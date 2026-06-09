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'అమిత్‌ షా ఫోన్‌ రాగానే నైతికత మాయమవుతుందా?'- పార్టీ మారుతున్న నేతలపై TMC ఎంపీ ఫైర్

పార్టీ మార్పుల సంస్కృతిపై టీఎంసీ ఎంపీ విమర్శలు- ఎన్నికల్లో గెలిపించిన పార్టీని ఓటమి తర్వాత వదిలేయడం సరైంది కాదన్న సాగరిక ఘోశ్

Sagarika Ghose On TMC Leaders
TMC MP Sagarika Ghose (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 9, 2026 at 10:17 AM IST

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Sagarika Ghose On TMC Leaders : పార్టీ మారుతున్న రాజకీయ నాయకులపై తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ (టీఎంసీ) రాజ్యసభ సభ్యురాలు సాగరికా ఘోశ్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు ఒక పార్టీ గుర్తుపై పోటీ చేసి, ఓటమి ఎదురైన వెంటనే మరో పార్టీలో చేరడం నైతిక విలువలకు విరుద్ధమని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. ఈ తరహా రాజకీయ ఫిరాయింపులను సిగ్గుచేటుగా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేస్తూ బంగాల్ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ పట్ల ఉన్న తన విధేయతను పునరుద్ఘాటించారు. అదే సమయంలో బీజేపీ భారత్​ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను నాశనం చేస్తోందని ఆరోపించారు. కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా పై విమర్శలు గుప్పించారు.

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SAGARIKA GHOSE ON TMC LEADERS
SAGARIKA GHOSE ON TMC LEADERS

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