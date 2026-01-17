ప్లాస్టిక్పై 'సాక్షి ఝా' పోరాటం- ఇప్పటికే 150 టన్నుల వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్- అందమైన ప్రొడక్ట్స్ తయారీ
Plastic Recycling Products Making : ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేసి పాఠశాల బెంచీలు, అంగన్ వాడీలకు ఫర్నిచర్, పార్కుల్లో అందమైన వస్తువులను తయారు చేస్తున్నారు ఓ మహిళ. ఏకంగా 1650 కిలోగ్రాముల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి రాట్నాన్ని సృష్టించారు. ఇప్పటివరకు 150 టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేసి ఔరా అనిపించుకున్నారు. ఆమే ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని గాజియాబాద్కు చెందిన సాక్షి ఝా.
సాక్షి ఝా 2018 నుంచి పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి అనేక ప్రాజెక్టులను రూపొందించారు. వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేయడం వల్ల ప్లాస్టిక్ వల్ల కలిగే హాని నుంచి పర్యావరణాన్ని రక్షించవచ్చని ఆమె నమ్ముతున్నారు. ప్రస్తుతం సాక్షి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని అనేక జిల్లాల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు పాల్పడుతున్న సాక్షిని ఇటీవల ఉత్తర్ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ వివేకానంద యువజన అవార్డుతో సత్కరించారు.
'నాకు మద్దతు ఇచ్చిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు'
"ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్కు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆయన నుంచి ఈ అవార్డు అందుకోవడం గర్వకారణంగా ఉంది. నన్ను వేదికపైకి పిలిచినప్పుడు నా కృషి, పోరాటం, ప్రతి అడుగులో నాకు మద్దతు ఇచ్చిన వారందరినీ నేను గుర్తుచేసుకున్నాను. ఈ గౌరవాన్ని నాకే కాకుండా నా తల్లిదండ్రులు, కుటుంబం, నాపై అచంచల విశ్వాసం ఉంచిన మార్గదర్శకులందరికీ అంకితం చేస్తున్నాను. నేను అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాను. నిజాయితీ, క్రమశిక్షణ, నిరంతర కృషి ద్వారా లక్ష్యాలను సాధించవచ్చని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నా తల్లిదండ్రులు నేర్పించారు. యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ మార్గదర్శకత్వం, ఆయన స్ఫూర్తిదాయకమైన మాటలు నాకు శక్తి వనరులుగా పనిచేశాయి. యోగి ప్రభుత్వం యువత అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా మద్దతు ఇస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతుతోనే నేను ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాను" అని సాక్షి ఝా తెలిపారు.
రాట్నం తయారీ
జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ 150వ జయంతిని పురస్కరించుకుని నోయిడా అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో 1,650 కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి సాక్షి ఝా రాట్నం తయారుచేశారు. నోయిడాలోని సెక్టార్ 94లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ రాట్నాన్ని బీజేపీ నేత స్మృతి ఇరానీ ప్రారంభించారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో తయారు చేసిన ఈ రాట్నం గురించి అప్పట్లో దేశ, విదేశాల్లో చర్చ జరిగింది. సాక్షి ఘా దాదాపు మూడు వారాల్లో యాక్రిలిక్ ఉపయోగించి ఈ రాట్నాన్ని సృష్టించారు. ఆమె రూపొందించిన ఈ ప్రాజెక్టుపై ప్రశంసలు దక్కాయి.
ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్ఢ్స్, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు
ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో అతిపెద్ద స్పిన్నింగ్ వీల్ను సృష్టించినందుకు సాక్షి ఝా ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నుంచి అతిపెద్ద కీబోర్డ్ను సృష్టించినందుకు ఆమె 2020లో ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో కూడా స్థానం పొందారు. అలాగే సాక్షి ఝాకు మరిన్ని ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు కూడా లభించాయి.
పలు సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాం : సాక్షి ఝా
"ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేసే పనిని 2018లో ప్రారంభించాం. ప్రారంభ దశలో సాంకేతికంగా, వనరుల పరిమితులు, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల పరిమిత లభ్యతతో సహా అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాం. అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి సఫలీకృతం అయ్యాం. 2018 నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 150 టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను విజయవంతంగా రీసైక్లింగ్ చేశాం. 2026 నుంచి మేము ఏటా 1,000 టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేయాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాం" అని సాక్షి ఝా పేర్కొన్నారు.
సాక్షి పట్టణ స్థానిక సంస్థలతో సహా వివిధ వనరుల నుంచి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సేకరిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను సృష్టిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి స్కూల్ బెంచీలు, అంగన్ వాడీలకు ఫర్నీచర్, కూడళ్లను అందంగా తీర్చిదిద్దడానికి వివిధ వస్తువులను తయారు చేశారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నుంచి వివిధ ఉత్పత్తులు, ప్రాజెక్టులను రూపొందిస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణకు పాల్పడడమే కాకుండా మహిళలకు ఉపాధిని సైతం సాక్షి కల్పిస్తున్నారు. సాక్షి మహిళలకు ముడి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను అందిస్తారు. వారు వాటితో ఇంట్లో ఉపయోగపడే వివిధ ఉత్పత్తులను సృష్టిస్తారు. సాక్షి ఇప్పుడు 50 మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.
