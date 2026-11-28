కాటన్ జాకెట్లపై గిరిజన కళకు జీవం- సాక్షి రంగుల మాయకు ప్రధాని మోదీ సైతం ఫిదా!
Tribal Art Jackets: మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన సాక్షి కాటన్ జాకెట్లపై గిరిజన కళాసంప్రదాయాలను చిత్రిస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు అందుకున్న ఆమె కళనే స్వయం ఉపాధిగా మార్చుకున్నారు.
Published : November 28, 2026 at 10:38 AM IST
ప్రతిభకు సరైన వేదిక దొరికితే మారుమూల ప్రాంతాల్లోని కళాకారులు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందొచ్చు. ఇందుకు మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన సాక్షినే ఒక ఉదాహరణ. సాధారణ కాటన్ జాకెట్లపై తన కుంచెతో గిరిజన జీవనశైలి, సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిని అద్భుతంగా ఆవిష్కరిస్తోంది. ఆమె చేతిలో రంగులు ప్రాణం పోసుకున్నట్లుగా కనిపిస్తాయి. చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఆసక్తినే వృత్తిగా మార్చుకుని ఉపాధి పొందుతూ, పలువురు మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తుంది. ఆమె కళకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ సైతం ఫిదా అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆమె జాకెట్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందుతున్నాయి.
వృత్తిగా చిన్ననాటి అభిరుచే
అలీరాజ్పూర్ జిల్లా జోబట్ ప్రాంతానికి చెందిన సాక్షికి చిన్నప్పటి నుంచే చిత్రాలు గీయడంపై ఆసక్తి ఉండేది. చదువు పూర్తయిన తర్వాత తన కళా నైపుణ్యాన్ని ఉపాధి మార్గంగా ఎంపిక చేసుకుంది. గిరిజన ప్రాంతాల్లో సంప్రదాయంగా ధరించే కాటన్ జాకెట్లను తన కళకు కాన్వాస్గా మార్చుకుంది. వాటిపై అక్కడి ప్రజల జీవన విధానం, సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, ప్రకృతి అందాలను ప్రతిబింబించేలా చిత్రాలు వేయడం ప్రారంభించింది. తొలుత తన చేతితో రూపొందించిన జాకెట్ల ఫొటోలను సోషల్ మీడియా వేదికలపై ప్రచారం చేసింది. వాటికి భారీగా డిమాండ్ పెరగడంతో ఈ పనినే పూర్తిస్థాయి వృత్తిగా మార్చుకుంది.
ఎనిమిదేళ్లుగా జాకెట్లపై చిత్రాలు
గత ఎనిమిదేళ్లుగా సాక్షి తన కళాఖండాలను సామాజిక మాధ్యమాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా జరిగే కళా, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల్లో విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవల ఇందౌర్లో జరిగిన 'ఆది మహోత్సవ్'లోను తన ప్రత్యేక జాకెట్లను ప్రదర్శించారు. ఒక కాటన్ జాకెట్పై గిరిజన సంస్కృతి, కళను స్పష్టంగా చిత్రించడానికి రోజంతా సమయం పడుతుందని సాక్షి తెలిపారు. ఈ చిత్రాల కోసం ప్రత్యేకమైన, మన్నికైన ఫ్యాబ్రిక్ పెయింట్లను ఉపయోగిస్తామన్నారు. చిత్రాలు వేసేటప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్త అవసరమని, ఒక్క చుక్క రంగు అటూ ఇటూ పడినా జాకెట్ మొత్తం పాడవుతుందన్నారు. అలాగే రంగులు కూడా వృథా అవుతాయని అన్నారు. అందుకే ప్రతి చిత్రాన్ని ఎంతో కచ్చితత్వంతో రూపొందిస్తానని సాక్షి వివరించారు.
"గిరిజన ప్రాంతాల కళలు, సంస్కృతులు ప్రాచీన కాలం నుంచే ఎంతో గొప్పగా ఉన్నాయి. వీటి గురించి చాలా మందికి తెలియదు. జీవనశైలి, వారి సంప్రదాయాలు, వాటి నుంచి పుట్టుకొచ్చిన రంగుల కళారూపాల గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని అనుకున్నా. కానీ అందుకు ప్రత్యేక వేదిక కనిపించలేదు. అందుకే గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండే సంప్రదాయ కాటన్ జాకెట్లపై గిరిజన ఆ కళారూపాలను చిత్రించాలని నిర్ణయించుకున్నా. ఈ ఆలోచనకు ఇప్పుడు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. అలాగే ఆ చిత్రాలను చూసి ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు గిరిజన సంస్కృతి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలామందికి వాటి ప్రత్యేకత తెలుసుకోవడానికి అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు "
-- సాక్షి, కళాకారిణి
రాష్ట్రపతి, ప్రధాని ప్రశంసలు
గత ఏడాది ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 24 వరకు దిల్లీలో జరిగిన 'ఆది మహోత్సవ్'లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తమ స్టాల్ను సందర్శించారని సాక్షి తెలిపారు.తాను రూపొందించిన కాటన్ జాకెట్లను చూసిన ప్రధాని అభినందించారని చెప్పారు. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన జాకెట్లలో ఒకదాన్ని ప్రధానమంత్రికి బహుకరించే అవకాశం కూడా లభించిందన్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో మోదీతో ఆమెకు జరిగిన సంభాషణ, కలిసి దిగిన ఫొటోలు 'ఆది మహోత్సవ్' ప్రచారంలోనూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఆది మహోత్సవ్కు సంబంధించిన ప్రచార కార్యక్రమాల్లో సాక్షి, ప్రధానమంత్రి ఫొటోలను బ్రాండ్ ఇమేజ్గా ఉపయోగించడం వల్ల ఆమెకు మరింత గుర్తింపు లభించిందన్నారు. అంతేకాకుండా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు రావి ఆకుపై చిత్రించిన ఆమె చిత్రపటాన్ని సాక్షి బహుకరించారు. మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ అలీరాజ్పూర్ పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ప్రత్యేకంగా చేతితో చిత్రించిన జాకెట్ను అందించారు.
మరికొందరు మహిళలకు శిక్షణ
తన కళను వ్యక్తిగత ఆదాయానికే పరిమితం చేయకుండా, ఇతర మహిళలకు కూడా ఉపాధి కల్పించాలనుకున్నారు. జాకెట్లపై చిత్రాలు వేయడం, గిరిజన కళారూపాలను ఆవిష్కరించడం వంటి పనులను ప్రస్తుతం పలువురు మహిళలకు నేర్పిస్తున్నారు. వారు కూడా ఈ పనిలో భాగస్వాములవుతూ ఆమెకు సహకరిస్తున్నారు. ఇందౌర్లోని వైష్ణో ధామ్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ కేంద్రం ద్వారా తన ఉత్పత్తులను ప్రచారం చేస్తూ విక్రయిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికలను ఉపయోగించుకుని మరింత మంది వినియోగదారులకు చేరువవుతున్నారు.