురంగుల చెట్ల చిత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని ఉపయోగించి పిల్లలకు వినోదం, ఆటల ద్వారా పాఠాలను బోధిస్తున్నారు. ఈ మోడల్ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో పిల్లలకు పోషకాహారంతో పాటు వారి మేధో వికాసంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు.

Model Anganwadi Kendra
అంగన్‌వాడీలో ఆడుకుంటున్న పిల్లలు (ETV Bharat)
Model Anganwadi Kendra
అంగన్‌వాడీలో ఆడుకుంటున్న పిల్లలు (ETV Bharat)

కుడోపాలి గ్రామానికి చెందిన నికితా దేహేరి తన కుమార్తెను అంగన్‌వాడీకి పంపుతోంది. ఆమె అక్కడ ఉన్న సదుపాయాలపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. "నా కుమార్తె అంగన్‌వాడీకి వెళ్తోంది. గతంలో అక్కడ అంతగా సదుపాయాలు ఉండేవి కావు. కానీ ఇప్పుడు జిల్లా యంత్రాంగం, ప్రభుత్వం చేపట్టిన పనుల వల్ల ఈ అంగన్‌వాడీ కేంద్రం ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలా కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ పిల్లలకు అవసరమైన అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. గతంలో పిల్లలను తమ తల్లిదండ్రులు ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు పంపేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడికే పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడి వాతావరణం చాలా బాగుంది. పసందైన అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పిల్లలకు పెడుతున్నారు." అని నికితా పేర్కొంది.

Model Anganwadi Kendra
అంగన్‌వాడీలో ఆడుకుంటున్న పిల్లలు (ETV Bharat)

'పిల్లల మానసిక వికాసానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తాం'
ప్రీ- ప్రైమరీ విద్యను మెరుగుపర్చడానికి జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ పూర్ణిమ త్రిపాఠి తెలిపారు. డీఎంఎఫ్ నిధులతో ఈ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను నిర్మించామని చెప్పారు. మోడల్ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రైవేట్ ప్లే స్కూళ్ల కంటే మెరుగైన సౌకర్యాలు ఉన్నాయని అన్నారు. అంగన్‌వాడీల్లో పిల్లల మానసిక వికాసానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. పిల్లలు వివిధ వస్తువులను చూసి నేర్చుకునేలా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు. ఆటల ద్వారా గణితం, అక్షరాలు, అంకెలు నేర్పిస్తామని పేర్కొన్నారు. మోడల్ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రతిరోజూ వేర్వేరు రకాల అల్పాహారం వడ్డిస్తున్నారని అన్నారు.

Model Anganwadi Kendra
అంగన్‌వాడీలోని టీచర్లు (ETV Bharat)

ఈ ఆదర్శ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల గురించి సంబల్‌పుర్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ధోలం బొండార్ వివరించారు. "పిల్లల ప్రాథమిక విద్యా కార్యక్రమం మాకు చాలా కీలకం. పోషకాహారంతో పాటు పిల్లల మేధో వికాసం కూడా మాకు ముఖ్యమే. అందుకోసమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక సమర్థవంతమైన అంగన్‌వాడీ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. మా జిల్లాలో కొన్నింటిని ఆదర్శ అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దాం. అక్కడి తరగతి గదులను 'బిల్డింగ్ యాజ్ లెర్నింగ్ ఎయిడ్' అనే భావన ఆధారంగా నిర్మించాం. పిల్లలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందిస్తున్నాం. మరుగుదొడ్ల సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి." అని ధోలం బొండార్ స్పష్టం చేశారు.

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