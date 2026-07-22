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ఇక పీరియడ్స్​లోనూ హ్యాపీగా స్కూల్‌కు బాలికలు- పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు- నెలసరి సమయంలో ఊరట

పీరియడ్స్ సమయంలో స్కూల్‌కు గైర్హాజరవుతున్న బాలికలు- ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొన్న బిహార్ ప్రభుత్వం- పాఠశాలల్లో సహేలీ కక్ష్ ఏర్పాటు

Menstrual Health Facilities Girls
Menstrual Health Facilities Girls (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 11:03 PM IST

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Menstrual Health Facilities Girls : ఆడవారికి పీరియడ్స్ సమయంలో కడుపునొప్పి, నడుము నొప్పి వంటివి విపరీతంగా ఇబ్బంది పెడతాయి. అలాగే చిరాకు, ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటివి ఉంటాయి. అయితే నెలసరి సమయంలో స్కూల్‌కు వెళ్లే బాలికలు పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరం. అందుకు చాలా మంది విద్యార్థినిలు నెలసరి సమయంలో పాఠశాలకు వెళ్లకుండా ఉండిపోతారు. ఈ సమస్యకు బిహార్ ప్రభుత్వం చెక్ పెట్టింది. తమ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో యూనిసెఫ్ సహకారంతో 'సహేలీ కక్ష్'ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇంతకీ 'సహేలీ కక్ష్' అంటే ఏమిటి? అది నెలసరి సమయంలో అమ్మాయిలకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

'సహేలీ కక్ష్' అంటే ఏమిటి?
'సహేలీ కక్ష్' అనేది బాలికల కోసం స్కూల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఒక సురక్షితమైన గది. రుతుక్రమం (పీరియడ్స్) సమయంలో బాలికలకు అవసరమైన సదుపాయాలను కల్పించడం, వారికి నెలసరిపై అవగాహన కల్పించడం, పాఠశాలల్లో అమ్మాయిల గైర్హాజరును తగ్గించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమం బిహార్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో యూనిసెఫ్ సహకారంతో విజయవంతంగా అమలవుతోంది. ఈ గదిలో పీరియడ్స్ సమయంలో కడుపునొప్పి, అలసటగా ఉన్నప్పుడు బాలికలు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఒక మంచం (బెడ్) ఉంటుంది. శానిటరీ ప్యాడ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. శానిటరీ ప్యాడ్ డిస్పోజల్ మెషీన్ కూడా ఉంటుంది. టాయిలెట్, ఆట వస్తువులు (క్యారమ్, చెస్), ప్రథమ చికిత్స పరికరాలు, మందులు అందుబాటులో ఉంటాయి. పీరియడ్స్ గురించిన అపోహలను తొలగించి, బాలికలకు ధైర్యం చెప్పడానికి ఒక ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయురాలు కూడా ఉంటారు.

Menstrual Health Facilities Girls
పాఠశాలలోని విద్యార్థినులు (ETV Bharat)

మొదలైన మార్పు
గయ జిల్లాలోని సరై తాండ్ గ్రామంలో 'ప్లస్ టూ హై స్కూల్' ఉంది. ఈ స్కూల్‌లో చదివే బాలికలు నెలసరి సమయంలో పాఠశాలకు వచ్చేవారు కాదు. ఇంటికే పరిమితమయ్యేవారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి బిహార్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్ కౌన్సిల్ (BEPC) యూనిసెఫ్, ఎస్‌బీఐ ఫౌండేషన్ సహకారంతో ఈ స్కూల్‌లో 2023లో 'సహేలీ కక్ష్'ను ఏర్పాటు చేసింది. అప్పటి నుంచి ఆ స్కూల్‌లో మార్పు మొదలైంది. బాలికలు ఇప్పుడు తమకు అందుబాటులో ఒక సురక్షితమైన, ఏకాంత ప్రదేశం ఉండటంతో పీరియడ్స్ సమయంలోనూ పాఠశాలకు వస్తున్నారు.

Menstrual Health Facilities Girls
మెడిసిన్ కిట్​ (ETV Bharat)

అయితే సహేలీ కక్ష్ గురించి సరై తాండ్ హైస్కూల్ విద్యార్థిని అనన్య తన అనుభవాన్ని పంచుకుంది. ఈ పాఠశాలలో తనకు భద్రతా భావం కలుగుతుందని, అందుకే కారణం సహేలీ కక్ష్ అని పేర్కొంది. పీరియడ్స్ సమయంలో తాము కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహేలీ కక్ష్ ఒక వేదికగా ఉపయోగపడుతుందని వివరించింది. ఈ స్కూల్‌లో నెలసరి సమయంలో తమకు అవసరమైన సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పింది.

ఏయే సదుపాయాలు ఉన్నాయంటే?
సహేలీ కక్ష్ (గది)లో ఒక మంచం, నాలుగు కుర్చీలు, శానిటరీ ప్యాడ్ వెండింగ్ మెషీన్, డిస్పోజల్ మెషీన్, ఒక టీవీ, ఒక అల్మరా, చెస్, క్యారమ్ వంటి ఇండోర్ ఆటల పరికరాలు ఉన్నాయని స్కూల్ ఇన్‌ఛార్జ్ అంకుర్ కుమారి తెలిపారు. ఆ రూమ్‌కి అనుబంధంగా ఒక టాయిలెట్ ఉందని పేర్కొన్నారు. అక్కడ మందులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించారు. సహేలి కక్ష్‌లో బాలికలకు హిమోగ్లోబిన్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని స్పష్టం చేశారు. పరిశుభ్రతకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తారని చెప్పారు. పీరియడ్స్ సమయంలో బాలికలు ఆందోళన, ఒత్తిడికి గురికాకుండా ఉండేందుకు అప్పుడప్పుడు చిత్రలేఖన పోటీలు కూడా నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. ఒకప్పుడు పీరియడ్స్ గురించి ఇళ్లకే పరిమితమైన చర్చ ఇప్పుడు తరగతి గదులు, పాఠశాల కారిడార్లు, గ్రామాలకు విస్తరించిందన్నారు.

Menstrual Health Facilities Girls
బాలికల కోసం ఏర్పాటు చేసిన బెడ్​ (ETV Bharat)

తమ పాఠశాలలోని బాలికలు సామాజిక దురాచరాలను సవాల్ చేస్తుండటం తనకు సంతోషాన్నిస్తోందని అన్నారు సరై తాండ్ హైస్కూల్ ప్రిన్సిపల్ నిరంజన్ కుమార్. అమ్మాయిలు శానిటరీ ప్యాడ్లు అయిపోయినప్పుడు తన దగ్గరకు వచ్చి చెబుతారని, తాము వాటి ఏర్పాట్లు చేస్తామని వెల్లడించారు. తమ పాఠశాలలో 335 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని, అందులో 10-12 తరగతులలో సుమారు 114 మంది బాలికలు ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. ఈ అమ్మాయిలలో చాలా మంది యుక్తవయసుకు వచ్చారని తెలిపారు.

Menstrual Health Facilities Girls
క్యారమ్ ఆడుతున్న బాలికలు (ETV Bharat)

ఆ విషయం గురించి అసలు సిగ్గు పడడం ఎందుకు?
నెలసరి గురించి చెప్పడానికి సిగ్గుపడడం ఎందుకని ప్రశ్నించారు పదో తరగతి విద్యార్థిని అభిలాష. రెండేళ్ల క్రితం తన తండ్రితో పీరియడ్స్ గురించి మాట్లాడలేకపోయేదానినని గుర్తు చేసుకుంది. ఇప్పుడు తన తండ్రే ప్యాడ్స్ తెచ్చి ఇస్తున్నాడని చెప్పింది. "శానిటరీ ప్యాడ్లను ఎలా ఉపయోగించాలి? నెలసరి సమయంలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను ఎలా పాటించాలి? అనే విషయాలపై పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు నాకు అవగాహన కల్పించారు. అంతకుముందు నాకు శానిటరీ ప్యాడ్ల గురించి తెలియదు." అని అభిలాష వెల్లడించింది.

Menstrual Health Facilities Girls
బాలికల కోసం ఏర్పాటు చేసిన గది (ETV Bharat)
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